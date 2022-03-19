توماس بوي، موجود في ذكرى في دعوة النمر لمواجهة مونتيري في Regio Classic

تم اعتبار توماس بوي ضمن دعوة نمور UANL لمواجهة مونتيري رايادوس في ديربي نويفو ليون لبطولة Grita México Clausura 2022. قامت مؤسسة القطط بذلك تكريمًا للرئيس بعد وفاته عن عمر يناهز 70 عامًا، في 8 مارس من هذا العام.

تستعد Liga MX لإصدار جديد من ما يسمى Regio Classic الذي يواجه أقوى ناديين في شمال المكسيك. تحقيقا لهذه الغاية، عرض طلاب الجامعة صورة من خلال شبكاتهم الاجتماعية يظهر فيها Tomás Boy في قائمة لاعبي كرة القدم الذين يركزون على لعبة المباراة الحادية عشرة.

بالإضافة إلى ذلك، تم وضع علامة على بقية اللاعبين الذين يظهرون ثمانية، وهو رقم ارتده لأكثر من عقد من الزمان على المريلة. لا عجب في ذكرى النمور صبي، لأنه واحد من أعظم أساطيره التاريخية وثاني أفضل هداف للنادي (تجاوزه الفرنسي أندريس بيير جيغناك فقط). مع سترة القطط، سجل لاعب الوسط السابق رقمًا بلغ 104 درجات.

تكريم النمور لتوماس بوي. الصورة: تويتر @TigresOficial

توفي الرئيس نتيجة الجلطات الدموية الرئوية، وهي حالة يمكن أن تظهر فجأة وتعرض وظيفة الرئتين للخطر، وكذلك الأوكسجين لبقية أعضاء المريض. هذا انسداد مفاجئ لبعض الشريان الرئوي، وهو الطريق الذي ينتقل من خلاله الدم الذي يعاني من نقص الأكسجين من أجل تنقيته في الجهاز التنفسي.

على الرغم من أن مواطن مكسيكو سيتي لم يتمكن من الفوز بأي لقب كمدرب، إلا أنه في نشاطه على الملاعب عزز نفسه كمعيار وكابتن المنتخب الوطني المكسيكي: تنافس في كأس العالم المكسيك 1986 كقائد وفاز بدولتي دوري الدرجة الأولى مع Tigres، بالإضافة إلى كأس المكسيك.

من خلال الشبكات الاجتماعية، قالت شخصيات مختلفة من وسائل الإعلام المكسيكية وداعًا لـ Tomás Boy. خصص المعلقون مثل ديفيد فايتلسون وخوسيه رامون فرنانديز كلمات له، حيث تزامنت في دراسات ESPN عندما عمل لاعب كرة القدم السابق كمحلل رياضي.

توماس بوي. الصورة: تويتر @joserra_espn

سيشهد التاريخ الحادي عشر للبطولة المكسيكية الصدام بين Tigres و مونتيري، وهي مبارزة تميزت في السنوات الأخيرة بالطبيعة المذهلة لفرقهم (هما حاليًا أغلى فرقتين في Liga MX، وفقًا لبيانات من البوابة المتخصصة Transfermakt)، وكذلك العاطفة التي تظهرها هواياته في المدرجات.

بالنسبة لـ Classic Regio الحالي، الـ 127 في التاريخ، يأتي Rayados في وضع غير مؤات واضح بعد أن أوقف مديرهم الفني خافيير إل فاسكو أغيري في منتصف الموسم. ومع ذلك، فإن سلسلة من أربع مباريات دون خسارة (ثلاثة منها انتصارات) أعادت العصابة إلى القتال من أجل المراكز الأولى في البطولة. يحتل اللونين الأزرق والأبيض المركز الثالث في الجدول برصيد 22 نقطة، في حين أن الأزرق والأبيض، مع سبعة أقل، يحتل المركز الخامس.

من المقرر أن يتم الالتزام في الساعة 7:00 مساء يوم السبت 19 مارس على أرض الملعب في ملعب الجامعة وسيتم حمايته من خلال عملية أمنية قوية في مواجهة تاريخ العنف الذي حدث في إطار المباريات. بالإضافة إلى ما حدث في ملعب Corregidora، أولى مديرو كرة القدم والسلطات الحكومية اهتمامًا خاصًا بالحماية. الأمن.

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