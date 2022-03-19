جداول مباريات 7 من دوري ديمايور للسيدات

فيما يلي القائمة الكاملة لألعاب 7 من دوري Dimayor للسيدات، مع التواريخ والأوقات، بالإضافة إلى الأماكن التي سيحتجزون فيها.

ميديلين-فورتاليزا المستقلة اليوم: 19/03 الوقت: 15:00 الملعب: أتاناسيو جيراردوت

كورتولوا-ديبورتيفو كالي اليوم: 19/03 الوقت: 15:00 الملعب: اثني عشر أكتوبر

لانيروس سانتا في اليوم: 19/03 الوقت: 15:00 الملعب: بيلو هوريزونتي

La Equidad-Atlético بوكارامانغا اليوم: 19/03

الوقت: 16:00 الملعب: ميتروبوليتانو دي تيتشو

أمريكا دي كالي أورسومارسو اليوم: 19/03 الوقت: 17:00 الملعب: باسكوال غيريرو

الرياضية توليما-ديبورتيفو بيريرا اليوم: 20/03 الوقت: 00:00 الملعب: مانويل موريلو تورو

ريال سانتاندر-أتلتيكو هويلا اليوم: 20/03 الوقت: 11:00 الملعب: فيلا كونشا

ميلوناريوس أتلتيكو اليوم الوطني: 20/03 الوقت: 20:15 الملعب: EL CAMPIN الجري: فوز+لمزيد

من المعلومات حول دوري ديمايوور للسيدات، المباريات والفرق واللاعبين والمزيد من الإحصائيات، الموقع الرسمي متاح على الرابط التالي.

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كرة القدم المحترفة للسيدات حديثة في كولومبيا، وقد تأسست في نهاية عام 2016 تحت اسم الدوري الإسباني فيمينينا ديمايور، على الرغم من أن أول بطولة لها جاءت في العام التالي، في عام 2017.

كما تقول باسمها، فإن دوري ديمايور للسيدات هو جزء من Dimayor، وهو اختصار للقسم الرئيسي لكرة القدم الكولومبية، الذي ينتمي إلى اتحاد أمريكا الجنوبية (Conmebol) التابع للاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA).

في دوري Dimayor للسيدات 17 أندية تشارك، والتي تتنافس على بطولة تتكون من أربع مراحل.

تسمى المرحلة الأولى «الكل ضد الجميع»، حيث - كما يقول اسمها - تواجه جميع فرق دوري ديمايور للسيدات بعضها البعض في 17 جولة.

المراحل الثلاث التالية هي الإقصاء الفردي، والتي ستتأهل من قبل أفضل ثمانية فرق في اليوم السابق، حيث ستلعب الدور ربع النهائي ونصف النهائي والنهائيات في رحلات ذهابًا وإيابًا. تمثل البطلة والوصيف كولومبيا في كأس ليبرتادوريس للسيدات 2022.

تجدر الإشارة إلى أنه في كل يوم تقام ثماني مباريات، حيث يشكل 17 فريقًا الدوري، أي رقم فردي، يقع واحد كل أسبوع.

على الرغم من كونها بطولة طويلة, مع 17 جولات ذهابًا وإيابًا, لم يفز بها من يسجل أكبر عدد من النقاط, بل تواجه الفرق الثمانية الأولى بعضها البعض في الإقصاء المباشر, الدور ربع النهائي الأول, ثم نصف النهائي ثم النهائي ثم النهائي.

في تاريخها، كان لدوري ديمايور للسيدات أربعة أبطال: سانتا في، مع بطولتين؛ أمريكا دي كالي، أتلتيكو هويلا وديبورتيفو كالي، ولكل منها بطولة.

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