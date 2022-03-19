كوارتارارو يفوز بأول قطب له في العام في سباق الدراجات النارية الإندونيسي

فاز بطل العالم للدراجات النارية الفرنسي فابيو كوارتارارو (ياماها) بأول مركز قطبي له يوم السبت في عام 2022 وسيتقدم على الإسباني خورخي مارتين (دوكاتي براماك) وزميله الفرنسي يوهان زاركو (دوكاتي براماك) يوم الأحد في سباق الجائزة الكبرى الإندونيسي.

براد بيندر (KTM)، إينيا باستيانيني (دوكاتي غريسيني)، قائد البطولة المفاجئ بعد فوزه في قطر قبل أسبوعين، و2021 الوصيف فرانشيسكو بانيا (دوكاتي) سيبدأ في السطر الثاني.

انخفض بطل سباق الدراجات النارية ست مرات مارك ماركيز مرتين على التوالي في النصف الأول من التصفيات وسيبدأ في المركز 15 يوم الأحد في الساعة 15:00 بالتوقيت المحلي (07H00 بتوقيت جرينتش).

يبحث كوارتارارو، في الشكل منذ الدورات التدريبية الأولى يوم الجمعة، عن انتعاش بعد المركز الثامن في الحدث الافتتاحي في قطر، مع ياماها بدون سلطة.

على حلبة مانداليكا الجديدة تمامًا وفي الحرارة الاستوائية لجزيرة لومبوك، فاز الفرنسي بالقطب السادس عشر من مسيرته النخبة.

هذه هي المرة الأولى، منذ يونيو 2021 في كاتالونيا، التي تحدد أسرع وقت في الترتيب.

«لا بأس أن أعود إلى هنا، لقد مر وقت طويل! ، اعترف يبتسم بعد الاختبار من المكان المخصص لإجراء مقابلات مع الثلاثة الأولى. «أنا سعيد للغاية.»

سيتكون السطر الثالث من ميغيل أوليفيرا (KTM)، أليكس رينز (سوزوكي) وجاك ميلر (دوكاتي).

أول/دلو/أوك/أون