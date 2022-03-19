ما الدور الذي تلعبه العملات المشفرة في الحرب في أوكرانيا؟

في أوكرانيا، تلعب العملات المشفرة دورًا لم يسبق له مثيل من قبل، مما يسمح للحكومة بجمع ملايين الدولارات لتمويل ردها على الغزو الروسي.

لماذا اختارت أوكرانيا العملات المشفرة وكيف سيغير هذا القطاع الذي لا يزال صغيرًا جدًا؟

- كم عدد العملات المشفرة التي جمعوها؟ -

منذ الساعات الأولى من الصراع، فتحت الحكومة الأوكرانية عناوين ومحافظ العملات المشفرة التي سمحت لها باستلام هذه العملات اللامركزية مباشرة.

يمكن لأي شخص يمتلك العملات المشفرة إرسالها إلى هذه العناوين. منذ ذلك الحين، لم تتوقف الأموال عن الوصول إلى البيتكوين أو الإيثيريوم أو أيضًا الحبل، وهي عملة مستقرة مرتبطة بقيمة الدولار.

حتى الآن، تم جمع أكثر من 100 مليون دولار من قبل الحكومة أو «صندوق التشفير لأوكرانيا»، الذي أنشأته منصة كونا الأوكرانية الرائدة في القطاع، وتم دمجها لاحقًا مع المحفظة الحكومية.

يوضح مايكل تشوبانيان لوكالة فرانس برس: «ما زلنا نجمع العملات المشفرة وإنفاقها على شراء حصص الإعاشة» للجنود أو «السترات الواقية من الرصاص أو الخوذات».

في سن 37 عامًا، يعمل منشئ ومالك منصة كونا الآن حصريًا في جمع أموال العملات المشفرة للحكومة.

- ما هي مزايا التبرعات المشفرة؟ -

الأموال التي يتم جمعها في العملات المشفرة ضئيلة مقارنة بالمليارات من المساعدات التي فتحتها الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو المنظمات الدولية الكبيرة، لكنها تسمح بمشاركة الأفراد.

وتقدر وكالة «الكتلة العطاء» الأمريكية، التي ترفع العملات المشفرة في جميع أنحاء العالم لأوكرانيا، أنها «خيار يستخدمه المانحون الأصغر سنًا بشكل متزايد لدعم أسباب متعددة».

وفي أوكرانيا، يمكن للمواطنين أن يروا في العملات المشفرة حماية ضد انخفاض قيمة عملتهم الوطنية، الهريفنيا.

على الرغم من أن البنك المركزي تمكن من وقف انهياره حتى الآن، إلا أن الغزو وعواقبه قد يتسبب في فقدانه لقيمته.

باستخدام العملات المشفرة المستقرة المرتبطة بالدولار مثل الحبل المذكور أعلاه، والذي يُطلق عليه أيضًا «العملات المستقرة» (العملات المستقرة)، يمنع المانحون مساهماتهم من التعرض للتقلبات في سوق الصرف الأجنبي.

ميزة أخرى لهذا النوع من العملات هي سرعة النقل. إذا كانت المعاملة المصرفية بين بلدين قد تستغرق 24 ساعة حتى يتم التحقق من صحتها، عادةً ما تستغرق عمليات تحويل العملات المشفرة أقل من ساعة.

- وما هي المضايقات؟ -

في قطاع لا يزال قيد الإنشاء، هذه التبرعات لها جانبها السلبي.

أراد وزير الصناعة الرقمية الأوكراني مكافأة المانحين بعملة رقمية رمزية تم إنشاؤها لهذه المناسبة، لكنه اضطر إلى الاستقالة.

ومع ذلك، استغل بعض الأشخاص المجهولين ذلك لتعميم نسخة خاطئة من هذه العملة من أجل جمع جزء من الأموال للمجهود الحربي.

يوضح تشوبانيان، الذي يعمل الآن بشكل وثيق مع الوزارة: «كان هناك نقص في التواصل» داخل الحكومة. ويقول: «كان اليوم الأول من الحرب».

وفي الوقت نفسه، فإن تشجيع استخدام هذه العملات الرقمية قد ينقلب في نهاية المطاف ضد الحكومة إذا بدأ الأوكرانيون في نشر نظام نقدي مواز ٍ.

بالإضافة إلى ذلك، وفقًا لمجلس الوزراء Chainalysis، فإن المعاملات في أوروبا الشرقية عالية بشكل خاص للعناوين خارج المنطقة، «والتي قد تشير إلى التدفقات الخارجة غير القانونية للأموال» واحتمال الاحتيال الضريبي، حسب تقدير.

- ما هي العواقب التي يمكن أن تحدثها؟ -

على الرغم من الصراع، فإن Chobanian واثق. «عندما نفوز في الحرب، سنقوم بإعادة بناء أوكرانيا باستخدام تقنية» blockchain «، والتي هي في صميم بورصات العملات المشفرة.

إنه هدف طموح، ولكن مع بعض الأساس.

قام الرئيس فولوديمير زيلينسكي يوم الأربعاء بإضفاء الشرعية على العملات المشفرة وقدم إطارًا تشريعيًا للمنصات والمستخدمين الذين تحركوا حتى الآن في اقتصاد مواز.

وخارج حدودها، فإن الصراع «يجبر الحكومات على تطوير فهمها للعملات المشفرة وإطارها التنظيمي».

وقالت كارولين مالكولم من تشيناليسيس لوكالة فرانس برس «نأمل أن يؤدي ذلك إلى سياسات تنظيمية متناسبة وفعالة».

في الولايات المتحدة، أمر الرئيس جو بايدن وزارة الخزانة في أوائل مارس بدراسة إنشاء «دولار رقمي» ودعا العديد من الوكالات الحكومية إلى تحديد ومكافحة العديد من المخاطر المرتبطة بالعملات المشفرة.

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