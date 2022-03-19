لمنع الانهيار، سيتم زرع أكثر من 100 هكتار من الغابات في بوغوتا

كجزء من اليوم العالمي للغابات، الذي سيتم الاحتفال به يوم الاثنين المقبل 21 مارس، ستقوم حديقة بوغوتا النباتية، بالتعاون مع أمانة البيئة في المنطقة، بزراعة رمزية لحوالي عشرين شجرة في حديقة Altos de la Estancia، الواقعة في مدينة سيوداد بوليفار، من أجل البدء في تكوين غابة حضرية لمنع الانهيارات الأرضية والمخاطر الطبيعية الأخرى.

كما أوضحت الحديقة النباتية، فإن هذه الغابات التي تسمى «الغابات المقاومة للمناخ» ستقع على أكثر من 100 هكتار من المدينة، والتي سجلت تاريخيا أكبر أحداث الإزالة الجماعية في العاصمة، مثل سيوداد بوليفار، سان كريستوفال، أوسم، أوساكين، سوماباز، من بين أمور أخرى.

تم اختيار الأنواع المراد زراعتها لأنها تناسب كل من المناخ ونوع التربة لتلك المناطق من المدينة. مع أخذ ذلك في الاعتبار، أفاد الكيان أنه من بين أنواع الأشجار المراد زراعتها هي: الياسمين الرأس، الأوكالبتوس الأصلي (بوماروسو)، لوما ميرتل، بلسان، أشجار المانغروف الأرضية الباردة وكاليستيموم البكاء.

صورة الأرشيف. الهدف من هذه المبادرة هو منع الأحداث الطبيعية مثل الانهيارات والفيضانات في بوغوتا. الصورة: حديقة بوغوتا النباتية

كما أوضحت الحديقة النباتية ووزارة البيئة أنه، مع الأخذ في الاعتبار الأبحاث التي أجروها، أثبتت أن أنواع الأشجار ذات البنية الجذرية الأفضل ستزرع في المناطق التي تشكل مخاطر الانهيار، لأن «الجذور تساعد في التحكم في التآكل ووقف المنحدرات» أرض».

قالت الحديقة النباتية: «من المهم أن تضع في اعتبارك أن الجذور يجب أن تتمتع بقدرة جيدة على اختراق التربة، لأن هذه التربة بشرية المنشأ، أي أنها تتدخل بشدة مع الأنقاض والقمامة وتفقد خصائصها الطبيعية الأصلية».

من ناحية أخرى، أشار الكيان إلى أنه في تلك المناطق التي يوجد فيها خطر حدوث فيضانات، سيتم زرع الأشجار ذات التيجان الكبيرة، بحيث «يمكن تشكيل ممرات المياه والنظام البيئي في هذه الغابات وتحسين الجودة البيئية للقطاع».

أشارت الحديقة النباتية إلى أن هذه «الغابات المقاومة للمناخ» يتم تنفيذها في إطار POT الجديد في بوغوتا، حيث تقرر أنه يجب تطوير الغابات الحضرية في 139.38 هكتار من مدينة الحدائق والمدارس والمناطق السكنية وغيرها. في المجموع، وفقًا لنفس الكيان، خلال عام 2022 سيكون هناك غابتان حضريتان ستبدأ في تشكيلها في العاصمة.

وأفادت وزارة البيئة، من جانبها، بأنها ستقوم، بالتعاون مع جماعة أرهواكا الأصلية، بزراعة 000 700 شجرة أصلية في سييرا نيفادا دي سانتا مارتا، من أجل الحفاظ على النظام الإيكولوجي الشجري لتلك المنطقة الكولومبية واستعادته.

وسينفذ المشروع، المسمى Müse'si، في إطار أربعة عناصر، على النحو المفصل من الوزارة: المعرفة، وتطوير مساحات التنشئة الاجتماعية مع مجتمعات الشعوب الأصلية؛ وترميم وبناء 445 حضانة عائلية وحضانة غونماكو المجتمعية؛ وتبادل القدرات والتدريب المجتمعات المحلية في بناء وتشغيل دور الحضانة، والأدوات الاقتصادية، من خلال تحليل التقاط ثاني أكسيد الكربون.

«نحن نتخذ جميع الخطوات التي نتخذها مع المجتمعات، واحترام تقاليدهم وثقافتهم. هذا يولد إحساسًا بملكية العملية ويحسن فرص الاستدامة على المدى الطويل. بالإضافة إلى ذلك، يساهم هذا في الانتعاش الاقتصادي للبلاد، مع مراعاة الموارد التي ستصل إلى المجتمعات مباشرة»، قال وزير البيئة، كارلوس إدواردو كوريا.

في الوقت الحالي، وفقًا لوزارة البيئة، من خلال مبادرات مماثلة، تم زرع 17,147,822 شجرة في كولومبيا حتى الآن.





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