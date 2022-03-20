يقول أليكس رينز إنها «ستكون بطولة معقدة» للمساواة الكبيرة

لومبوك (إندونيسيا)، 20 مار الإسباني أليكس رينز (سوزوكي GSX RR)، الخامس في سباق الجائزة الكبرى للدراجات النارية الإندونيسية، أكد في نهاية السباق أن هذا العام «سيكون بطولة صعبة» بسبب المساواة الكبيرة الموجودة. «سيكون الأمر كذلك على مدار العام»، أصر رينز، الذي أوضح: «نحن من الثامن إلى عشر نقاط وراء الأول وهذا لا شيء، لذلك سيكون الأمر معقدًا، وستكون بطولة معقدة للغاية، لكنني أعتقد أنه يمكننا القيام بذلك بشكل جيد للغاية والآن، بصراحة، هناك دوائر أحبها حقًا، مثل هي الأرجنتين، أننا لم نكن هناك منذ سنوات عديدة، بعد تكساس؛ أعتقد أنها يمكن أن تكون بطولة لطيفة». أشار أليكس رينز إلى مشاكل الأسفلت. «الحقيقة هي أنه كان عار لأن المسار لا يصدق، لكنني أعتقد أن معظم الدراجين ليسوا سعداء على الإطلاق بالإسفلت، بالحجارة، وبصراحة، كان من حسن الحظ أنه كان في الماء لأنه بعد سباق Moto3 بدأوا في الاستيقاظ في الزاوية الأخيرة، كانت هناك قطع من الأسفلت مفقودة وكان الأمر معقدًا، وفي الواقع، عندما انتهى السباق وخلعت وزراتي الجلدية وكان صدري بالكامل مليئًا بـ «الحصى» السوداء. «كان الأمر صعبًا، مع ظروف صعبة للغاية ولحسن الحظ كان رطبًا وليس جافًا، لكن لم يكن يجب أن نكون في هذا الموقف. نحن راكبو الدراجات النارية، لكن هذه البطولة لا ينبغي أن تكون في هذا الموقف، على الرغم من عدم وجود بطولة أخرى، فقد فعلوا كل ما في وسعهم مع إعادة تسطيح الدائرة، لكنها لم تكن كافية وهذا كل شيء»، أوضح متسابق سوزوكي. «لحسن الحظ تمكنا من البدء على الرغم من الظروف الجوية. حاولت أن أفعل كل ما بوسعي لإنهاء على المنصة، مع بداية جيدة، في محاولة للحاق بميلر، الذي كان الثاني أو الثالث، لا أعرف، وحاولت السحب إلى الحد الأقصى، ولكن كان لدي سلسلة من اللحظات الصعبة مع الجزء الأمامي من الدراجة وفكرت «حسنا أليكس، حاول أن تذهب أكثر سلاسة قليلا» ثم عندما زاركو رأيت أن كلاهما لديه قوة جذب أكثر مني ولهذا حاولت التعامل مع الموقف بأفضل طريقة ممكنة مع الدراجة، لكننا لم نتمكن من الاستفادة من هذه الفرصة». رئيس جي إل /إي