ستيفاني كايو: هكذا كان رد فعل المستخدمين بعد مشاهدة «حتى نلتقي مرة أخرى» على Netflix

«حتى نلتقي مرة أخرى»، أول فيلم بيروفي أنتجته Netflix، متاح الآن على منصة البث. في نفس اليوم من العرض الأول، الجمعة 18 مارس، لم يتردد المستخدمون في مشاهدة الفيلم من بطولة ستيفاني كايو و ماكسي إغليسياس ثم نشر انطباعاتها الأولى على الشبكة الاجتماعية تويتر.

لكن أولاً سياق صغير. تذكر أنه منذ يوم إصدار المقطورة، تلقى الفيلم نقد قوي ليكون بطل الرواية الرئيسي هو عضو عائلة كايو. على الرغم من أن الكثيرين سلطوا الضوء على موهبتها وجمالها، إلا أن آخرين اعتبروا أنه لم يكن مناسبًا للدور لأنه لم يكن لديه ميزات الأنديز، لأن المؤامرة تجري في كوسكو.

تم تأجيج الجدل عندما وصفتها مجلة فوغ بـ «ممثلة الأنديز»، مما أدى إلى توليد جميع أنواع التعليقات على تويتر. وبسبب هذا، كان على الفنانة الوطنية التحدث على منصتها للتأكد من أنها «لا تمثل الأنديز». امرأة». بالإضافة إلى ذلك، لا يهدف الفيلم إلى تمثيل أي مقيم في كوسكو، بل هو سرد قصة حب جميلة.

من جانبه، لم يكن الممثل الإسباني ماكسي إغليسياس غريبًا على الجدل وطلب من المستخدمين الانتظار لرؤية فيلم قبل انتقاده. «على تويتر لا توجد تعليقات إيجابية على الإطلاق، فنحن نرحب بك. احكم بمجرد رؤيتها، حتى تتمكن من إطلاق انتقاد أو فكرة أو رأي حول ما رأيته».

يعطي المستخدمون انطباعاتهم الأولى

لم يخجل مستخدمو الإنترنت الذين شاهدوا بالفعل قصة حب أريانا وسلفادور، وهي نفس القصة التي تحدث في كوسكو، من انتقاد الفيلم على تويتر. تم تقسيم الآراء وكان هناك نقاش حول ما إذا كان صحيحًا حقًا أن كلمة «وداعا» غير موجودة في Quechua، منذ ذلك الحين في أحد المشاهد هذا ما يؤكده بطل الرواية الذي لعبه كايو.

«الرقص، الطعام، الثقافة، المناظر الطبيعية الجميلة، المغامرة، الحب، بيرو. يجدر رؤيته «, «لقد رأيته بالفعل ويبدو لي أنه يحقق هدف الترفيه بالمناظر الطبيعية الجميلة والموسيقى الجميلة», «لقد رأيته للتو وانتهى بي الأمر في حب الموسيقى التصويرية. نعم، أعجبني ذلك «، كانت بعض التعليقات لصالح شريط Netflix.

هذه هي الطريقة التي تفاعل بها المستخدمون على Twitter.

هذه هي الطريقة التي تفاعل بها المستخدمون على Twitter.

هذه هي الطريقة التي تفاعل بها المستخدمون على Twitter.

هذه هي الطريقة التي تفاعل بها المستخدمون على Twitter.

نقد صعب

على الرغم من أن المستخدمين الآخرين اتفقوا على أن أعمال التصوير الفوتوغرافي كانت أفضل جزء من الفيلم، إلا أن الكثيرين شعروا أن هذا لم يكن كافيًا للتغلب على السخط الذي خلفته حبكة وعروض ستيفاني كايو وماكسي إغليسياس. حتى أنهم انتقدوا عدم الواقعية بسبب انخفاض مشاركة سكان كوسكو.

«من المفترض أن يتم تعيينه في كوسكو والناس يرقصون، حفلة؟» , «سيناريو بطيء، مؤامرة لا تتقدم وموارد مبتذلة», «جميع سكان الأنديز لديهم أدوار لا يتحدثون فيها», «قبل السينما البيروفية، الفائز هو Promperú»، كان شعور مستخدمي الإنترنت.





هذه هي الطريقة التي تفاعل بها المستخدمون على Twitter.

هذه هي الطريقة التي تفاعل بها المستخدمون على Twitter.

هذه هي الطريقة التي تفاعل بها المستخدمون على Twitter.

هذه هي الطريقة التي تفاعل بها المستخدمون على Twitter.

هذه هي الطريقة التي تفاعل بها المستخدمون على Twitter.

هذه هي الطريقة التي تفاعل بها المستخدمون على Twitter.

هذه هي الطريقة التي تفاعل بها المستخدمون على Twitter.

هذه هي الطريقة التي تفاعل بها المستخدمون على Twitter.

مؤامرة من «حتى نلتقي مرة أخرى»

وفقًا لوصف الخدمة، فإن الفيلم «سيروي قصة سلفادور كامبودونيكو، رجل أعمال إسباني ناجح تمتلك عائلته أهم شركة فندقية في كل إسبانيا، والذي سيختار لبناء مشروعه الدولي الأول الهبوط أمام عالم عجب: كوسكو، السرة في العالم. هذا هو المكان الذي تلتقي فيه أريانا, الرحال المغامر الذي يعيش حياة معاكسة تمامًا لحياتها, خالية من الأوتار المرفقة, أنها ستحبها وتكرهها عندما يتعرفون على بعضهم البعض. هل سيتمكنون من السير على نفس الطريق؟ هل سيكون حبهم كافياً لكسر نماذج الوداع؟»

كيف تشاهد «حتى نلتقي مرة أخرى»؟

يمكن لجميع المهتمين بمشاهدة أول فيلم بيرو من إنتاج Netflix القيام بذلك من خلال منصة البث ، كونها الموزع الوحيد للإنتاج.

بالإضافة إلى ستيفاني كايو وماكسي إغليسياس في الصدارة، يضم فريق التمثيل أيضًا ويندي راموس، فيسنتي فيرغارا، ريناتا فلوريس، ماييلا لوكلا، كارلوس كارلين، أمييل كايو، أناي باديلا، جيلي ريتيغي، نيكولاس غاليندو، من بين آخرين.

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