تعتقد ستراسبورغ أن دستور تشيلي المستقبلي يجب أن يدافع عن التكافؤ

ستراسبورغ, فرنسا, 19 مارس لجنة البندقية, هيئة استشارية لمجلس أوروبا بشأن المسائل الدستورية, أوصى بأن يدرج التأسيسي التشيلي في Magna Carta الذي يوضح المنظور الجنساني, التكافؤ وحقوق السكان الأصليين. التوصية، التي اعتمدت يوم الجمعة في الجلسة العامة التي عقدت في المدرسة الكبرى للقديس يوحنا الإنجيلي في البندقية ونشرت يوم السبت، قد طلب في يناير من قبل رئيس مجلس الشيوخ التشيلي، زيمينا رينكون، بشأن بعض القضايا من الاتفاقية التأسيسية. ويدعو الرأي إلى «إدخال منظور جنساني في الوظيفة القضائية والمساواة بين الجنسين في الهيكل القضائي» ويهدف إلى القضاء على حصانة القضاة. وتضيف أن التعددية القانونية والثقافية في دولة متعددة الثقافات «هي استراتيجية دستورية مشروعة لضمان حق الشعوب الأصلية في تقرير المصير، دون المساس بوحدة البلد وسلامته». تعتبر لجنة البندقية أنه من «المناسب» أن 9٪ من التشيليين يعتبرون أنفسهم من السكان الأصليين. فضلت المفوضية الأوروبية للديمقراطية من خلال القانون، والمعروفة باسم لجنة البندقية، إنشاء محكمة دستورية «منفصلة ومتخصصة، خاصة في الديمقراطيات الجديدة». وتشير الهيئة الاستشارية لمجلس أوروبا في المجال الدستوري إلى أن وجود مثل هذه المحكمة «يوفر حماية أفضل لحقوق الإنسان والفصل بين السلطات والشرعية الدستورية». إن رأي ستراسبورغ لا ينطق بتفضيل نظام برلماني أو رئاسي، كما أنه لا يدعو إلى النظام المكون من مجلسين. في تجارب أخرى، «كان إصلاح مجلس النواب الثاني أكثر تواترا من إلغائه»، كما يقول، في حين سلط الضوء على دور مجلس الشيوخ في تشيلي. تنصح لجنة البندقية باعتماد «دستور جديد جيد» يقوم على توافق اجتماعي واسع، ونقاش واسع النطاق يشمل القوى السياسية والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية ووسائط الإعلام. ويخلص التقرير إلى أنه في غياب نص دستوري نهائي أو موحد، فإن الإجابات على أسئلة مجلس الشيوخ الشيلي «مجردة وعامة»، على الرغم من أنها لا تزال تقدم خبرتها حتى تتمكن الاتفاقية التأسيسية من إنجاز أعمالها. تم إطلاق العملية التأسيسية التشيلية في عام 2019، بهدف استبدال الدستور الحالي، الذي اعتمد في عام 1980 في ظل ديكتاتورية أوغستو بينوشيه وتم تعديله ستين مرة منذ عام 1989. تشيلي، مثل الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل والمكسيك وكوريا الجنوبية وإسرائيل وبيرو وكندا وكوستاريكا والمغرب وتونس والجزائر وكازاخستان وقيرغيزستان وكوسوفو، عضو في لجنة البندقية، إلى جانب 46 دولة في مجلس أوروبا. رئيس جا/ليمب/amg