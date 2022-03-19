شكرا لك جيراردو، على سبيل المثال الخاص بك من التلفزيون الجدير

غالبًا ما يتم استدعاء الرجال من خلال لقبهم. للنساء، من ناحية أخرى، بالاسم. يعطي اللقب الجدية والاسم التقارب. غير أن جيراردو روزين هو جيراردو. ربما يكون التوازن بين الشعبية، والكثافة، وعاطفة الناس، وأوقات التلفزيون وخط العمق والتفكير والثقافة الذي يتجاوز التصنيف أو التأثير أو الانتشار بمثابة تكريم لجيراردو (جيراردو أو روزين)، ولكن أيضًا عرض أن تلفزيون آخر كان ممكنًا.

وآمل أن يستمر الآخرون في المحاولة. ليس من السهل العثور على عمليات البحث والمقترحات والبرامج المشابهة لتلك الخاصة بـ Gerardo (التي ليست نسخة أكثر من السلوك) في سياق ينتشر فيه الطين على جميع البرامج تقريبًا ويتناثر كثيرًا بحيث لا يمكن رؤية أي شيء دون حرق العينين بسبب الكراهية التي ينضحون بها.

قابلت جيراردو في عام 2010. أنتج «مانانيراس» مع كارينا مازوكو وباولا تراباني وكارميلا باربارو. كنت أقوم بأحد أعمدة النوع الأول على شاشة التلفزيون على القناة CN23 المغلقة الآن. أصبحت قضايا النوع الاجتماعي اليوم أكثر شيوعًا على شاشة التلفزيون, ولكن لم يتم إحراز قدر من التقدم كما يبدو. على العكس من ذلك، اليوم الأصوات التي تشوه لها شاشة ولا يوجد عمود نوع مثل تلك التي عرفنا كيفية بنائها مع ماريانا كارباجال وليليانا هندل.

لطالما لعب التلفزيون الغميضة مع الحركة النسائية في الأرجنتين (ليس مع بعض النساء الطليقين، ولا مع النساء اللواتي يخلعن ملابسهن ضد نساء أخريات)، ولكن بحركة كانت قادرة على توليد ثورة نسوية معترف بها في العالم أكثر من على شاشتنا.

في عام 2015، تم إنشاء ضربة كبيرة مع حركة «ني أونا مينوس» التي أظهرها التلفزيون. ولكن ما فعله كما لو أنه لم يكن موجودًا لإعادة التفكير في أنماط الإنتاج السمعي البصري. لكن استنكار «أنا أيضًا» جلبت موجة من الانتقادات والاستجواب الهائل.

كانت الشبكات (التي هي بالفعل أسوأ من التلفزيون اليوم على الرغم من استمرارنا في مشاهدة التلفزيون واستخدام Twitter) نافذة فرصة في الطفرة الأولى للتأثير والتداعيات. كان من الممكن فرض جدول أعمال لم يكن المنتجون بحاجة إلى الموافقة عليه، وعلى الرغم من وجود مناقشات، لم يتم تنظيم مراكز الاتصال بحيث يزن أولئك الذين كتبوا جرعة الدم الفاسد بواسطة الهيماتوكريت على المقياس قبل أن نرى ما كتبنا.

في 9 يناير 2018 تحدث جيراردو روزين ضد تجنس العنف في الثقافة التي «تسهل العنف» في برنامجه.

عندما فتح التلفزيون الباب، كانت هناك تغييرات. لأنه، على الرغم من لنا، لا يزال التلفزيون يحمل ثقلًا ثقيلًا من التواصل عندما يتعلق الأمر بإنتاج تأثيرات اجتماعية وسياسية. كانت قراءة Pepito Cibrián لـ «ماريكا» في برنامج سوزانا جيمينيز أحد العوامل (ليس الوحيد، لا يوجد عامل واحد أبدًا) التي أثرت على الموافقة على المساواة في الزواج مع إيماءة شعبية للحب بدون رب وسيدة في كتاب الزواج وكعكة الزفاف.

في الموافقة على الإجهاض القانوني، كان الافتتاح الصيفي لـ «المتسللين» الذي عرضنا فيه سلسلة من النسويات (بيمبو، جوليا مينغوليني، مالينا بيتشوت، فلور فريجو، إنغريد بيك، فاليريا ليكياردي، من بين أمور أخرى) صدمة لإخراج الإجهاض من الخزانة وأنه يمكننا التحدث، في كل منزل، بشكل عام ضوء النهار، من بين جميع النساء اللواتي أنهن الحمل ولم يقلن ذلك. ولكن إذا قيل على شاشة التلفزيون، كان من الأسهل القول.

ومع ذلك، أعرب العديد من السائقين عن أسفهم لفتح الميكروفون أمام النسويات. ويظهر ذلك. هناك صحفيون ومضيفون ممتازون على القنوات. ولكن هناك تغييرات في المعرض أكثر من التغييرات الحقيقية، لا توجد أعمدة جنسانية، ويبدو أن الصحفيين الذين لديهم مساحة وتقييمات أكبر لديهم غضب ضد النساء ولا يعملون على القيام بما في المسلسل الكندي Workin' Moms يسميه تأثير «المصعد» بحيث يساعد أولئك الذين يشغلون الأماكن أعلاه. يمكن للآخرين (الذين هم أدناه) أن يصعدوا أيضًا. يبدو أنهم يريدون قطع الحبل بدلاً من رفع النساء الأخريات.

بعد إدانة ثيلما فاردين، أعيد فتح أبواب «مورفي» لمناقشة القضايا الجنسانية

ساهم جيراردو في نشر الفكاهة والموسيقى والثقافة الشعبية بنبل حصل على تصنيف ولكن تم الاعتراف به بشكل كبير بعد وفاته. ربما لأنها مثل أغنية ليست صاخبة وتظهر أكثر عند إيقاف تشغيلها أكثر من وقت تشغيلها. لكنها تستحق أن يتم الاعتراف بها. وبالإضافة إلى ذلك، فإن عمل جيراردو وإنسانيته يستحقون أن لا تنطفئ ذاكرته ولا مثاله: التلفزيون بمزيد من الكرامة ممكن.

تقريبا جميع التعليقات حول جيراردو تقدر نفس الإيماءة: كان يعرف كيف يستمع. شخصيا، شعرت بنفس الطريقة في كل مرة تحدثت معه: كان يعرف كيف يستمع . وعلم الاستماع إلى الآخرين والاستماع إلى نفسه في رغبات المرء. أيضا، في هذه الأشهر الأخيرة من المرض، علمني جيراردو أن أسمع عن الموت كما لم يكن لدى أي شخص آخر. لم يكن سيموت فحسب، بل كان يعلم أنه سيموت قريباً. جعلت التحول الذي لا يطاق إلى ضحك أو ألم أو صداقة. أشكركم على هذا الدرس في كرامة مدى الحياة.

الاستماع هو تلك الإيماءة التي تبدو منقرضة بين الصحفيين والسائقين والرجال على دراجة نارية مما يجعل الكثير من الضوضاء بحيث لا يحصلون على أي صوت آخر. سمع جيراردو حقًا أن هناك حاجة لتغيير ثقافي فيما يتعلق بالرجولة. قال العديد من الرجال إنهم يقومون بتفكيك أو إعادة بناء. وبدا هذا وكأنه نقطة جيدة. لم يكن من الضروري بالنسبة لهم أن يكون لديهم سجلات للقديسين أو غير الملوثة. لكنهم تمكنوا من الاستماع (لم يكن الأمر بهذا السوء أيضًا). ولكن بالنسبة لمعظم الناس كانت موضة، وقفة، أو على العكس من ذلك، نباتًا ليصبح أكثر مفتول العضلات.

في «Morfi»، أدى Rozín إلى الحديث عن الإجهاض القانوني في مناقشة مجلس الشيوخ حول قانون الإنهاء الطوعي للحمل في 6 أغسطس 2018

لا أندم على المحاولة. تحدث حيث تركوني، حاول الحصول على أولئك الذين بدوا على استعداد للاستماع. للحصول على أبعد وأعمق مما يمكننا القيام به من خلال الكتابة في Las/12، من الصفحة/12، وهي حقيقة أحبها جيراردو لأنه بدأ في حبيبته روزاريو/12. ولكن في كثير من الحالات كان فاشلاً. مع جيراردو، لم يكن النجاح من برنامج، ولكن من محادثة صادقة وتحويلية في الحياة الحقيقية. وفي المرض والموت - وهما جزء من الواقع - أيضًا.

9 نوفمبر 2016 كانت المرة الأولى التي يدعوني فيها إلى برنامجه. عدت مع pékele (شوكولاتة لذيذة وموزة وكعكة دولسي دي ليتشي من شانتال أباد) اعتني باللف حولي (مثل شخص يدعو إلى استوديو تلفزيوني أو إلى غرفة المعيشة في منزله) وهدية جعلت ابنتي سعيدة الذي رافقني. لم يكن استثناء. ليست الدعوة الوحيدة. ذهبنا مع الصحفيين ماريانا كارباجال وفلورنسيا الكاراز بعد انتصار دونالد ترامب في الولايات المتحدة. وهو، الذي كان الجمع، وكان بعيدا جدا عن الكراك حيث لم يكن مناسبا، لم يكن محايدا أيضا. لم يحب الرجولة أو العنصرية. وهكذا قال ذلك.

في تلك المرة، قال، فيما يتعلق بانتخاب ترامب: «نريد أن نحاول أن نفهم لماذا المتحيز جنسياً الذي يعترف ويفخر بكيفية قوته الاقتصادية ولكونه مشهورًا يمكن أن تخدمه لغزو امرأة والتقدم جسديًا أيضًا»، أكد قبل أن يؤدي إلى ظهور الكلمة.

ولكن ربما الكلمات التي تظهر أكثر عمقًا يجب إنقاذه هي ما قام بتحريره قائلاً إنه كان يقوم بتمريرة تحريرية (أخبرني عن الشخص الذي تمت مقابلته وسأخبرك بما تعنيه) في 9 يناير 2018. قبل يوم واحد وقفت هوليوود ضد الاعتداء الجنسي مع هاشجات #Time's Up والممثلات اللواتي يرتدين ملابس سوداء في مشهد أخذ #MeToo إلى السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز غولدن غلوب.

«لا يجب على أي امرأة تحمل العنف»، افتتاحية روزين طالبًا افتتاحية في يناير 2018 في سياق #MeToo.

لكن الأرجنتين استيقظت مع جدل لأن كاتشو كاستانيا قالت «إذا تعرضت النساء للاغتصاب، دعهن يسترخين ويستمتعن بأنفسهن». لن نقول أن الموصل الذي أدى إلى ظهور الفولكلور والتانغو والكومبيا والتروفا والصخور لم يفهم الثقافة الشعبية. ومع ذلك، تم تشجيعه على الذهاب خطوة أخرى إلى الأمام. «أكثر من مقابلة أردنا أن نطلب منك ما يقرب من دار نشر، لوسيانا»، أعطتني التصريح لإدانة تجنس العنف الجنسي.

لكنه لم يكن صامتا وشدد: « فهم المجتمع ثقافيا أن بعض المحتوى ثقيل جدا للحياة الحقيقية. وأن التحقق من صحة بعض الخطب ينتهي بتثبيت فكرة عن أشياء حول كيفية التعامل مع قضية النوع الاجتماعي في المجتمع والتي ينتهي بها الأمر إلى تسهيل العمل من أجل العنف. أفهم أنه يكفي، في العالم، أن الثقافة تجعل الأمور أسهل بالنسبة للعنف».

في 6 أغسطس 2018، بقي يومان لمجلس شيوخ الأمة للتعامل مع الإنهاء الطوعي للحمل. كانت هناك رقابة على القنوات، وكان هناك صحفيون يغلقون الأبواب وكانت هناك نساء يجلبن الرجال فقط إلى طاولتهم في لحظات حاسمة لمستقبل المرأة. لم يكن جيراردو على الهواء، لكنه قرر، كمنتج، فتح الكلمة مرة أخرى. في مدينته، روزاريو، كان الإجهاض قانونيًا لأسباب وأعطى شاشته للكتابة في الرسوم البيانية: «أولئك الذين يتركون الحياة هم من النساء الفقيرات»؛ «المجتمع لديه معايير مزدوجة» أو «الضغوط ضد الشابات غير ديمقراطية».

في 13 ديسمبر 2018، بعد استنكار ثيلما فاردين، تم فتح الميكروفون مرة أخرى على برنامجها. وأيضا للحديث عن كتاب «ثورة البنات»، مع صور الأوشحة الخضراء، التي يتم إهانة اليوم من أماكن أخرى حيث اللعبة التلفزيونية ليست عادلة ويتم دفع النساء إلى الوراء. هناك أوقات تكون فيها المقارنات ضرورية. ولكن، في هذا واحد، على وجه الخصوص، لشكرك وإظهار أنه يمكنك عكس تلفزيون آخر مع الحفاظ على شعبية ومألوفة وفي وقت الذروة.

اتصل بي العديد من السائقين عندما تم انتقادهم أو استجوابهم أو حرقهم على وسائل التواصل الاجتماعي. جيراردو، أيضا. لكنه كان الوحيد الذي احتفظ بالمحادثة والميكروفون في برامجه (كموصل ومنتج، عندما كان أمام الكاميرا أو خلف قائمة الضيوف) وكان الموصلات وجوهًا أخرى: أليخاندرو فانتينو، زايرا نارا، داميان دي سانتو، باولو كابلان، ميلينا فليدرمان، مالينا غينزبورغ، إلخ.

المشكلة الأكبر هي عدم وجود بعض الإيماءات الجنسية، ولكن عدم القدرة على سماع هذا التغيير ضروري. جاء النفاق الأكبر من أولئك الذين قالوا إنهم استمعوا وفي التغيير الأول وضعوا المقابس في آذانهم مرة أخرى. أظهر جيراردو أيضًا أن الاستماع والتغيير والحصول على تصنيف ممكن. وهذه الكرامة جزء من التراث الثقافي الذي تتركه لنا. دعهم يستمعون إلينا.

اقترح جيراردو القيام ببرنامج مع لجنة نسوية ناقشناها في الحانات (من بين العديد من التعليقات الغذائية، بالطبع) ولم يسمحوا بذلك. ولكن كشخص يؤمن حقًا بالتلفزيون، احتفظ دائمًا بإمكانية الحديث عن العنف الجنسي، والتمتع الأنثوي، وتأثير ترامب على السياسة، وفي خضم الوباء، حول قضية أخرى كانت تقلقه ومن أعطاه الشاشة: الحرائق التي أثرت على حبيبته روزاريو كثيرًا 2021.

كان يتحدث دائمًا عن أصدقائه: رومينا مانغويل، كلوديا أكونيا، غابرييلا إسكويفادا ونيديا مارسيرو. بالطبع، من بين العديد من الآخرين. لكنه استمع إلى النساء وضحك ونصح. وكان يعرف كيف يقدر ويرافق النساء الأذكياء اللواتي حاصرن به.

تحدث بفخر كبير عن والدة ابنته (كارميلا باربارو) وأم ابنه (ماريانا باسوالدو) وشعر بمسؤولية مرافقة الأمهات اللواتي جلس معهم في نضالاتهن لمراجعة المسؤوليات المشتركة للأبوة والأمومة.

وتحدث، قبل كل شيء، عن أهمية رعاية ابنته وتربيتها والضحك ومرافقة ابنته. وأن ابنته ستكون فخورة به. أريد أن أكتب هذا الجزية، لأحقق له، أن أكثر ما يهمه هو الوفاء بها.

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