سكاري يكسر حلم ضعف بادوسا في إنديان ويلز

ديفيد فيلافرانكا إنديان ويلز (الولايات المتحدة الأمريكية)، 18 مار بولا بادوسا مع إنديان ويلز انتهت يوم الجمعة. هزمت اليونانية ماريا سكاري البطل الحاكم في الدور قبل النهائي، وبالتالي حطمت حلم لاعب التنس الإسباني، الذي كان يطمح إلى ضعف تاريخي في بطولة صحراء كاليفورنيا. في ليلة صعبة للغاية بالنسبة لبادوسا والتي لم يكن مرتاحًا على الإطلاق على المضمار، فاز سكاري، السادس في تصنيف WTA، 6-2 و 4-6 و 6-1 في ساعة واحدة و 48 دقيقة. وبهذه الطريقة، ستستمر مارتينا نافراتيلوفا في الوقت الحالي باعتبارها الوحيدة التي فازت مرتين على التوالي في إنديان ويلز (1990 و 1991). سيواجه ساكاري البولندي إيغا سوياتيك الرابع في الترتيب العالمي والذي فاز اليوم على الرومانية سيمونا هالب 7-6 (6) و6-4 في ساعة واحدة و 49 دقيقة كان بادوسا، السابع في ترتيب WTA، قد اجتاز البكرة حتى اليوم تظهر قوة هائلة مع خدمته ومسرحيته من الأسفل. لكن هذين السلاحين خذلوه في الفترة التي سبقت المباراة النهائية، حيث كان بادوسا متشابكا مع 7 أخطاء مزدوجة، وفاز فقط 56٪ من نقاطه مع الخدمة الأولى وعانى ضد جناح يميني قوي جدا وعدواني لليونانيين. أكثر صلابة في معظم المباراة، كانت سكاري أيضًا أول لاعبة تنس في البطولة تتطابق مع انتشار بادوسا الجسدي ومثابرتها، وهما من سماتها المميزة. مع هزيمة بادوسا هذه، تمر خيارات التنس الإسبانية في هذا الماسترز 1000 الآن من خلال قرعة الرجال، حيث سيواجه رافا نادال وكارالاز بعضهما البعض للحصول على مكان في نهائي يوم الأحد يوم السبت. ساكاري يهيمن بدأت المباراة بالاضطراب: خسرت سكاري خدمتها بعد ضربة محظوظة في فيلم بادوسا، في حين اعترف الإسباني أيضًا بـ «استراحة» بمباراة فارغة من اليوناني إلى البقية (1-1). سرعان ما تعافى سكاري بحقه الخطير للغاية، لكن بادوسا كان لا يزال باردًا جدًا. على عكس المباريات الأخرى حيث من البداية إلى النهاية كانت صخرة، واجه بادوسا الكثير من المتاعب في الحصول على خدمته الأولى، وارتكب 3 أخطاء مزدوجة في أول دورتين له على الخدمة وقدم «استراحة» جديدة في بداية مقلقة (3-1). كان لدى بادوسا 15-40 ليعود إلى المباراة، لكن سكاري، بتصميم وتصميم كبيرين، حل هذه المشكلة لمواصلة القيادة (4-1). كان بادوسا يبحث عن الأحاسيس ولكن ثباته في الخدمة لم يظهر. من ناحية أخرى، كانت سكاري مرتبطة جدا بالمبارزة، ورفع قبضتها مع كل نقطة فازت، وجمعت بقايا رائعة مع الحقوق والنكسات إلى الخط الذي حيرت بادوسا. سيطرت سكاري على المباراة بقوة رائعة من الجزء الخلفي من الملعب وانتقلت بادوسا التي حاولت كل شيء ونظرت إلى فريقها بذراعيها في جرة تبحث عن حلول. لم يجدهم في المجموعة الأولى التي أخذها سكاري مع «استراحة» جديدة وسلطة مذهلة (6-2 في 35 دقيقة). الصعود والهبوط حتى النهاية لم يخسر بادوسا مجموعة في البطولة بأكملها، لذلك كان رد الفعل هو استعادة موثوقيته في الخدمة، وهو أمر حققه في بداية المجموعة الثانية (1-1). مع تلك الشرارة، بدا أن بادوسا يستيقظ، الذي بدأ في إطلاق النار بقوة أكبر، والذي لعب الآن سكاري لأطول المسيرات والذي انخرط مرة أخرى في المبارزة بغضب كسر الخدمة بلعبة فارغة (1-2). استمرت المباراة بين الصعود والهبوط. فقد بادوسا خدمته مرة أخرى، بيد اليمنى من سكاري كان عذابا حقيقيا وخطأ مزدوج آخر جعله يائسا، لكنه تمكن بعد ذلك من «استراحة» أخرى لمواصلة الأمام (2-3). وأخيرا عزز هذا الكسر في أفضل حالاته حتى ذلك الحين (2-4)، والتعويض مع المعاناة وصرير الأسنان لعدم نجاحه، وضع بادوسا نفسه على وشك اتخاذ المجموعة الثانية ضد سكاري فاشلة بشكل متزايد (3-5). ومن المفارقات، كانت خدمته وحقه، متقطعة جدا حتى ذلك الحين، التي أشرق لإعطائه المجموعة الثانية 4-6 بعد 42 دقيقة. بدا سكاري متأثرًا لكنه تعافى مع صرخة كبيرة بعد فوزه بالخدمة في المباراة الأولى من المجموعة النهائية. ثم انتقل الاجتماع من خلال تغييرات طفيفة في المزاج. اثنين من الأخطاء غير القسرية من قبل بادوسا جعله يفقد الخدمة وأعطى أجنحة لسكاري (2-0)، ولكن الإسباني، مع حق موازي كبير، كما كسر الخدمة إلى اليونانية وأخذ الهواء (2-1). ومع ذلك، فإن يمين سكاري المحطم أعطاه مرة أخرى استراحة جديدة (3-1) والتي تبين في النهاية أنها اللعبة الرئيسية للمباراة. بعد العديد من التقلبات، لجأ سكاري إلى صلابة خدمته وانتهى أخيرا حلم بادوسا في إنديان ويلز. رئيس dvp/ics (صورة)