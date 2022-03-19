محنة لاعب فرنسي سابق بعد تعرضه لـ 12 عملية: طلب من الأطباء بتر ساقه

كرة القدم هي واحدة من أجمل الرياضات في العالم. ولكن في الوقت نفسه، كما هو الحال مع أي تخصص، يكون اللاعب مستعدًا للإصابة بإصابات تؤثر على لياقته البدنية خلال مسيرته وبمجرد أن يقرر الابتعاد عن النشاط المهني. هذه هي حالة لاعب باريس سان جيرمان السابق، الفرنسي برونو رودريغيز، الذي عانى من العديد من المشاكل بعد اعتزاله.

المهاجم السابق الذي ظهر في موناكو، والذي مر أيضًا عبر أندية فرنسية أخرى مثل ميتز أو لينس، روى محنته بعد تعرضه لعدة إصابات في أحد كاحليه مما أدى به إلى اتخاذ قرار التسلل من أجل اللعب.

«عندما كنت ألعب، كان لدي الكثير من الالتواء في الكاحل. كنت أرغب دائمًا في اللعب، كل من الألعاب الصغيرة والكبيرة. من المعروف أن الكورتيزون الذي تم حقني به يؤدي إلى تآكل الغضروف، وإذا لم يعد هناك غضروف، فإنه يري في الداخل. نحن، ولاعبي كرة قدم، لسنا على علم بالعواقب. قال رودريغيز في مقابلة مكثفة مع صحيفة L'Equipe الرياضية الفرنسية: «بالتأكيد لو شرحوا ذلك لي، لكنت قلت إنني كنت سأترك المباراة القادمة تمر».

ثم قدم المهاجم السابق الذي تقاعد في عام 2005 ويبلغ من العمر 49 عامًا اليوم تفاصيل عن كيفية تطور مشكلته الصحية حتى طلب من الأطباء بتر جزء من ساقه اليمنى بعد 12 عملية بعد وداعه لكرة القدم.

«لم أعد أستطيع القيادة بعد الآن. كان على زوجتي أن تغسلني. لم أستطع العمل بعد الآن، لذلك لم يكن هناك المزيد من الأموال القادمة. لقد أحدثت الكثير من الضرر في حياتي. لم أستطع الاستمتاع بأطفالي. لم أستطع فعل أي شيء بعد الآن، بقيت في المنزل. لم نعد مفيدين. لم أكن مكتئبًا بالضرورة. حسنا، اعتقدت ذلك. لكنني كنت آكل فقط. لقد أزعجني بسهولة. لم تعد حياة لزوجتي. لو لم تكن هناك، لكانت قد دمرتها»، قال رودريغيز عن الأفكار المظلمة التي ظهرت لها بسبب المعاناة الجسدية والعقلية.

المهاجم الفرنسي مع سترة برادفورد سيتي، من كرة القدم الإنجليزية

«خلال العملية قبل الأخيرة أزالوا malleolus بلدي (عملية مدورة من الساق والشظية على جانبي مفصل الكاحل). تسبب ذلك في ورم. كانت حميدة، ولكن كان من الممكن أن تتحول. قبل شهر ونصف كان لدينا اجتماع أخير مع الأطباء. طلبت منهم قطع. حتى لو كان لا يزال هناك ألم، على الأقل سأكون قادرا على المشي بشكل طبيعي مع بدلة، يمكنني أن أكون مستقلا».

بمجرد أن اندلعت أخبار مشاكله الجسدية، تلقى رودريغيز مكالمات من العديد من القادة السابقين للفرق التي لعب من أجلها وخلال مباراة باريس سان جيرمان في باركي دي لوس برينسيس تم عرض لافتة مع رسالة له. خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، الذي عرف أيضًا كيفية ارتداء قميص Rayo Vallecano في كرة القدم الإسبانية خلال عام 2001، سيتعين عليه عقد جلسات العلاج الطبيعي.

«نحن نعمل بشكل أساسي في التوازن. لدي ألم العملية، ولكن قبل كل شيء هناك ألم الطرف الوهمي، والذي سينخفض مع مرور الوقت: فهي آلام عصبية، ويعتقد الدماغ أن هناك دائما الساق. لدي انطباع بأن لدي القدم، أريد أن أحرك أصابعي وكاحلي، يسحبني... انه امر نادر جدا».

بعد مسيرة مهنية استمرت 13 عامًا سجل فيها 76 هدفًا، ترك برونو رودريغيز رسالة مهمة للأجيال الجديدة من لاعبي كرة القدم والرعاية التي يحتاجون إلى اتخاذها لرعاية مسيرتهم المهنية. «بالطبع أنا نادم على ذلك. لو أخبروني أنه سيأخذني إلى هناك، لكنت قلت لا. أنت تلعب الألعاب ولا تخبرك أنه يجب عليك الراحة. ولكن أنا لا ألوم أي شخص. يجب أن تكون مفيدة، كما يقول. أنهم بترني، من يهتم. ولكن يجب أن تكون صدمة. تثقيف الشباب. أن يتم استخدامه في مراكز التدريب»، وخلص إلى ذلك.

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