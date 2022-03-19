ستيفاني كايو تخلط بين اللغة العامية البيروفية في فيديو Netflix وتزعج المعجبين: «الأفوكادو شخص ممل»

يوم الجمعة 18 مارس، «حتى نلتقي مرة أخرى»، تم إصدار أول فيلم بيروفي أنتجته Netflix. الممثلة البيروفية ستيفاني كايو، التي تشارك الدور القيادي مع ماكسي إغليسياس، كان جزءًا من فيديو ترويجي لعملاق البث. ومع ذلك، لم يكن النقد طويلاً بسبب الارتباك المؤسف. هذا ما حدث.

ظهرت عضوة عائلة كايو في مقطع TikTok على Netflix أمريكا اللاتينية، حيث سُمعت وهي تشجع المستخدمين على معرفة المزيد عن اللهجة التي تستخدم عادةً في بلدنا. «يا القليل من الهرة! أنا ستيفاني كايو و Netflix تتحدث بيرو أيضًا, pe '. هذه بعض العبارات حتى يتمكنوا عندما يذهبون إلى بلدي من تقليدها»، كما يقول الفنان الوطني.

أوضحت ستيفاني بنجاح معنى تعبير «Asu mare!» ، مما يشير إلى أن هذه اللغة العامية البيروفية تستخدم عندما «يفاجئك شيء كثيرًا». ومع ذلك، لم يعاني من نفس المصير عندما اضطر إلى تفسير كلمة «أفوكادو»، وهي فاكهة معروفة شعبيا في بلدان أخرى باسم «الأفوكادو» والتي تستخدم على نطاق واسع كمكمل في الأطباق الوطنية.

«الأفوكادو هو الأفوكادو، لكننا نطلق أيضًا على الأفوكادو لشخص يشعر بالملل. لذلك، نقول «مهلا، لا تكن الأفوكادو، حسنا، 'أو 'لا تجعل الأفوكادو على رأسك، تهدئة، الاسترخاء، '» قال. بعد ذلك، شرح معنى عبارات أخرى مثل «بالفعل» و «al toque».

يستجوب المستخدمون ذلك

لم يتردد مستخدمو الإنترنت في انتقاد ستيفاني كايو بسبب تعريفه بشكل غير صحيح لمعنى «الأفوكادو». بالنسبة للكثيرين، تشير هذه الكلمة إلى الإحراج الذي قد يشعر به شخص ما بسبب موقف محرج أو غير مريح. وقال آخرون إنه مرتبط أيضًا بـ «القلق».

«مثل عندما تتظاهر بأن لديك شارعًا», «أنني أعرف أن الأفوكادو يشبه قول العار», «يمكن لشخص ما أن يشرح لكايو ما تعنيه هذه العبارات حقًا», «هذا الفيديو جيد الأفوكادو»، كانت بعض التعليقات على المنصة.

رد فعل من المستخدمين على فيديو ستيفاني كايو. (الصورة: التقاط TikTok)

رد فعل من المستخدمين على فيديو ستيفاني كايو. (الصورة: التقاط TikTok)

لكن هذه ليست المرة الأولى التي تتلقى فيها ستيفاني انتقادات. واجهت الممثلة الوطنية أسئلة صعبة في الأسابيع الأخيرة كونه بطل الرواية «حتى نلتقي مرة أخرى»، وهو فيلم يحكي قصة حب الرحال مع رجل أعمال إسباني (ماكسي إغليسياس).

استجوب مستخدمو الإنترنت الفيلم الذي أخرجه برونو أسينزو لتوظيفه ممثلة شقراء, مع بشرة بيضاء وعيون زرقاء; وليس واحد مع ميزات الأنديز, مع الأخذ في الاعتبار أن القصة تدور أحداثها في كوسكو. أثار الجدل عندما وصفتها مجلة فوغ المكسيك بـ «ممثلة الأنديز»، مما أدى إلى توليد جميع أنواع التعليقات على تويتر.

يستجيب لانتقادات «ممثلة الأنديز»

بسبب الانتقادات القوية التي تلقتها على تويتر، قررت الممثلة التحدث على منصتها لتوضيح أن «حتى نلتقي مرة أخرى» لا تسعى إلى تمثيل نساء الأنديز، ناهيك عن الحصول عليها كمرجع لسكان كوسكو.

«أنا لا أمثل امرأة الأنديز. لكنني ولدت هنا. «حتى نلتقي مرة أخرى» ليس فيلمًا يسعى إلى تمثيل نساء الأنديز. إنها قصة رومانسية لطفلين يلتقيان في بيرو الجميلة ولديهما رحلة لا تُنسى»، كما كتب الفنان الوطني.

وبالمثل، تجرأ كايو على التوصية لأتباعه بالتركيز على العمل من أجل أحلامهم بدلاً من محاولة «تدمير» أحلام الآخرين. «أقدم لك بعض النصائح... لم أتقدم في الحديث بشكل سيء عن الآخرين. كنت مشغولاً للغاية بالعمل على ما يعجبني (منذ أن كنت في التاسعة من عمري). لم يعد لدي ضفائر أو أسنان كبيرة بعد الآن، لكنني نفس الفتاة التي لديها أحلام «مستحيلة». أنا فخور جدًا بهذا الفيلم. »

ستيفاني كايو تستجيب لمنتقديها. (الصورة: تويتر)

ستيفاني كايو تستجيب لمنتقديها. (الصورة: تويتر)

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