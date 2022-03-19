اثنين من الأسود واثنين من النمور الأوكرانية، اللاجئون في هولندا

وصل اثنان من الأسود واثنين من النمور «المصابين بصدمة شديدة» وسوء التغذية يوم السبت إلى ملجأ في شمال هولندا, أكدت المنظمة التي التقطتهم على الحدود الأوكرانية البولندية.

وقالت جمعية «Stichting Leeuw» (مؤسسة الأسد)، التي استعادت الماكرون ليلة الجمعة، «هذان أسدان ذكريبلغان يبلغان من العمر 3 سنوات ونصف و عام ونصف، على التوالي، نمر ذكر يبلغ من العمر 6 أشهر ونمر يبلغ من العمر 5 سنوات».

وقال مدير المنظمة روبرت كرويف لوكالة فرانس برس ان الحيوانات «مصابة بصدمة شديدة» وتعاني من سوء التغذية، الذي يقدر انه ربما لم يتم تغذيتها لمدة اسبوع او اسبوعين.

وقال ان القطط الاربع قامت برحلة «طويلة» قبل وصولها الى بولندا فى حافلة مليئة بالحيوانات الاوكرانية.

لا يعرف المخرج من أين أتوا في أوكرانيا، ولا كيف تطورت الرحلة عبر الدولة التي مزقتها الحرب.

النمرة، وفقًا للمنظمة، في حالة أسوأ. «من غير المعروف ما إذا كان سيبقى على قيد الحياة»، أعرب كرويف عن أسفه.

يجب عزل اللاجئين الأربعة لمدة شهر في ملجأ المنظمة في مدينة آنا باولنا، في شمال هولندا.

وجهتهم النهائية هي احتياطي في جنوب إفريقيا، لكن سيتعين عليهم أولاً استعادة قوتهم، والتي يمكن أن تستمر لمدة عام أو عامين، حسب تقديرات كروجيف.

وأكد أن نقل الحيوانات تم تنظيمه من قبل حديقة حيوان بوزنان، الواقعة في غرب بولندا.

كما تم استقبال ستة أسود, النمور والقطط الأخرى التي تم إجلاؤها من أوكرانيا في أوائل مارس في ملاجئ الحيوانات في إسبانيا وبلجيكا بعد ركوب شاحنة خطير, تم خلالها العثور على السيارة أمام الدبابات الروسية واضطرت إلى تجنب المناطق التي تعرضت للقصف, وفقًا للجمعيات التي التقطتها.

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