شاهد هدف بيرو سبورتنج كريستال ضد كارلوس شتاين شاهد الدوري المباشر 1 تاريخ 7 متى تكون جداول المباراة أين وكيف تشاهد رابط البث التلفزيوني شكرا?

سبورتينغ كريستال ضد كارلوس شتاين لايف: يواجه الفريق السماوي فريق «كارليست» يوم الأحد 20 مارس للتاريخ السابع من بطولة الدوري الإسباني 1 أبيرتورا وفي ملعب سيزار فلوريس ماريجوردا في لامبايكي. فيما يلي جميع التفاصيل.

يصل سبورتينغ كريستال إلى المباراة مع كارلوس شتاين بعد أن قام بتسلسل أربع مباريات دون أن يخسر، بفوزين وتعادل. ومع ذلك، ترك مع طعم التعادل الأخير (2-2) ضد أكاديميا كانتولاو في ملعب ألبرتو غالاردو بعد فوزه 2-0 حتى 83 دقيقة. بالإضافة إلى ذلك، كان التعادل الآخر أيضًا على أرضه ضد ميلغار (2-2). بهذه الطريقة توقف عن تسجيل أربع نقاط في المنزل.

لقد استراح Sporting Cristal بالفعل تاريخه المقابل في الدوري الإسباني 1. لعب خمس مباريات وفاز بفوزين وتعادل وهزيمة واحدة ليتراكم ثماني نقاط ويضع المركز الثامن في ترتيب بطولة أبيرتورا. في الوقت الحالي، يحتفظ الفريق السماوي بفارق سبع نقاط مقارنة بالزعيم أليانزا أتلتيكو دي سولانا.

يقود كارلوس شتاين إلى المباراة مع سبورتينغ كريستال مع الحاجة إلى تسجيل نقاط للخروج من أسفل الطاولة. سجل الفريق الشمالي أربع نقاط نتيجة التعادل ضد ADT في الظهور الأول وانتصاره الوحيد ضد يونيفرسيتاريو دي بورتيس على أرضه في لامبايكي. في مباراتهم الأخيرة، خسروا 1-0 أمام كارلوس أ. مانوتشي في تروخيو.

سيضطر المدرب روبرتو موسكيرا إلى إعادة تجميع فريقه الانطلاق بسبب الغياب القسري لكريستوفر غونزاليس، هوراسيو كالكاترا، يوشيمار يوتون وجيلمار لورا، غائبا بسبب استدعائه إلى المنتخب الوطني البيروفي للعب مباريات تصفيات قطر 2022.

قدم سيليست دي تي ميزتين جديدتين في قائمة الفريق الذي سافر إلى لامبايكي للمبارزة مع كارلوس شتاين: الإكوادوري خوان سانشيز وبنجامين فيلالتا. من ناحية أخرى، في خط لاعبي خط الوسط مارتين تافارا سيعود فريق البداية وسيكون الهجوم مع إيرفين أفيلا وبيرسي ليزا. لن يشارك المهاجم جون جايرو موسكيرا في المباراة لأنه لا يزال يتعافى من الإصابة.

«لقد عملنا على ضمان تحمل الجميع المسؤولية عن كونه شاغلاً. أعتقد أننا مستعدون للعب مباراة جيدة، نحتاج إلى إضافة زيارة لأننا سجلنا أربع نقاط على أرضنا، لذلك يجب أن نفوز لاستعادة الأرض والنقاط التي فقدناها على أرضنا «، قال الاستراتيجي السماوي روبرتو موسكيرا في إشارة إلى مباراة سبورتينغ كريستال ضد كارلوس شتاين في المؤتمر من الصحافة.

لن يتمكن مدرب كارلوس شتاين جاهر بوترون من الاعتماد على أحد لاعبيه المرجعيين في الدفاع. يتم تعليق المدافع الإكوادوري جوني مينا بسبب البطاقات الصفراء وسيكون بيدرو ريكينا بديله.

سبورتينغ كريستال ضد كارلوس شتاين لايف: يلعبون في لامبايكي في الدوري الإسباني 1 (الصورة: @ClubSCristal)

التشكيلات المحتملة سبورتينغ كريستال ضد كارلوس شتاين

سبورتينغ كريستال: دوارتي، مدريد، تشافيز، ميرلو، لويولا، سوسا، كاستيلو، تافارا، غريمالدو، أفيلا وليزا.

كارلوس شتاين: غويونيتشي، ريكوينا، سالاس، رابانال، ميسونيس، مولينا، أتوتشي، راموس، تاكيوتشي، القصور والقوانين

جدول مباريات سبورتينغ كريستال ضد كارلوس شتاين

- بيرو/ 1:00 مساءً

- المكسيك/12:00 م.

- الولايات المتحدة (ميامي)/1:00 مساءً

- كولومبيا/1:00 مساءً

- الإكوادور/1:00 مساءً

- فنزويلا/ 1:00 مساءً

- بوليفيا/2:00 مساءً

- باراجواي/ 3:00 مساءً

- أوروجواي/ 3:00 مساءً

- شيلي/ 3:00 مساءً

- الأرجنتين/ 3:00 مساءً

- براسيل/ 3:00 مساءً

- إسبانيا/7:00 مساءً

آخر مباريات سبورتينغ كريستال ضد كارلوس شتاين

30/10/20 سبورتينغ كريستال 1-0 كارلوس شتاين

07/03/20 سبورتينغ كريستال 0-1 كارلوس شتاين

استمر في القراءة