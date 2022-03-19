ما هو يوبيسوفت سكالار؟ التكنولوجيا لإنشاء طرق جديدة لتطوير ألعاب الفيديو

في بداية مؤتمر مطوري الألعاب (GDC)، كشفت Ubisoft عن تقنية جديدة قائمة على السحابة تريد إحداث ثورة في طريقة تطوير ألعاب الفيديو. يسمى هذا النموذج الجديد Ubisoft Scalar وهو طريقة لتعظيم استخدام المعلومات لتسهيل معالجة جميع المكونات التي تبني تجربة رقمية.

لا يتعلق الأمر بخدمة بث مثل Xbox Game Pass أو Nvidia GeForce Now : اقترحت الشركة هيكلًا حيث يتم دمج البرامج والأجهزة تقريبًا من أجل القضاء على اعتماد اللاعبين على الأجهزة وتمكين المطورين من تحسين العناوين. دون مقاطعة العمليات الأخرى.

سيعمل اقتراح Scalar كمحرك رسومات يتم تفكيك أجزائه في السحابة وحيث يتمكن كل مكون من مكونات العملية من أن يصبح مستقلاً عن المكونات الأخرى. تمثل هذه الأجزاء المحركات التي تشكل لعبة فيديو واحدة (الصوت والفيزياء والرسومات وما إلى ذلك) والتي يتم تنشيطها بشكل شائع في نفس الوقت من نفس البرنامج.

تستخدم Ubisoft عادةً نوعين من محركات الرسومات الخاصة بها: ANVIL (المسؤولة عن امتياز Assassin's Creed) و Snowdrop (قسم توم كلانسي). يسمح الاقتراح الجديد بمزيد من التفاعل بين جميع مكاتب الشركة وسيتيح سهولة أكبر للعمل الجماعي.

محرك يوبي سوفت سنودروب

وبهذه الطريقة، تعتزم الشركة استخدام قوة المعالجة شبه اللانهائية للسحابة لتوسيع جميع مكونات محرك الرسومات وكسر حاجز الأجهزة الذي يحد عادةً من التجارب.

تم تطوير التكنولوجيا العددية من قبل فريق مع يوبيسوفت ستوكهولم على رأس وبالتعاون النشط مع استوديوهات يوبيسوفت الواقعة في مالمو (يوبيسوفت ماسيف)، هلسنكي (يوبيسوفت ريدلينكس)، بوخارست وكييف.

على الرغم من أنه غير متوفر بعد في جميع دراسات التكتل، إلا أن الإعلان في GDC أكد أن Ubisoft Stockholm تعمل بالفعل على IP جديد باستخدام هذه الخدمة .

كيف يعمل سكالار؟

ستعتمد خدمة Ubisoft الجديدة على معالج سحابي مع القدرة على بدء الخدمات وإيقافها ديناميكيًا والتي ستخضع أيضًا لحاجة اللاعبين. من شأن هذا النوع من العمليات أن يمكّن الخبرات من استخدام قوة الحوسبة المطلوبة في الوقت الفعلي ، بدلاً من أن تكون هذه الخدمات نشطة في جميع الأوقات.

يوبي سوفت سكالار

سيتم تخزين المهام كثيفة الحوسبة مؤقتًا (ذاكرة خاصة تتبادل البيانات عالية السرعة) وتوزيعها عالميًا، مما يلغي الحاجة إلى إعادة تشغيل المتغيرات التي تم حسابها بالفعل مرة واحدة.

يهدف Scalar إلى القضاء على التحديثات والتصحيحات في ألعاب الفيديو

لن يكون هذا النظام التعاوني مفيدًا لفريق التطوير فحسب، بل سيسمح أيضًا للاعبين بمواصلة الاستمتاع بتجاربهم دون انتظار تحديثات البرامج.

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يمكن أن تعمل الاستوديوهات على تحسينات مستمرة ومنع إعادة لمس منطقة ما من تمثيل قيود في منطقة أخرى، لأن كل مساحة ستعمل من بيئة مختلفة.

نظرًا لأن كل مساحة سيتم دمجها فعليًا، ذكرت Ubisoft أنه سيتم بناء Scalar كبنية للخدمات الدقيقة، حيث تنتقل الأنظمة المغلقة أمام معالج واحد إلى نموذج يوزع المهام على عدد غير محدود تقريبًا من الأجهزة.

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