ضحايا بوتين الآخرين: «روسيا تعامل جنودها مثل قطع اللحم، والسماح لهم بالتعفن»

SENSITIVE MATERIAL. THIS IMAGE MAY OFFEND OR DISTURB The body of a soldier, without insignia, who the Ukrainian military claim is a Russian army serviceman killed in fighting, lies on a road outside the city of Kharkiv, Ukraine February 24, 2022. REUTERS/Maksim Levin

يقول في شريط فيديو لشبكة سي بي إس الأمريكية جندي يلقب بـ «شبح»: «تعامل روسيا جنودها مثل قطع اللحم، وتركهم يتعفنون». وراءه، تتراكم عشرات الجثث من المقاتلين الروس في شاحنة ثلاجة.

الصحفي للإشارة المرموقة، كريس ليفيساي، صعب وصادق: «في حرب التضليل التي يشنها فلاديمير بوتين، جنوده هم ضحايا».

إنه في آلة الدعاية المزيتة بالكامل، لا تتحدث موسكو عن الغزو وتخفي المقاومة الأوكرانية. وفي تلك الكذبة، يخفي أيضا العدد المقلق من الضحايا داخل قواته، ومعظمهم من المجندين الشباب.

وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية إن ما يقرب من 14400 فرد روسي لقوا حتفهم في الأراضي التي تم غزوها اعتبارًا من يوم السبت الحالي. لا تقدم روسيا معلومات، لذلك من الصعب جدًا مقارنة البيانات.

بالإضافة إلى ذلك، وفقًا للتفاصيل الأوكرانية، فقدت قوات بوتين أيضًا 95 طائرة و 115 مروحية و 1470 عربة مدرعة و 213 قطعة مدفعية ومعدات أخرى للقوات المسلحة الروسية منذ الغزو.

وتقدر وكالات الاستخبارات الأمريكية أن أكثر من 7 آلاف جندي روسي لقوا حتفهم في الأسابيع الثلاثة التي انقضت منذ غزو أوكرانيا ، وهو رقم يتجاوز عدد الأفراد العسكريين الأمريكيين الذين فقدوا أرواحهم في الحروب في العراق وأفغانستان، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز.

وقال مسؤولون أمريكيون لصحيفة نيويورك تايمز إن الخسائر ستكون لها آثار سلبية على فعالية القوات الروسية، بما في ذلك أولئك الذين يقاتلون بالدبابات.

وقال مسؤولو البنتاغون للصحيفة إنه عندما يموت 10٪ من أعضاء الوحدة العسكرية أو يصابون، لم تعد هذه الوحدة قادرة على القيام بأعمال قتالية.

قبل بضعة أيام، أخبر Infobae كيف يمكن لأمهات الجنود أن يصبحن واحدة من أسوأ كوابيس بوتين.

تقول النسخة الرسمية - التي تدعمها الحكومة الروسية وتضخيم الشبكة الإعلامية التي تدعم كلمة الكرملين التي انخفضت قيمتها بشكل متزايد - إن المهنيين فقط يشاركون في ما أسمته روسيا «العملية الخاصة» في أوكرانيا. ومع ذلك، فإن عائلات المجندين، أولئك الذين يؤدون الخدمة العسكرية الإلزامية أو الذين يشاركون في ممارسات في بعض قوات الأمن، لا يقولون الشيء نفسه، وفي غياب معلومات من السلطات عن مصير أولادهم، فإنهم يخشون عليهم. بالنسبة لوالدي هؤلاء الأولاد عديمي الخبرة الذين يبلغون من العمر 18 أو 20 عامًا، والذين بالكاد لديهم شهرين من التدريب في أحسن الأحوال، لا توجد «عملية خاصة» بل حرب أخذت إليها السلطات الروسية أطفالهم سراً ؛ حرب لم يكونوا مستعدين لها وفيها تستخدم - يصرخون في خضم يأسهم - كـ «علف مدفع».

خلال إحاطة قدمها البنتاغون الأمريكي, قبل أيام قليلة اقترح أن عددًا كبيرًا من الروس الذين يقاتلون في أوكرانيا مجندين, وهذا يمكن أن يفسر قلة خبرتهم وقلة المعرفة حول ما يفترض أن يفعلوه.

تحظر القوانين الروسية المجندين من المشاركة في القتال. وفقًا للمحامي ألكسندر لاتينين، بموجب القانون، إذا أراد المجند طواعية الذهاب إلى الحرب بموجب عقد، فيمكنه القيام بذلك ولكن يجب أن يكون لديه ثلاثة أشهر على الأقل من التدريب أو شهر واحد، اعتمادًا على مستواه التعليمي. ومع ذلك، في الممارسة العملية، أجبر الجنود بطرق قسرية على توقيع العقود، كما يقول أقاربهم.

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