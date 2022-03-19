ترتيب Spotify: أكثر 10 أغاني استماع في بيرو

لم يكن العرض الموسيقي واسعًا كما هو اليوم، لذلك من السهل على أكثر من شخص أن يشعر بأنه عفا عليه الزمن، ومع ظهور منصات مثل Spotify، أصبح مواكبة الأنظمة الأكثر شعبية في الوقت الحالي أسهل.

زودت Spotify مستخدميها بقوائم تشغيل حيث يمكنهم التحقق من الأخبار والموضوعات التي تغزو الجمهور البيروفي.

من reggaeton والبوب والقصص والموسيقى الإقليمية، هذه هي الأغاني الأكثر شعبية في بيرو يوم السبت 19 مارس:

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يُنظر بالفعل إلى أحدث أغنية فردية لـ MAMIII Becky G و KAROL G على أنها كلاسيكية جديدة. يدخل «MAMIII» اليوم بخطوة حازمة إلى قائمة الأغاني الأكثر الاستماع إليها على منصة البث هذه. لديها حاليًا 155,826 مشاهدة أخرى.

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4. 12x3

أحدث DEKKO، «12x3"، يذهب مباشرة إلى المركز الرابع في قائمة المفضلة. لقد تم إعادة إنتاجه بالفعل 108,871 مرة. ماذا سيحمل المستقبل بالنسبة له؟

5. آسف BB:/(مع باد باني & جولييتا فينيغاس)

6. ليلة واحدة في ميديلين

بعد تراكم 97,079 مشاهدة، «ليلة واحدة في ميديلين» من قبل كريس Mj لا تزال في المركز السادس.

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جعل التفاف «Enflop» من Anitta مكانة بين المفضلة في الوقت الحالي. لديها 95,880 نسخة، وهذا هو السبب في أنها تستمر في المركز السابع.

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9. الكعب الأحمر

10. Yonaguni

«Yonaguni» من Bad Bunny ناجح للغاية بين مستخدمي هذه المنصة، بعد أن تراكمت 80,123 مشاهدة. اليوم لا يزال في المركز العاشر.

في صناعة الموسيقى، تعد بيرو واحدة من أصعب البلدان التي يمكن التغلب عليها، لكن أولئك الذين تمكنوا من القيام بذلك يضمنون أبواب النجاح كما حقق هؤلاء الفنانين. تذكر أن هذه العشرة الأوائل يتم تحديثها كل 24 ساعة.

* بعض النجاحات ليس لها وصف لأن النظام الأساسي لا يوفره.

صعود Spotify

تأسست في عام 2006، بدأت الشركة السويدية المولد رسميًا أنشطتها في أوروبا في 7 أكتوبر 2008 واكتسبت تدريجيًا حضورًا في جميع أنحاء العالم، حيث توجد حاليًا في 187 دولة وتقدم الموسيقى لأكثر من سبعة ملايين فنان.

اليوم، منصة البث لديها اتفاقيات مع تسميات يونيفرسال ميوزيك، سوني ميوزيك، إيمي ميوزيك، هوليوود ريكوردز، إنترسكوب ريكوردز، وارنر ميوزيك،

فيما يتعلق بموضوع البث الصوتي، أعلنت Spotify في نوفمبر 2020 عن شراء واستحواذ منصة الإعلانات والبودكاست Megaphone مقابل 235 مليون دولار، والتي عملت على تسييل الصوتيات.

وفقًا للأرقام التي نشرتها Spotify، فقد بلغ عدد المشتركين في عام 2019 217 مليون مشترك، والتي زادت إلى 345 مليون مشترك في عام 2020 وفي عام 2021، على الرغم من الوباء، فقد وصلوا إلى 365 مليون مشترك، منهم ما يقرب من 50٪ يدفعون للعملاء.

كنموذج, اقترحت Spotify دفع سعر ثابت للفنانين في كتالوجها لكل أغنية أو ألبوم تم بيعه ويعطي إتاوات بناءً على عدد مسرحيات الفنانين بما يتناسب مع العدد الإجمالي للأغاني التي يتم بثها, على عكس منافسيها, الذين يدفعون مقابل المبيعات الفعلية أو التنزيلات.

بالإضافة إلى ذلك، يذهب 70٪ من إجمالي إيراداتها إلى أصحاب حقوق الطبع والنشر، ومعظمهم من شركات التسجيل، الذين يدفعون بعد ذلك للفنانين بناءً على عقودهم الفردية.

وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن لأي شخص حاليًا الاستمتاع بخدمة Spotify المجانية، طالما أنك على استعداد لطرح الإعلانات والقيود مثل عدم القدرة على تخطي بعض الأغاني.

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