توقعات العالم فهرنهايت-MPH

التوقعات العالمية حتى الساعة 12:00 بتوقيت جرينتش يوم السبت 19 مارس 2022

_____

المدينة/المنطقة, البلد; حالة الطقس يوم السبت; درجة الحرارة القصوى يوم السبت (F); درجة الحرارة الدنيا يوم السبت (F); حالة الطقس الأحد; درجة الحرارة القصوى يوم الأحد (F); درجة الحرارة الدنيا يوم الأحد (F); اتجاه الرياح يوم الأحد; سرعة الرياح يوم الأحد (MPH); رطوبة الأحد (%); فرص الأحد هطول الأمطار (٪)؛ مؤشر الأشعة فوق البنفسجية يوم الأحد.

أبيدجان، ساحل العاج؛ عدة ساعات من أشعة الشمس؛ 89؛ 78؛ الغيوم والشمس؛ 89؛ 78؛ جنوب غرب؛ 10؛ 77٪؛ 24٪؛ 8

أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة؛ واضح ومشمس؛ 77؛ 70؛ مشمس ونيس؛ 82؛ 67؛ WNW؛ 13؛ 51٪؛ 0٪؛ 9

حلب، سوريا؛ توضيح؛ 48؛ 27؛ تحول غائم؛ 50؛ 30؛ NNE؛ 5؛ 32٪؛ 3٪؛ 6

أمستردام، هولندا؛ واضح، مشمس؛ 55؛ 37؛ بعض الاستحمام؛ 49؛ 34؛ SSE؛ 14؛ 60٪؛ 82٪؛ 3

أنكوراج، الولايات المتحدة؛ الغيوم المتغير؛ 41؛ 27؛ الغيوم والشمس؛ 40؛ 22؛ ن؛ 6؛ 65٪؛ 0٪؛ 2

الجزائر العاصمة، الجزائر؛ غائم في الغالب؛ 61؛ 52؛ مشمس جزئيا؛ 60؛ 54؛ SE؛ 9؛ 76٪؛ 7٪؛ 6

عشق أباد، تركمانستان؛ غطاء سحابة منخفض، بارد؛ 47؛ 35؛ مشمس، ولكن بارد؛ 51؛ 42؛ يناير؛ 7؛ 62٪؛ 21٪؛ 5

أستانا، كازاخستان؛ الشمس الضبابية؛ 16؛ -17؛ غطاء سحابة منخفض، بارد؛ 16؛ 6؛ SW؛ 8؛ 96٪؛ 15٪؛ 1

أسونسيون، باراغواي؛ أكثر برودة إلى حد ما؛ 84؛ 63؛ مشمس وممتع؛ 87؛ 69؛ SE؛ 9؛ 55٪؛ 4٪؛ 9

أثينا، اليونان؛ الغيوم والشمس، البرد؛ 45؛ 39؛ عدد قليل من الاستحمام؛ 46؛ 39؛ NNE؛ 14؛ 54٪؛ 97٪؛ 5

أوكلاند، نيوزيلندا؛ فترات الأمطار؛ 73؛ 66؛ الاستحمام في وقت لاحق؛ 72؛ 65؛ يناير؛ 18؛ 72٪؛ 100٪؛ 2

بغداد، العراق؛ ضبابية الشمس؛ 76؛ 50؛ غائم؛ 65؛ 47؛ شمال غرب؛ 14؛ 31٪؛ 7٪؛ 3

باندا آتشيه، إندونيسيا؛ عاصفة معزولة؛ 88؛ 74؛ عدد قليل من الاستحمام؛ 85؛ 74؛ S؛ 6؛ 81٪؛ 92٪؛ 4

بانكوك، تايلاند؛ الغيوم والشمس؛ 96؛ 82؛ عاصفة معزولة؛ 94؛ 82؛ S؛ 9؛ 61٪؛ 55٪؛ 5

برشلونة، إسبانيا؛ بعض الاستحمام؛ 57؛ 50؛ فترات المطر؛ 58؛ 52؛ ESE؛ 13؛ 83٪؛ 99٪؛ 2

بكين، الصين؛ مشمس جزئيا؛ 45؛ 30؛ مشمس جزئيا؛ 52؛ 32؛ شمال شرق؛ 6؛ 37٪؛ 44٪؛ 5

بلغراد، صربيا؛ واضح، مشمس؛ 53؛ 28؛ مشمس، مشمس؛ 49؛ 25؛ SE؛ 8؛ 37٪؛ 0٪؛ 4

بنغالورو، الهند؛ ضبابية الشمس؛ 93؛ 70؛ الغيوم والشمس؛ 88؛ 67؛ WSW؛ 6؛ 51٪؛ 50٪؛ 12

برلين، ألمانيا؛ عدة ساعات من أشعة الشمس؛ 52؛ 33؛ واضحة ومشمسة؛ 52؛ 33؛ كاليفورنيا؛ 12؛ 45٪؛ 0٪؛ 3

بوغوتا، كولومبيا؛ بعض المطر؛ 69؛ 51؛ بعض الأمطار؛ 68؛ 52؛ SE؛ 5؛ 75٪؛ 89٪؛ 11

برازيليا، البرازيل؛ تشوباسكوس؛ 84؛ 64؛ P/سوليدو؛ 85؛ 66؛ شمال شرق؛ 7؛ 51٪؛ 4٪؛ 10

براتيسلافا، سلوفاكيا؛ شمس، بعض الغيوم؛ 52؛ 29؛ الكثير من أشعة الشمس؛ 50؛ 26؛ ESE؛ 11؛ 36٪؛ 0٪؛ 4

بروكسل، بلجيكا؛ واضح، مشمس؛ 56؛ 36؛ مشمس جزئيا؛ 49؛ 37؛ SSE؛ 5؛ 56٪؛ 85٪؛ 3

بوخارست، رومانيا؛ المقاصة، البرد؛ 41؛ 25؛ مشمس جزئيا؛ 45؛ 29؛ NNE؛ 11؛ 26٪؛ 1٪؛ 3

بودابست، المجر؛ صني؛ 52؛ 27؛ مشمس، غير معتدل؛ 50؛ 26؛ شمال شرق؛ 5؛ 38٪؛ 0٪؛ 4

بوينس آيرس، الأرجنتين؛ تحول غائم؛ 69؛ 52؛ الغيوم والشمس؛ 70؛ 56؛ ENE؛ 10؛ 61٪؛ 29٪؛ 5

بوسان، كوريا الجنوبية؛ مع الاستحمام؛ 49؛ 39؛ الغيوم والشمس؛ 54؛ 41؛ شمال غرب؛ 7؛ 56٪؛ 1٪؛ 6

بوجمبورا، بوروندي؛ الغيوم والشمس؛ 84؛ 66؛ ص/مشمس؛ 83؛ 67؛ NNE؛ 6؛ 41٪؛ 55٪؛ 6

كولكاتا, الهند; الكثير من أشعة الشمس; 97; 72; الكثير من أشعة الشمس; 94; 74; س; 6; 44%; 0%; 9

كاراكاس، فنزويلا؛ الاستحمام؛ 87؛ 68؛ عدد قليل من الاستحمام؛ 85؛ 66؛ ESE؛ 4؛ 59٪؛ 85٪؛ 11

تشيناي, الهند; ضبابية وشمس دافئة; 97; 80; ضبابية الشمس; 98; 82; س; 8; 67%; 14%; 11

شيكاغو، الولايات المتحدة الأمريكية؛ بعض المطر؛ 44؛ 35؛ مشمس وأكثر دفئا؛ 57؛ 43؛ S؛ 7؛ 55٪؛ 2٪؛ 5

مكسيكو سيتي, المكسيك; ص/سوليدو; 77; 50; الاستحمام; 75; 54; SSW; 6; 36%; 56%; 10

كيب تاون، جنوب أفريقيا؛ مشمس وممتع؛ 90؛ 65؛ مشمس وممتع؛ 78؛ 64؛ SSE؛ 11؛ 74٪؛ 1٪؛ 7

كولومبو، سريلانكا؛ عدد قليل من الاستحمام؛ 87؛ 80؛ الاستحمام؛ 87؛ 80؛ WSW؛ 6؛ 73٪؛ 47٪؛ 12

كوبنهاغن، الدنمارك؛ واضحة ومشمسة؛ 49؛ 35؛ مشمس؛ 46؛ 37؛ كاليفورنيا؛ 11؛ 53٪؛ 0٪؛ 3

دكا، بنغلاديش؛ حار جدا؛ 101؛ 72؛ ضبابي؛ 102؛ 71؛ SSW؛ 7؛ 37٪؛ 0٪؛ 9

داكار، السنغال؛ مشمس وممتع؛ 75؛ 63؛ مشمس وممتع؛ 75؛ 63؛ ن؛ 13؛ 79٪؛ 0٪؛ 11

دالاس، الولايات المتحدة الأمريكية؛ أكثر دفئا؛ 76؛ 52؛ صني ونيس؛ 78؛ 54؛ SSE؛ 11؛ 35٪؛ 56٪؛ 7

دار السلام، تنزانيا؛ ملبد بالغيوم ودافئ؛ 93؛ 77؛ الاستحمام؛ 93؛ 77؛ SE؛ 8؛ 66٪؛ 69٪؛ 6

دنفر، الولايات المتحدة الأمريكية؛ مشمس جزئيا؛ 58؛ 37؛ الغيوم والشمس؛ 63؛ 28؛ WNW؛ 9؛ 29٪؛ 65٪؛ 5

ديلي، تيمور الشرقية؛ المطر؛ 92؛ 75؛ عاصفة معزولة؛ 89؛ 74؛ SSE؛ 5؛ 68٪؛ 63٪؛ 12

دبلن، أيرلندا؛ مشمس؛ 54؛ 41؛ مشمس جزئيا؛ 50؛ 42؛ SE؛ 13؛ 71٪؛ 36٪؛ 3

دوشانبي، طاجيكستان؛ غائم في الغالب؛ 53؛ 43؛ الغيوم والشمس؛ 59؛ 42؛ شمال شرق؛ 6؛ 45٪؛ 17٪؛ 4

القاهرة، مصر؛ أشعة الشمس 69؛ 52؛ الشمس تليها السحب؛ 65؛ 53؛ شمال شرق؛ 11؛ 33٪؛ 80٪؛ 6

يريفان، أرمينيا؛ فرصة تساقط الثلوج؛ 43؛ 27؛ بعض الثلج؛ 34؛ 25؛ شمال شرق؛ 5؛ 67٪؛ 98٪؛ 1

اسطنبول، تركيا؛ زخات الثلوج؛ 36؛ 32؛ نيفيكاس؛ 40؛ 35؛ شمال شرق؛ 13؛ 66٪؛ 94٪؛ 3

ستوكهولم، السويد؛ مشمس ومعتدل؛ 55؛ 27؛ مشمس؛ 56؛ 29؛ SW؛ 5؛ 59٪؛ 0٪؛ 3

جبل طارق، جبل طارق؛ السحب والشمس؛ 64؛ 57؛ المطر في فترة ما بعد الظهر؛ 62؛ 56؛ جنوب شرق؛ 25؛ 81٪؛ 98٪؛ 3

هانوي، فيتنام؛ الغيوم والشمس؛ 80؛ 74؛ عاصفة قصيرة؛ 85؛ 75؛ جنوب شرق؛ 9؛ 79٪؛ 46٪؛ 6

هراري، زيمبابوي؛ العواصف؛ 68؛ 55؛ العواصف؛ 76؛ 55؛ كاليفورنيا؛ 6؛ 63٪؛ 51٪؛ 10

هلسنكي، فنلندا؛ تحول مشمس؛ 42؛ 31؛ شمس؛ 49؛ 29؛ شمال غرب؛ 7؛ 64٪؛ 0٪؛ 2

مدينة هوشي منه، فيتنام؛ الغيوم والشمس؛ 95؛ 80؛ غائم في الغالب؛ 93؛ 80؛ SE؛ 8؛ 60٪؛ 44٪؛ 6

هونغ كونغ، هونغ كونغ؛ الاستحمام؛ 82؛ 69؛ عاصفة معزولة؛ 77؛ 70؛ يناير؛ 8؛ 86٪؛ 64٪؛ 8

هونولولو، الولايات المتحدة؛ الغيوم والشمس؛ 84؛ 69؛ مشمس جزئيا؛ 84؛ 69؛ W؛ 7؛ 59٪؛ 31٪؛ 10

حيدر أباد، باكستان؛ الشمس وبعض الغيوم؛ 97؛ 78؛ تحول غائم؛ 98؛ 78؛ SSE؛ 6؛ 29٪؛ 6٪؛ 11

إسلام أباد، باكستان؛ مشمس جزئيا؛ 85؛ 64؛ ضبابي؛ 86؛ 63؛ NNE؛ 9؛ 48٪؛ 1٪؛ 7

الخرطوم، السودان؛ زيادة الغطاء السحابي؛ 97؛ 70؛ مشمس وأكثر دفئا؛ 99؛ 70؛ NNW؛ 10؛ 9٪؛ 0٪؛ 11

جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا؛ مشمس جزئيا؛ 76؛ 58؛ غائم؛ 75؛ 56؛ هـ؛ 4؛ 56٪؛ 49٪؛ 3

كابول، أفغانستان؛ مشمس ومعتدل؛ 68؛ 42؛ مشمس وممتع؛ 64؛ 42؛ SSW؛ 6؛ 29٪؛ 0٪؛ 7

كراتشي، باكستان؛ مشمس وساخن؛ 96؛ 75؛ شمس ضبابية؛ 95؛ 69؛ دبليو؛ 12؛ 34٪؛ 0٪؛ 9

كاتماندو، نيبال؛ ميستي صن؛ 84؛ 60؛ ميستي صن؛ 87؛ 59؛ WSW؛ 6؛ 50٪؛ 3٪؛ 9

كييف، أوكرانيا؛ مشمس؛ 43؛ 25؛ مشمس؛ 47؛ 30؛ ن؛ 7؛ 54٪؛ 1٪؛ 4

كينغستون، جامايكا؛ مع الرياح في وقت لاحق؛ 86؛ 76؛ عدد قليل من الاستحمام؛ 87؛ 75؛ NNE؛ 11؛ 57٪؛ 81٪؛ 9

كينشاسا، جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ عاصفة معزولة؛ 91؛ 74؛ عاصفة معزولة؛ 91؛ 74؛ W؛ 5؛ 66٪؛ 64٪؛ 4

كوالالمبور، ماليزيا؛ تحول غائم؛ 94؛ 78؛ عدد قليل من الاستحمام؛ 94؛ 78؛ SE؛ 5؛ 68٪؛ 98٪؛ 5

هافانا، كوبا؛ مشمس جزئيا؛ 89؛ 71؛ مشمس؛ 86؛ 71؛ يناير 10؛ 63٪؛ 56٪؛ 9

لاباز، بوليفيا؛ بعض الأمطار؛ 56؛ 40؛ عدد قليل من الاستحمام؛ 57؛ 40؛ كاليفورنيا؛ 8؛ 75٪؛ 100٪؛ 9

لاغوس، نيجيريا؛ عاصفة معزولة؛ 93؛ 79؛ عاصفة قصيرة؛ 92؛ 80؛ SW؛ 7؛ 67٪؛ 45٪؛ 12

ليما، بيرو؛ توضيح؛ 73؛ 65؛ توضيح؛ 73؛ 65؛ SSE؛ 7؛ 76٪؛ 17٪؛ 5

لشبونة، البرتغال؛ الشمس الضبابية؛ 69؛ 53؛ فترات المطر؛ 62؛ 53؛ كاليفورنيا؛ 12؛ 84٪؛ 99٪؛ 3

لندن، المملكة المتحدة؛ أكثر برودة إلى حد ما؛ 55؛ 39؛ مشمس جزئيا؛ 50؛ 34؛ SW؛ 6؛ 58٪؛ 70٪؛ 3

لوس أنجلوس، الولايات المتحدة الأمريكية؛ المقاصة؛ 69؛ 52؛ صني؛ 75؛ 52؛ NNE؛ 7؛ 45٪؛ 6٪؛ 6

لواندا، أنغولا؛ الغيوم والشمس؛ 87؛ 78؛ الغيوم المتغيرة؛ 87؛ 78؛ S؛ 8؛ 72٪؛ 66٪؛ 11

مدريد، إسبانيا؛ الغيوم والشمس؛ 59؛ 48؛ الغيوم والشمس؛ 59؛ 51؛ ESE؛ 7؛ 57٪؛ 78٪؛ 2

ذكر، جزر المالديف؛ سوليدو جزئيا؛ 89؛ 82؛ سوليدو؛ 90؛ 81؛ WNW؛ 7؛ 64٪؛ 4٪؛ 12

ماناوس، البرازيل؛ عاصفة معزولة؛ 87؛ 75؛ الاستحمام الثقيل؛ 84؛ 75؛ SSE؛ 5؛ 84٪؛ 98٪؛ 4

مانيلا, الفلبين; عاصفة معزولة; 94; 79; عاصفة قصيرة; 97; 78; ه; 7; 51%; 64%; 10

ملبورن، أستراليا؛ أكثر دفئا؛ 86؛ 61؛ أكثر برودة إلى حد ما؛ 76؛ 60؛ س؛ 8؛ 67٪؛ 2٪؛ 3

ميامي، الولايات المتحدة الأمريكية؛ عاصفة قصيرة؛ 82؛ 73؛ عاصفة معزولة؛ 80؛ 72؛ شمال شرق؛ 7؛ 78٪؛ 75٪؛ 8

مينسك، بيلاروسيا؛ مشمس؛ 45؛ 25؛ مشمس؛ 48؛ 30؛ NNW؛ 6؛ 51٪؛ 1٪؛ 3

مقديشو، الصومال؛ مشمس جزئيا؛ 91؛ 79؛ صني؛ 92؛ 78؛ ESE؛ 12؛ 59٪؛ 1٪؛ 13

مونتيفيديو، أوروغواي؛ غطاء سحابة متغير؛ 67؛ 55؛ الشمس وبعض السحب؛ 66؛ 54؛ يناير؛ 11؛ 54٪؛ 26٪؛ 6

مونتريال، كندا؛ معتدل، مع المطر؛ 50؛ 42؛ الاستحمام والرذاذ؛ 47؛ 34؛ WNW؛ 5؛ 71٪؛ 78٪؛ 1

موسكو، روسيا؛ ضوء ومشمس؛ 39؛ 27؛ مشمس؛ 44؛ 37؛ WNW؛ 7؛ 70٪؛ 1٪؛ 3

مومباي، الهند؛ P/سوليدو؛ 90؛ 80؛ سول بارسيال؛ 92؛ 79؛ WNW؛ 8؛ 56٪؛ 0٪؛ 6

نيروبي، كينيا؛ الغيوم والشمس؛ 84؛ 60؛ مشمس جزئيا؛ 86؛ 60؛ شمال شرق؛ 10؛ 47٪؛ 15٪؛ 14

نيقوسيا، قبرص؛ الاستحمام؛ 51؛ 39؛ تحول غائم؛ 51؛ 36؛ ن؛ 8؛ 35٪؛ 3٪؛ 3

نوفوسيبيرسك، روسيا؛ غطاء سحابة منخفض؛ 24؛ 12؛ غطاء سحابة منخفض؛ 23؛ 11؛ SSW؛ 13؛ 80٪؛ 14٪؛ 1

نيودلهي، الهند؛ حار جدا؛ 97؛ 72؛ ضبابية الشمس؛ 98؛ 70؛ W؛ 6؛ 43٪؛ 0٪؛ 8

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية؛ تبديد الضباب؛ 63؛ 51؛ مشمس جزئيا؛ 58؛ 43؛ شمال غرب؛ 18؛ 50٪؛ 27٪؛ 3

أوساكا، اليابان؛ الاستحمام في وقت لاحق؛ 53؛ 40؛ الغيوم والشمس؛ 53؛ 40؛ NNE؛ 8؛ 51٪؛ 26٪؛ 4

أوسلو، النرويج؛ شمس؛ 47؛ 23؛ ص/صني؛ 47؛ 23؛ S؛ 4؛ 75٪؛ 0٪؛ 2

أوتاوا، كندا؛ فترات ممطرة؛ 45؛ 40؛ نيفيكاس؛ 45؛ 31؛ WNW؛ 14؛ 72٪؛ 61٪؛ 1

باجو باجو، ساموا الأمريكية؛ غطاء سحابة متغير؛ 93؛ 80؛ الشمس وبعض السحب؛ 92؛ 79؛ هـ؛ 12؛ 63٪؛ 66٪؛ 6

بنما، بنما؛ ص/صني؛ 91؛ 75؛ عاصفة معزولة؛ 90؛ 76؛ NNW؛ 11؛ 67٪؛ 65٪؛ 6

باراماريبو، سورينام؛ تشوباسكوس؛ 87؛ 75؛ تشوباسكوس؛ 84؛ 74؛ هـ؛ 8؛ 77٪؛ 66٪؛ 7

باريس، فرنسا؛ ص/صني؛ 60؛ 36؛ بعض المطر؛ 55؛ 44؛ SSE؛ 6؛ 55٪؛ 58٪؛ 3

بيرث، أستراليا؛ المقاصة؛ 86؛ 68؛ بضع حمامات؛ 83؛ 65؛ س؛ 11؛ 63٪؛ 64٪؛ 7

بنوم بنه، كمبوديا؛ عاصفة معزولة؛ 92؛ 79؛ عاصفة قصيرة؛ 93؛ 79؛ كاليفورنيا؛ 6؛ 64٪؛ 55٪؛ 6

براغ، جمهورية التشيك؛ الغيوم والشمس؛ 49؛ 34؛ واضح، مع الشمس؛ 53؛ 30؛ ESE؛ 12؛ 29٪؛ 0٪؛ 4

بورت مورسبي، بابوا غينيا الجديدة؛ مشمس جزئيا؛ 93؛ 76؛ عاصفة معزولة؛ 91؛ 75؛ هـ؛ 10؛ 73٪؛ 68٪؛ 11

بورت أو برنس، هايتي؛ صني؛ 96؛ 68؛ شمس؛ 91؛ 68؛ SE؛ 7؛ 50٪؛ 30٪؛ 10

بيونغ يانغ، كوريا الشمالية؛ نيفيكاس؛ 43؛ 27؛ مشمس، مشمس؛ 47؛ 22؛ WNW؛ 11؛ 58٪؛ 1٪؛ 5

كيتو، الإكوادور؛ الاستحمام؛ 64؛ 53؛ فترات المطر؛ 64؛ 53؛ ESE؛ 8؛ 75٪؛ 99٪؛ 5

الرباط، المغرب؛ مشمس جزئيا؛ 72؛ 54؛ مشمس جزئيا؛ 67؛ 51؛ SW؛ 10؛ 78٪؛ 70٪؛ 6

ريسيفي، البرازيل؛ تحول مشمس؛ 87؛ 75؛ مشمس جزئيا؛ 88؛ 77؛ كاليفورنيا؛ 7؛ 68٪؛ 57٪؛ 12

نيديافيك، أيسلندا؛ لوفيا؛ 39؛ 34؛ مستوى نيفيسكا؛ 38؛ 32؛ SE؛ 9؛ 72٪؛ 72٪؛ 2

الرياض، المملكة العربية السعودية؛ مشمس وأكثر دفئا؛ 80؛ 60؛ واضح، مع الشمس؛ 86؛ 67؛ SSE؛ 8؛ 7٪؛ 0٪؛ 9

ريغا، لاتفيا؛ الغيوم والشمس؛ 42؛ 29؛ بعض الضباب؛ 49؛ 32؛ شمال غرب؛ 4؛ 62٪؛ 0٪؛ 3

ريو دي جانيرو، البرازيل؛ ص/صني؛ 95؛ 79؛ عاصفة معزولة؛ 89؛ 75؛ S؛ 10؛ 65٪؛ 98٪؛ 7

روما، إيطاليا؛ ص/غائم؛ 60؛ 44؛ بعض الاستحمام؛ 58؛ 39؛ S؛ 7؛ 48٪؛ 94٪؛ 5

سانت جون، أنتيغوا وبربودا؛ الاستحمام؛ 84؛ 74؛ الشمس؛ 83؛ 74؛ يناير؛ 14؛ 65٪؛ 27٪؛ 11

سان فرانسيسكو, الولايات المتحدة الأمريكية; بعض الاستحمام; 59; 44; P/صني; 63; 47; WNW; 11; 57%; 2%; 5

سان خوسيه، كوستاريكا؛ عاصفة معزولة؛ 78؛ 64؛ عاصفة معزولة؛ 81؛ 65؛ يناير؛ 13؛ 65٪؛ 65٪؛ 11

سان خوان، بورتوريكو؛ مع الرياح المبكرة؛ 82؛ 75؛ الاستحمام؛ 83؛ 73؛ كاليفورنيا؛ 14؛ 68٪؛ 45٪؛ 10

بطرسبورغ، روسيا؛ المقاصة؛ 39؛ 32؛ مشمس؛ 38؛ 29؛ W؛ 14؛ 79٪؛ 0٪؛ 2

سان سلفادور، السلفادور؛ عدد قليل من الاستحمام؛ 74؛ 65؛ الاستحمام؛ 80؛ 65؛ NNW؛ 7؛ 7 1٪؛ 85٪؛ 11

صنعاء، اليمن؛ ص/صني؛ 75؛ 53؛ مشمس جزئيا؛ 74؛ 56؛ SSE؛ 6؛ 28٪؛ 5٪؛ 11

سانتياغو دي تشيلي، تشيلي؛ غائم؛ 81؛ 56؛ توضيح؛ 78؛ 54؛ SSW؛ 5؛ 27٪؛ 3٪؛ 6

سانتو دومينغو، جمهورية الدومينيكان؛ مشمس؛ 86؛ 70؛ الكثير من أشعة الشمس، لطيف؛ 86؛ 68؛ NNE؛ 7؛ 74٪؛ 44٪؛ 10

ساو باولو، البرازيل؛ الشمس الضبابية؛ 68؛ 54؛ المطر في فترة ما بعد الظهر؛ 66؛ 51؛ ESE؛ 10؛ 71٪؛ 94٪؛ 2

سياتل, الولايات المتحدة الأمريكية; الاستحمام والرذاذ; 46; 39; الاستحمام; 48; 44; س; 8; 70%; 97%; 1

سيول، كوريا الجنوبية؛ نيفيسكاس؛ 45؛ 30؛ الغيوم والشمس؛ 47؛ 26؛ شمال غرب؛ 7؛ 63٪؛ 3٪؛ 3

شنغهاي، الصين؛ الاستحمام والرذاذ؛ 55؛ 45؛ الاستحمام والرذاذ؛ 48؛ 45؛ يناير؛ 9؛ 81٪؛ 96٪؛ 2

سنغافورة، سنغافورة؛ غائم إلى حد ما؛ 91؛ 80؛ توضيح؛ 89؛ 80؛ هـ؛ 6؛ 70٪؛ 89٪؛ 5

صوفيا، بلغاريا؛ الشمس الجزئية، البرد؛ 39؛ 18؛ مشمس، بارد؛ 40؛ 22؛ SE؛ 9؛ 44٪؛ 2٪؛ 5

سيدني، أستراليا؛ المطر؛ 72؛ 64؛ شمس؛ 75؛ 65؛ S؛ 9؛ 62٪؛ 6٪؛ 7

تايبيه، تايوان؛ الغيوم والشمس، دافئة؛ 73؛ 67؛ المطر؛ 83؛ 67؛ SW؛ 7؛ 63٪؛ 70٪؛ 7

تالين، إستونيا؛ توضيح؛ 38؛ 32؛ سول؛ 44؛ 30؛ ث؛ 10؛ 74٪؛ 0٪؛ 2

طشقند، أوزبكستان؛ غائم في الغالب؛ 44؛ 33؛ عدة ساعات من أشعة الشمس؛ 50؛ 36؛ يناير؛ 5؛ 61٪؛ 4٪؛ 5

طهران، إيران؛ مشمس جزئيا؛ 57؛ 45؛ بعض أشعة الشمس؛ 64؛ 52؛ NNE؛ 7؛ 21٪؛ 27٪؛ 6

تل أبيب، إسرائيل؛ الغيوم والشمس؛ 62؛ 51؛ الغيوم المتغير؛ 56؛ 48؛ NNE؛ 12؛ 42٪؛ 30٪؛ 7

تبليسي، جورجيا؛ فرصة الثلوج؛ 40؛ 31؛ فرصة الثلوج؛ 36؛ 31؛ هـ؛ 6؛ 89٪؛ 100٪؛ 1

تيرانا، ألبانيا؛ سول؛ 62؛ 35؛ الكثير من أشعة الشمس؛ 59؛ 31؛ هـ؛ 5؛ 32٪؛ 0٪؛ 5

طوكيو، اليابان؛ بعض الاستحمام؛ 65؛ 45؛ مشمس؛ 56؛ 44؛ NNW؛ 10؛ 47٪؛ 57٪؛ 6

تورنتو، كندا؛ بعض المطر؛ 49؛ 37؛ نيفيكاس؛ 48؛ 34؛ دبليو؛ 14؛ 68٪؛ 61٪؛ 2

طرابلس، ليبيا؛ عاصف؛ 70؛ 55؛ الاستحمام المبكر؛ 61؛ 51؛ هـ؛ 19؛ 69٪؛ 94٪؛ 2

تونس, تونس; مطر, مع نسيم; 59; 52; الاستحمام; 58; 45; ESE; 12; 71%; 62%; 6

أولان باتور، منغوليا؛ عاصفة ثلجية خفيفة؛ 28؛ -7؛ سوليدو؛ 28؛ -1؛ هـ؛ 9؛ 45٪؛ 1٪؛ 4

فانكوفر، كندا؛ الاستحمام؛ 49؛ 39؛ تحول ممطر؛ 48؛ 41؛ SE؛ 6؛ 6 2٪؛ 100٪؛ 1

وارسو، بولندا؛ مشمس؛ 49؛ 25؛ واضح، مع الشمس؛ 50؛ 26؛ SE؛ 7؛ 42٪؛ 0٪؛ 3

فيينا، النمسا؛ الغيوم والشمس؛ 53؛ 32؛ واضحة مع الشمس؛ 50؛ 32؛ جنوب شرق؛ 10؛ 37٪؛ 0٪؛ 4

فينتيان، لاوس؛ حار جدا؛ 91؛ 76؛ تفتيح؛ 95؛ 76؛ NNW؛ 5؛ 54٪؛ 90٪؛ 4

فيلنيوس، ليتوانيا؛ صني؛ 49؛ 24؛ مشمس؛ 51؛ 28؛ NNW؛ 5؛ 49٪؛ 1٪؛ 3

ويلينغتون, نيوزيلندا; الشمس تليها السحب; 61; 55; المقاصة; 70; 60; يناير; 8; 70%; 28%; 2

جاكرتا، إندونيسيا؛ مع الرياح في وقت لاحق؛ 91؛ 77؛ المطر؛ 92؛ 76؛ SW؛ 8؛ 72٪؛ 78٪؛ 5

يانغون، ميانمار؛ بعض أشعة الشمس؛ 99؛ 79؛ مشمس؛ 93؛ 79؛ SW؛ 7؛ 49٪؛ 25٪؛ 11

جدة، المملكة العربية السعودية؛ مشمس وممتع؛ 85؛ 75؛ ضبابية الشمس؛ 85؛ 74؛ ن؛ 9؛ 54٪؛ 2٪؛ 8

_____

حقوق الطبع والنشر 2022 أكيوويذر