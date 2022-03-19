ما ينتظر المنتخب المكسيكي خلال مبارياته الأخيرة في تصفيات كأس العالم

Jul 3, 2021; Los Angeles, CA, USA; Mexico forward Hirving Lozano (22) moves the ball in the second half against Nigeria during a MexTour game at Los Angeles Memorial Coliseum. Mandatory Credit: Kirby Lee-USA TODAY Sports

جاء الثلث الأخير من المباريات في تصفيات الكونكاكاف لكأس العالم ومعه أيضًا آخر دعوة للمنتخب الوطني المكسيكي. في العملية الحالية. أصدر جيراردو مارتينو قائمة اللاعبين الذين سيحتاجون إليه في المباريات ضد الولايات المتحدة وهندوراس والسلفادور بحثًا عن تذكرة كأس العالم قطر 2022.

يقترب نهائي نهائي المثمن ولم يتم تحديد أي شيء حتى الآن، على الرغم من أن بعض الفرق تبتعد بالفعل عن بقية المجموعة: كندا والولايات المتحدة والمكسيك. على المحك هناك تسع وحدات متبقية لتوزيعها، ومع ذلك، فإن الفرق الثلاثة تتشكل لتولي مناصب التأهل المباشر إلى أعلى معرض في كرة القدم.

حتى بداية الأعمال العدائية، يحتل Tri المرتبة الثالثة في الترتيب برصيد 21 نقطة (تعادل مع الأمريكيين، ولكن مع أهداف أقل لصالحه)، وأربعة أهداف أكثر من أقرب متابعتها، بنما، وأربعة أقل من القائد في الجدول، كندا. تذكر أن Concacaf يوزع ثلاثة أماكن ونصف لكأس العالم.

صورة أرشيفية لمدرب فريق كرة القدم المكسيكي جيراردو مارتينو خلال مؤتمر صحفي في مكسيكو سيتي (المكسيك). إيفي/ساشينكا غوتيريز

تتضمن مهمة المنتخب الوطني بقيادة تاتا مارتينو التغلب على اثنين من منافسيه الثلاثة المقربين، من أجل تأمين تذكرة. سيكون الخصم الأول هو الولايات المتحدة يوم الخميس 24 مارس الساعة 20:00 على ملعب استاديو أزتيكا. تواجه مجموعة Barras y las Estrellas نفس البانوراما مثل المجموعة المكسيكية.

يشير الالتزام التالي وما قبل الأخير في بطولة التصفيات إلى أن المكسيك ستزور أمريكا الوسطى لمواجهة هندوراس في ملعب متروبوليتان الأولمبي في مدينة سان بيدرو سولا. هذا مكان صعب للغاية بالنسبة للفرق، ولكن في هذا الإصدار، بالكاد أضاف catrachos وحدة في المنزل.

من المقرر أن تبدأ اللعبة في الساعة 5:05 مساءً يوم الأحد 27 مارس. تعد هندوراس حاليًا الفريق الوحيد الذي خرج رسميًا من المعركة للتأهل لقطر 2022.

أخيرًا، ستغلق Tri دورة خروج المغلوب ضد السلفادور. في اليوم الأخير، من المحتمل جدًا أن يتم القضاء على وضع أمريكا الوسطى (التعادل أو الهزيمة أو أن بنما لديها نقطتان يقرعهما). لذلك، سيكون للعبة فكرة أكثر عن الالتزام. ستكون المرحلة هي عملاق سانت أورسولا في الساعة 19:05 مساءً يوم 30 مارس.

سيواجه الفريق المكسيكي لكرة القدم بنما في اليوم الثالث من تصفيات كأس العالم متوجهاً إلى قطر 2022 (الصورة: Twitter/ @miseleccionmx)

ثم قبل الأمريكيين يمكن تعريف كل شيء. خطر الاستبعاد للمكسيك هو سيناريو كارثي حيث لا تسجل نقاطًا وأن بنما وكوستاريكا تفوز بثلاثة انتصارات متتالية.

حراس المرمى: غييرمو أوتشوا (نادي أمريكا)، رودولفو كوتا (نادي ليون)، جوناثان أوروزكو (نادي تيخوانا) وألفريدو تالافيرا (بوماس).

المدافعون: خورخي سانشيز (نادي أمريكا)، يوهان فاسكيز (نادي جنوة)، جيراردو أرتياغا (KRC Genk)، جوليان أراوجو (لوس أنجلوس غالاكسي)، خيسوس غالاردو (مونتيري لكرة القدم)، سيزار مونتيس (مونتيري لكرة القدم)، هيكتور مورينو (مونتيري إف سي)، إسرائيل رييس (نادي بويبلا)، نيستور أراوخو (نادي ريال سيلتا دي فيغ) س) ويسوع أنغولو (النمور).

لاعبي خط الوسط: إدسون ألفاريز (أياك)، هيكتور هيريرا (أتلتيكو مدريد)، كارلوس رودريغيز (كروز أزول)، لويس رومو (مونتيري إف سي)، رودولفو بيزارو (مونتيري إف سي)، إريك أغيري (مونتيري إف سي)، إريك جوتيريز (بي إس في أيندهوفن) ودييجو لاينز ليفا (ريال بيتيس بالومبي).

إلى الأمام: هنري مارتن (نادي أمريكا)، سانتياغو جيمينيز (الصليب الأزرق)، أوريل أنتونا (الصليب الأزرق)، أليكسيس فيغا (غوادالاخارا)، هيرفينغ لوزانو (نابولي)، خيسوس مانويل كورونا (إشبيلية) وراؤول ألونسو خيمينيز (ولفرهامبتون واندررز).

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