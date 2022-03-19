يصدر البابا الدستور الجديد الذي يصلح حكومة الكنيسة

مدينة الفاتيكان, 19 مار البابا فرنسيس أصدر اليوم ونشر الدستور الجديد «Praedicate Evangelium» الذي يصلح حكومة الكنيسة وخدمتها في العالم والتي عمل عليها 8 سنوات جنبا إلى جنب مع مجلس الكرادلة. وسيدخل الدستور الجديد المكون من 52 صفحة، والذي يغير تماما الهيكل التنظيمي لكوريا الرومانية، حيز النفاذ في 5 حزيران/يونيه، وفي ذلك الوقت سيتم إلغاؤه واستبداله بـ «مكافأة القس»، التي أصدرها يوحنا بولس الثاني في عام 1988. بعض التغييرات الهامة التي تنعكس في الدستور الجديد فعالة بالفعل، مثل إنشاء وزير الاتصالات، الذي يجمع بين مصادر الفاتيكان المختلفة للمعلومات، أو من بين التغييرات الرئيسية، إنشاء dicastery (وزارة) لخدمة الإنسان المتكامل التنمية، التي تجمع القضايا الاجتماعية للكنيسة أو أمانة الاقتصاد، والتي ستدير جميع أموال الفاتيكان بما في ذلك أموال أمانة الدولة. توضح ديباجة الدستور أن هذه الوثيقة الجديدة قد أخذت في الاعتبار «التحول التبشيري للكنيسة». لذلك، فإن أحد المستجدات هو إنشاء الديكاستيرية الكبرى للتبشير، والتي سيترأسها البابا فرنسيس مباشرة. يعكس الدستور الجديد أيضًا أحد التغييرات التي نفذها فرانسيس مؤخرًا في Dicastery لعقيدة الإيمان، والتي تم تقسيمها إلى قسمين: قسم تأديبي سيتعامل مع العمليات الكنسية بقصد تسريع أسباب إساءة معاملة الأطفال والآخر. العقائدية، التي تتعامل مع قواعد الإيمان والأخلاق. بالإضافة إلى ذلك، تضمنت عقيدة الإيمان اللجنة البابوية القائمة بالفعل لحماية القاصرين، «وتتمثل مهمتها في تقديم المشورة والمشورة للبابا واقتراح أنسب المبادرات لحماية القاصرين والأشخاص الضعفاء»، كما جاء في النص. وكما يذكر، فإن أعضاء اللجنة «يعينهم البابا الروماني لمدة خمس سنوات وينتخبون من بين رجال الدين، وأعضاء معاهد الحياة المكرسة وجمعيات الحياة الرسولية، والأشخاص العاديين من جنسيات مختلفة الذين يتميزون بقدراتهم المثبتة ورعوية. تجربة». بالإضافة إلى ذلك، تم إنشاء ديكاستيرية باعتبارها وزارات حكومة الكنيسة، وهي وزارة محددة لـ «خدمة الإحسان»، ما كان حتى الآن هو اللوز الرسولي، الذي سيكون «تعبيرا عن الرحمة، واستنادا إلى خيار الفقراء والضعفاء والمستبعدين، فإنه يمارس في أي مكان في العالم, تقديم المساعدة و المساعدة لهم نيابة عن البابا الذي يقوم شخصيا, في حالات الحاجة الخاصة أو غير ذلك, بترتيب المساعدة التي يتعين تقديمها». رئيس gcg/amg