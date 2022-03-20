تقول أنقرة إن موسكو وكييف «متفقون تقريبًا» على 4 من أصل 6 قضايا

فيينا, 20 مارس تقدمت المحادثات بين روسيا وأوكرانيا للبحث عن مخرج من الصراع للتوصل إلى «اتفاق تقريبًا» حول أربع من القضايا الست التي أثيرت على طاولة المفاوضات, كما صرح وزير الخارجية التركي ميفلوت تشافو أوغلو. في مقابلة نشرتها صحيفة حريت يوم الأحد، لخص رئيس الدبلوماسية التركية الاستنتاجات التي استخلصها من رحلاته إلى موسكو ولفيف الأسبوع الماضي، حيث التقى بنظيريه الروسي والأوكراني، سيرغي لافروف وديميترو كوليبا، على التوالي. «هناك تقارب في مواقف كلا الجانبين بشأن القضايا الهامة والحاسمة. على وجه الخصوص، نرى أنهم يتفقون تقريبًا على النقاط الأربع الأولى. بعض القضايا تحتاج إلى اتخاذ قرار على مستوى القيادة،» قال Çavusoglu. وأكد الوزير أن هناك بالفعل شوطا طويلا في المحادثات بين وفدي الجانبين، ولكن السلام سيتطلب عقد اجتماع على أعلى مستوى، أي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. بيد أنه اعترف بأن هناك حاجة إلى وقف لإطلاق النار مسبقا، وهو أمر اعتبرته أنقرة ممكنا. واضاف «اذا لم تخرج الاطراف عن مواقعها الحالية، يمكننا القول اننا نأمل فى التوصل الى وقف لاطلاق النار. هناك قنوات مفتوحة بين القادة. وهذا معروف بالفعل». واضاف «اذا كان هناك سلام، اذا كان هناك اتفاق، فسيجتمع بالتأكيد (بوتين وزيلينسكي). إنهم لا يستبعدون هذا الاحتمال. وليس لديهم موقف سلبى من الاجتماع». لم يحدد Çavusoglu القضايا التي كان من الممكن أن يتقدم بها المندوبون من موسكو وكييف في مفاوضاتهم. في مقابلة حديثة مع حريت، صرح إبراهيم كالين، المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن القضايا التي أثيرت على الطاولة مجمعة في ست نقاط، والتي أوردها على النحو التالي: «1- حياد أوكرانيا (أنها لا تستطيع دخول حلف شمال الأطلسي)، 2- نزع السلاح والضمانات الأمنية المتبادلة، 3- العملية التي يسميها الجانب الروسي «denazification»، 4- «إزالة العقبات التي تحول دون استخدام روسيا على نطاق واسع في أوكرانيا»، 5- «وضع دونباس» و 6- «وضع شبه جزيرة القرم». منذ بداية الأزمة، حاولت تركيا، وهي شريك مهم في حلف شمال الأطلسي تحاول أن تظل محايدة في مواجهة الغزو الروسي لأوكرانيا، التوسط بين البلدين، لأنها تحافظ على علاقات دبلوماسية وسياسية واقتصادية مهمة مع البلدين. بعد استضافة اجتماع لافروف وكوليبا في أنطاليا في 10 مارس، عرضت أنقرة أيضًا تنظيم اجتماع بين بوتين وزيلينسكي. وقال تشافو أوغلو «حتى يومنا هذا، نرى أنه من حيث المبدأ، لا يعارض أي من الجانبين (اجتماع الزعيمين في تركيا)»، في حين اعترف بأن هناك حاليا «دول أخرى» لديها مبادرات مماثلة. «في نهاية المطاف، ما يهم هو أن يجتمعوا. ويحدث ذلك في تركيا أو في أي مكان آخر».