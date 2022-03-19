أوروغواي تسجل 1,863 حالة جديدة من covid-19 وسبع وفيات

مونتيفيديو، 18 مارس أوروغواي سجلت يوم الجمعة 1,863 إصابة جديدة بفيروس كوفيد -19 في يوم توفي فيه سبعة أشخاص لديهم تشخيص لفيروس كورونا SARS-CoV-2، وفقًا للتقرير اليومي لنظام الطوارئ الوطني (Sinae). من بين 12,220 تحليلاً تم إجراؤها خلال النهار، أظهر 1,863 نتائج إيجابية، لذلك وصلت أوروغواي إلى عدد تراكمي قدره 872938 حالة منذ إعلان حالة طوارئ صحية في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية بسبب ظهور الحالات الأولى في 13 مارس 2020. من هذا المجموع، 10،196 هم الأشخاص الذين يعانون من المرض و 52 منهم في مراكز العناية المركزة (CTI). من ناحية أخرى، في هذا اليوم كانت هناك سبع وفيات، لذلك ارتفع العدد الإجمالي للوفيات من covid-19 إلى 7127. تواجه أوروغواي الموجة الثانية من covid-19 بعد وصول متغير omicron لفيروس كورونا SARS-CoV-2 الذي تم اكتشافه في ديسمبر، مما زاد من عدد الإصابات والوفيات الناجمة عن المرض. فيما يتعلق بالتطعيم، وفقًا لرصد الويب الذي طورته وزارة الصحة العامة (MSP) حتى الساعة 19.22 (22.22 بتوقيت جرينتش) يوم الجمعة، أكمل 2825,439 شخصًا (79.75٪ من السكان) جدول التحصين الخاص بهم لشركات الأدوية الصينية Sinovac والأنغلو سويدية AstraZeneca و American فايزر مع جرعتين. بالإضافة إلى ذلك، تم تلقيح 142,970 شخصًا بالجرعة الأولى وحدها، بينما تلقى 2,125,675 جرعة معززة.