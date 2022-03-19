التيموريين يذهبون إلى صناديق الاقتراع لانتخاب الرئيس المستقبلي

بانكوك 19 مارس تم استدعاء حوالى 860 الف تيمورى الى صناديق الاقتراع يوم السبت لانتخاب الرئيس المستقبلى فى الانتخابات التى تضم اكبر عدد من المرشحين حتى الآن فى هذه الدولة الصغيرة والشابة. فتحت مراكز الاقتراع في الساعة 07:00 (22.00 بتوقيت جرينتش يوم الجمعة) ومنذ ذلك الحين سجلت «تدفقا كبيرا» من الناخبين، وقال النائب الأوروبي دومينيك رويز ديفيسا، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات تيمور - ليشتي 2022، إيفي. «تم فتح المدارس بشكل طبيعي. لم نتلق أي تقارير عن شكاوى أو احتجاجات. وقال السياسي الإسباني، الذي يقود هذه المهمة مع 20 فريقًا منتشرين وسيزورون 150 مدرسة خلال النهار، إنها انتخابات جيدة التنظيم، مع المواد والموظفين المناسبين». السياسي المخضرم والحائز على جائزة نوبل للسلام خوسيه راموس هورتا والرئيس الحالي، فرانسيسكو «لو أولو» غوتيريس، يغادران كمرشحين مع معظم الخيارات لشغل هذا المنصب على مدى السنوات الخمس المقبلة مع امتيازات أقل من رئيس الوزراء، ولكن من يمكنه استخدام حق النقض ضد القوانين وانتخاب رئيس الحكومة. وبالإضافة إلى هذين المرشحين، هناك 14 مرشحا آخر يترشحون أيضا، بما في ذلك أربع نساء والعديد من قادة الطلاب الناشئين. تتميز الانتخابات بتصويت الشباب، وما يقرب من 20٪ سيصوتون لأول مرة، والتي، وفقًا للمحللين، يمكن أن تنهي هيمنة هذه الشخصيات المؤثرة التي لعبت دورًا مهمًا في مقاومة الاحتلال الإندونيسي الوحشي، بين عامي 1975 و 1999. يذكر ان اصغر دولة فى اسيا التى حصلت على استقلالها فى عام 2002 بعد فترة قصيرة من الادارة من قبل الامم المتحدة هى ايضا واحدة من افضل الديمقراطيات فى جنوب شرق اسيا، خلف ماليزيا فقط فى مؤشر الديمقراطية لوحدة الاستخبارات الاكونوميست./نهاية الخبر/ وتواجه تيمور الشرقية، التي ستحتفل بمرور 20 عاما على الاستقلال في 20 أيار/مايو، مستويات عالية من الفقر ومعدلا مقلقا لبطالة الشباب، تتفاقم بسبب الآثار الاقتصادية السلبية لهذا الوباء. وقد شارك مراقبو الاتحاد الأوروبي في جميع الدورات الانتخابية منذ عام 2002. يسلط رويز ديفيسا الضوء على «قوة» و «التقدم»، منذ الاستقلال، لهذه «الديمقراطية الشابة والنابضة بالحياة في جزء من العالم حيث النموذج الذي نشاركه لا يسخر». وستغلق مراكز الاقتراع في الساعة 15.00 (5.00 بتوقيت جرينتش) ومن المتوقع أن تبدأ النتائج الأولى مساء اليوم أو الأحد، والتي لن تكون رسمية حتى الأسبوع المقبل. وإذا لم يحصل أي مرشح على 50 في المئة من بطاقات الاقتراع، ستعقد جولة ثانية في 19 أبريل بين المرشحين الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات.