سيطر Verstappen على المحاكمة الأخيرة; تشيكو, الثالث; ساينز الخامس وألونسو, في 16

الكتابة الرياضية، 19 مار الهولندي ماكس فيرستابن (ريد بول)، آخر بطل العالم للفورمولا واحد، حددت السبت أسرع وقت في الدورة التدريبية المجانية الثالثة والأخيرة لسباق جائزة البحرين الكبرى، الأول من كأس العالم، التي تقام في حلبة الصخير؛ حيث زميله المكسيكي سيرجيو وسجل بيريز المحاكمة للمرة الثالثة؛ والاسبان كارلوس ساينز (فيراري) وفرناندو ألونسو (جبال الألب) الخامس والسادس عشر على التوالي. في أفضل ما في 14 لفة له، غطى النجم الهولندي الشاب 5,412 متر من المسار البحريني، بالإطار الناعم، في دقيقة واحدة و 32 ثانية و 544 ألف، فقط 96 أقل من موناكو تشارلز لوكليرك (فيراري) ومع 247 على 'تشيكو'، الذي أكمل 19 لفة وحدد المرة الثالثة من المحاكمة الأخيرة. استدار Madrilenian Sainz، الذي كرر تخطيط المسار خارج المنامة 19 مرة، في 1:33 .053 وبقي - مثل السابق، مع إطار ناعم - نصف ثانية خلف Verstappen. بطل العالم الأستوري المزدوج، الذي أعطى أربع عشرة لفة في هذه المحاكمة الأخيرة غير الهامة - خلال النهار، على عكس التصفيات والسباق، والتي سيتم لعبها في الليل ومع الضوء الاصطناعي - تعيين وقته مع المجمع الأوسط واستثمر ثانيتين و 84 ألف أكثر من المعبود الجديد من هولندا. وسجل الانكليزي لويس هاملتون (مرسيدس)، بطل العالم سبع مرات الذي اضطر الى الاستقرار في الوصيف العام الماضي، المرة السادسة من اخر سباق حرة في صخير، خلف 577 الف وراء السائق الذي اخلع منه العرش. وكان شريكه الجديد، مواطنه جورج راسل، في المركز الرابع، 391 ألف خلف فيرستابن، في تدريب انتهى بـ 22 درجة مئوية المحيطة و 34 درجة مئوية على الأسفلت. وستعقد الجلسة التأهيلية، التى ستطلب بدء سباق يوم الاحد - المقرر ان تستمر 57 لفة، لاستكمال مسار 308.2 كم - من الساعة السادسة بعد الظهر (اربعة بعد الظهر بتوقيت البر الرئيسى الاسبانى: 15:00 بتوقيت جرينتش). رئيس

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