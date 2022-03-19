الولايات المتحدة تحجب الروس على الحدود، وتقبل الأوكرانيين

تيخوانا, المكسيك (أسوشيتد برس) - لم يتمكن حوالي ثلاثة عشر من الروس طالبي اللجوء من دخول الولايات المتحدة من المكسيك يوم الجمعة, بينما عبرت مجموعة من الأوكرانيين الحدود بعد عرض جوازات سفرهم.

يعكس المشهد تغييرًا صامتًا ولكن لا لبس فيه في المعاملة المختلفة للروس والأوكرانيين الذين يدخلون المكسيك كسائحين ويسافرون إلى تيخوانا, على أمل دخول الولايات المتحدة للحصول على فرصة لتلقي اللجوء.

كان الروس - 34 اعتبارًا من يوم الجمعة - قد خيموا لعدة أيام أمام أكثر المعبر الحدودي الأمريكي ازدحامًا مع المكسيك، بعد يومين من طلب السلطات البلدية في تيخوانا منهم المغادرة.

جلس الروس على الحصير والبطانيات، ونظروا إلى هواتفهم الذكية، وتحدثوا وأكلوا الوجبات الخفيفة، مع أكياس النوم وعربات الأطفال بجانبهم. تيار ثابت من المارة مرت من قبله لعبور الحدود. كانت خمس فتيات يجلسن في مجموعة ويتحدثن، بعضهن يحملن حيوانات محشوة.

قبل بضعة أيام، سمح لبعض الروس بالمرور إلى الولايات المتحدة عند معبر سان يسيدرو الحدودي، في حين تم منع بعض الأوكرانيين. ولكن بحلول يوم الجمعة، كان الروس هم الذين لم يتمكنوا من العبور وتم قبول الأوكرانيين بعد فترات انتظار قصيرة.

وقالت ايرينا زولينكا الروسية البالغة من العمر 40 عاما التى خيمت ليلة امس مع عائلتها المكونة من سبعة اشخاص بعد وصولها الى تيخوانا يوم الخميس «من الصعب جدا فهم كيفية اتخاذ القرارات».

وقالت إريكا بينهيرو، مديرة التقاضي والسياسة لمجموعة الناشطين Al Otro Lado، إن الولايات المتحدة بدأت في قبول جميع الأوكرانيين يوم الثلاثاء من خلال تصريح إنساني لمدة عام واحد، بينما في الوقت نفسه منع جميع الروس. لم يكن هناك إعلان رسمي.

في مذكرة مؤرخة 11 مارس ولكن صدر يوم الخميس، أخبرت وزارة الأمن الداخلي سلطات الحدود أنه يمكن إعفاء الأوكرانيين من حدود اللجوء الواسعة المصممة لمنع انتشار COVID-19. وقال ان القرارات المتعلقة بالاوكرانيين ستتخذ على اساس كل حالة على حدة، بيد انه لم يذكر الروس.

وقالت المذكرة ان «وزارة الامن الداخلى تعترف بان حرب العدوان الروسية غير المبررة ضد اوكرانيا خلقت ازمة انسانية».

جلس المهاجرون الروس في تيخوانا بجوار خط من مئات سكان الحدود ينتظرون عبور الحدود وهم يسيرون في اتجاه سان دييغو. كان الخط يتحرك بسلاسة.

لم يرغب مهاجر روسي يبلغ من العمر 32 عامًا بقي عند المعبر الحدودي منذ وصوله إلى تيخوانا مع زوجته قبل خمسة أيام في المغادرة خوفا من فقدان فرصة مفاجئة.

بعد ساعات من وصوله، رأى المهاجر، الذي عرف نفسه فقط باسم مارك خوفا من أن عائلته في روسيا ستعاني من الانتقام، أنه تم السماح لثلاثة روس بالمرور إلى الولايات المتحدة. بعد ست ساعات، أعادت السلطات الأمريكية جواز سفره وقالت إنه يتم قبول الأوكرانيين فقط.

وقال مارك في اشارة الى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ان «الاوكرانيين والروس يعانون بسبب رجل واحد». فر مارك بعد فترة وجيزة من غزو روسيا لأوكرانيا.

قامت السلطات الأمريكية بطرد المهاجرين أكثر من 1.7 مليون مرة منذ مارس 2020 دون منحهم فرصة اللجوء، وفقًا لسلطة واسعة لمنع انتشار COVID-19. ولكن هذا الحكم الصحي العام، المعروف باسم الباب 42، نادرا ما يطبق على المهاجرين من بعض الجنسيات الذين يصعب طردهم لأسباب مالية أو دبلوماسية.

ومع ذلك، من أجل التقدم بطلب للحصول على اللجوء، يجب العثور على المهاجرين على الأراضي الأمريكية، والسلطات تمنعهم من المرور باستثناء أولئك الذين يرغبون في القبول.

حتى قبل الغزو الروسي, شهدت الولايات المتحدة زيادة في عدد الروس والأوكرانيين المهتمين بطلب اللجوء, يحاول معظمهم الدخول عبر المعابر الحدودية الرسمية في سان دييغو بدلاً من عبور الصحاري والجبل بشكل غير قانوني.

دخل أكثر من 1500 أوكراني الولايات المتحدة عبر الحدود المكسيكية في الفترة من سبتمبر إلى فبراير، وفقًا لمكتب الجمارك وحماية الحدود (CBP)، أي ما يقرب من 35 مرة أكثر من 45 الأوكرانيين الذين عبروا خلال نفس الفترة من العام السابق.

الأوكرانيين القادرين على الوصول إلى الأراضي الأمريكية مضمونة فعليًا فرصتهم لتقديم طلب اللجوء. تم استبعاد أربعة فقط من أصل 1553 الذين دخلوا في الفترة من سبتمبر إلى فبراير، وفقًا لأمر الصحة العامة الذي يسمح للولايات المتحدة بطرد المهاجرين دون فرصة الوصول إلى الحماية الإنسانية.

تجاوز عدد طالبي اللجوء الروس الذين يدخلون الولايات المتحدة براً من المكسيك 8600 طالبي في الفترة من سبتمبر إلى فبراير، أي أكثر بنحو 30 مرة من 288 الذين فعلوا نفس الشيء في العام السابق. وجميعهم، باستثناء 23، تمت مقاضاتهم وفقاً للقوانين التي تسمح لهم بطلب اللجوء.

كانت السلطات المكسيكية تشك في أن المهاجرين ينامون على الحدود. في الشهر الماضي قاموا بتفكيك معسكر ضخم في تيخوانا بالخيام والقماش، مما أدى إلى سد ممر للعبور إلى سان دييغو.

ورغبة منها في منع تشكيل معسكر آخر، وزعت السلطات البلدية يوم الأربعاء رسالة تطلب فيها من المهاجرين مغادرة الأماكن التي كانوا قد خيموا فيها لأسباب تتعلق بالصحة والسلامة، وعرضت عليهم المأوى المجاني إذا لم يكن لديهم المال لدفع ثمن فندق.