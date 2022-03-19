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السبت 19 مارس 2022
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تدعي روسيا أنها منفتحة على الغرب، لكنها ستعزز العلاقات مع الصين

Newsroom Infobae

19 مارس 2022

قال

وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف اليوم السبت ان موسكو 19 مارس مازالت روسيا منفتحة على التعاون مع الغرب ولكنها لن تأخذ زمام المبادرة وستواصل تعزيز علاقاتها مع الصين. وقال الوزير في منتدى الشباب «قادة روسيا»: «لا نزال منفتحين للتعاون مع أي دولة، بما في ذلك الدول الغربية، على الرغم من أنه في ظل الظروف الحالية، عندما تصرف الغرب بهذه الطريقة (في إشارة إلى العقوبات المفروضة على موسكو)، لن نتخذ أي مبادرة». ونقلت وكالة انترفاكس عن لافروف أن «العديد من الدول بدأت اليوم تخدش رؤوسها وتفكر في كيفية الابتعاد ببطء عن الدولار» في المعاملات الدولية، لأن ما حدث لأحد اليوم، غدا قد يحدث لشخص آخر، قال الوزير. واتهم وزير الخارجية الروسي واشنطن بإصدار تعليمات لسفرائها في كل دولة بالضغط من أجل وقف التعاون مع روسيا. «ولا بأس عندما تقوم بهذا النوع من العمل في البلدان الصغيرة، ولكن عندما يحولون هذه الإنذارات والمطالب إلى الصين والهند ومصر وتركيا، فمن المحتمل أن يكون فقدان الإحساس بالواقع من جانب زملائنا الأمريكيين». وأكد لافروف أن روسيا والصين ستواصلان تعزيز التعاون «بين قوتين عظميتين». وقال «فى ظل الظروف، عندما يهاجم الغرب بشكل صارخ اسس النظام الدولى، وكقوتين عظيمتين، يتعين علينا التفكير فى خطواتنا القادمة». واضاف «اعتقد بالطبع ان التعاون (الروسي-الصيني) سيتعزز». موس/بي