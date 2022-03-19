سيردار بيرديمحمدوف يتولى منصب الرئيس الجديد لتركمانستان

ذكرت وسائل الاعلام المحلية ان رئيس تركمانستان المنتخب سيردار بيرديمحمدوف، نجل الرئيس السابق جوربانغولي بيرديمحمدوف، تولى قيادة الدولة الواقعة فى اسيا الوسطى اليوم السبت، وذلك فى مراسم رسمية فى عشق أباد. وقالت الوكالة المحلية TDKH: «اليوم، في عاصمة تركمانستان، في قصر روجيت (الروحانية)، تم الاحتفال الرسمي بتنصيب الرئيس الجديد لبلدنا». بدوره، أشار موقع turkmenportal إلى أن أعضاء الحكومة ومجلس الأمن في البلاد وممثلي السلك الدبلوماسي، من بين ضيوف آخرين، كانوا حاضرين في هذا الحدث. أدى الزعيم الجديد لجمهورية آسيا الوسطى اليمين الدستورية بيد واحدة في الدستور، ووعد «بالاتباع الصارم» بنودها والقوانين الأخرى للبلاد. وكانت لجنة الانتخابات المركزية فى تركمانستان قد ذكرت يوم الثلاثاء الماضى ان نائب رئيس الوزراء التركمانى سيردار بيردي محمدوف مرشح الحزب الديمقراطى الحاكم كان «رئيسا منتخبا» للجمهورية السوفيتية السابقة. وقد فاز بيرديمحمد (40 عاما) بنسبة 72.97 في المائة من الأصوات في الانتخابات الرئاسية المبكرة التي أجريت يوم السبت الماضي. وفي المرتبة الثانية، شغل السيد جيدير نونايف نائب رئيس الجامعة الحكومية للثقافة البدنية والرياضة في تركمانستان، حيث حصل على 11.09 في المائة من الأصوات، وفي المركز الثالث، حصل نائب رئيس منطقة ماري، أجايان بكميرادوف، بنسبة 7.22 في المائة. وكان تسعة مرشحين قد ترشحوا لمنصب الرئيس. كان من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في عام 2024، ولكن قبل شهر أعلن والد سردار بيردي محمدوف، الذي انتخب في عام 2017 لمدة سبع سنوات، إجراء انتخابات مبكرة في تركمانستان، وهو ما برره برغبته في «إفساح المجال للشباب». موس/أمغ