أوكايالي: استولت قوات الشعب الوطنية على طائرة مخدرة بوليفية ودمرت على مهبط طائرات سري

هذا السبت، 19 مارس، استولت الشرطة الوطنية البيروفية (PNP) على طائرة من بوليفيا كانت تستخدم لنقل المخدرات. وقد تم التخلي عن السيارة على مهبط طائرات سري بني في منطقة كوريمانا, في مقاطعة بادري أباد, منطقة أوكايالي.

حددت الشرطة مكان السفينة بفضل العمل الاستخباراتي المكثف الذي قامت به شعبة التحقيقات الخاصة (Divinesp) وإدارة التحقيقات الخاصة (Depinesp) في دياندرو دي بوكالبا.

لكن السيارة الجوية لم يتم التخلي عنها بالكامل. كانت هناك مجموعة من المسلحين يحرسون المكان، الذين، عندما لاحظوا وجود عملاء PNP، هربوا من الاستفادة من الغابة الكثيفة. فروا بمساعدة قاربين مع محركات تسمى «صغيرة صغيرة». وأفيد بأنه يمكن أن يكونوا أعضاء في منظمة إجرامية مكرسة للاتجار بالمخدرات.

سيطرت سلطات إنفاذ القانون على الموقع ووجدت أن الطائرة كانت نموذج سيسنا، مسجلة CP-1832. بالإضافة إلى ذلك، تم تفصيل أنه كان لديه أخطاء في المروحة ومعدات الهبوط الأمامية التي لا يمكن إصلاحها. لذلك، شرعوا في تدميره.

تستخدم لتهريب المخدرات

بفضل المعلومات الاستخباراتية، علمت PNP أنه كان من الممكن استخدام هذه السفينة لجمع حوالي 350 كيلوغرامًا من المخدرات. تنتمي إلى مافيا تهريب المخدرات تعمل في المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، كان من الممكن استخدامه لنقل الدواء إلى الخارج.

تم دعم التدخل من قبل قوات من شعبة المناورة ضد الاتجار غير المشروع بالمخدرات (Divmctid) ومديرية طيران الشرطة (Diravpol) في بوكالبا. وشارك أيضا المدعي العام الإقليمي لمكتب المدعي العام المتخصص الثاني المعني بجرائم الاتجار بالمخدرات، غيتوليو فاوستو كوردوفا كويلار.

ألفونسو شافاري، وزير الداخلية. | الصورة: أندينا.

نفى ألفونسو تشافاري وجود شكاوى من الاتجار بالمخدرات: «اسمحوا لي أن أعمل!»

و قال و زير الداخلية, ألفونسو شافاري, و شغل منصب رئيس منطقة شرطة كاخاماركا, و وجهت إليه تهمة سلسلة من الشكاوى. ومع ذلك، في غضون أيام من توليه منصبه، نفى رفضا قاطعا أي شكاوى من الاتجار بالمخدرات.

«يجب أن أخبرك أنه إذا كنت ملوثة أو كان لدي سجل لما تقدمت بطلب إلى هذا المنصب. لقد كنت أعمل في سوكاميك وكيانات أخرى، ليس لدي أي حكم لتهريب المخدرات، من فضلك، إنهم يؤذونني في هذا الصدد».

وقال ان لديه اكثر من 30 تهنئة بأمر من الشرطة الوطنية البيروفية عندما كان نشطا فى مكافحة تهريب المخدرات والارهاب ومكافحة الجريمة.

كما استبعد أن يكون لديه أي ادعاءات أو اتهامات بتهريب المخدرات. وقال «ان هذا امر حساس، لقد أبلغت عن حالات تهريب المخدرات هذه، وقمت بعمليات، وقمت بالقبض على المجرمين، وتجار المخدرات، وصادرنا المخدرات، ولم نتورط ابدا فى هذا الامر».

وقال تشافارى انه سيراجع هذا الاتهام حول تهريب المخدرات، واولئك الذين يقولون ان لديه شكوى، سيطلب منهم اثبات ذلك. «اسمحوا لي أن أعمل! لقد دعمتني الصحافة دائما، منذ قبل أن أعمل مع العديد منكم».

وفيما يتعلق بمزاعم إساءة استخدام السلطة، أشار الوزير إلى أن هذا ممكن، لأن الشرطي التشغيلي، الذي يعمل في الشارع، يخضع للشكاوى والنقد وأشياء مختلفة. «لقد حصلت على شكاوى، ولكن لم يتم الحكم علي في أي وقت من الأوقات. ليس لدي اي شيء، انا لست ملوثة».

كما أشار إلى مسألة الترقيات، وأكد أنه سيدعم موظفيه، من هو القاعدة والذي يخرج التراب، الشرطي الجيد، الشخص الذي يعمل في الجزء التشغيلي، سأعطيه حتى الترقيات، وعد.