COVID المطول: مشكلة العيش في عقابيل العدوى بلا حدود

بعد اجتياز عدوى الفيروس التاجي، سواء كانت بدون أعراض، مع أعراض قليلة أو في شكل حاد، هناك خوف مستمر في جميع المرضى: COVID لفترات طويلة أو طويل COVID.

على الصعيد العالمي، تشير التقديرات إلى أن أكثر من 10٪ من المرضى الذين خضعوا لـ COVID-19 قد مروا بتجربة COVID طويلة أو مستمرة، وهو أمر في طريقه ليصبح أحد أكثر الزيارات الطبية شيوعًا في المستقبل غير البعيد. في هذه المتلازمة، تستمر الأعراض بعد أربعة أسابيع من العدوى، وحتى الإطالة يمكن أن تتجاوز 12 أسبوعًا.

يتميز بأعراض مثل التعب الشديد، وضيق التنفس، والارتباك العقلي، واضطراب النوم، والحمى، ومشاكل الجهاز الهضمي، والقلق، والاكتئاب، والصداع، والخفقان، وتسرع القلب، وفقدان الشم والذوق، من بين اضطرابات أخرى في مختلف الأعضاء. تم بالفعل وصف 200 أعراض أو علامة تتعلق بالصورة ما بعد الحادة للعدوى، والتي تسمى عادةً COVID لفترات طويلة أو ما بعد COVID.

يحذر المتخصصون من جميع أنحاء العالم من أن عددًا كبيرًا من البالغين والشباب الذين عانوا من COVID, حتى لو لم يكن لديهم أمراض موجودة مسبقًا, يمكن أن يواجهوا مشاكل صحية خطيرة في السنوات القادمة . موضوع يشمل أولئك الذين لم يكن لديهم المرض مع الأعراض.

كما أن الأمراض المعدية الأخرى التي تسببت في الأوبئة أو الأوبئة، مثل الأنفلونزا وشلل الأطفال وحمى الإيبولا، قد أثرت أيضا على المتضررين، وهناك خبراء يعتقدون أنه ينبغي تعلمها من الدروس التي خلفتها حالات الطوارئ الصحية العامة التي حدثت في الماضي.

«بشكل عام، تصبح العواقب الجسدية للعدوى مرئية للمجتمع. وهذا هو السبب في أنها تعتبر مشكلة صحية عامة. يمر التأثير على الصحة العقلية دون أن يلاحظه أحد، إلى حد جعله غير مرئي تقريبًا. العواقب طويلة المدى للفيروس ليست واضحة بعد، ولكن من الواضح أن هذه السنوات من الوباء ولدت العديد من مشاكل الصحة العقلية، والتي سيكون لها تأثير على المدى المتوسط والطويل . قال أرييل جولدمان، رئيس جمعية اقتصاديات الصحة الأرجنتينية، لـ Infobae: «يجب إعداد الأنظمة الصحية للسنوات التي تلت جائحة الفيروس التاجي.

«يظهر لنا التاريخ الحديث أن العديد من الأمراض، وخاصة الأمراض الفيروسية، يمكن أن تترك عواقب طويلة الأجل معوقة للغاية وأسوأ شيء هو أن الأطباء مدربون تدريبا عاليا لعلاج حالات الطوارئ أو الأمراض الحادة وأقل قدرة على التعامل مع «اليوم التالي» من حذر طبيب القلب ماريو بوكيس، من الجمعية الأرجنتينية لأمراض القلب، الأضرار التي يمكن أن تتركها الأمراض المزمنة».

في حوار مع Infobae، أضاف الخبير: «يستشيرنا العديد من الأشخاص الذين تعافوا من COVID-19 لمعرفة الأعراض المستمرة، مثل التعب أو ضيق التنفس أو آلام المفاصل أو الاضطرابات المعرفية. الكلام الأكثر شيوعًا هو أنهم يشعرون أنهم ليسوا نفس الشخص الذي كانوا عليه قبل الإصابة . التحدي الآن هو إيجاد علاقة سببية بين الفيروس والأعراض. وغيابه في الاختبارات التشخيصية يقودنا إلى التفكير في رد فعل التهابي، ناجم عن الفيروس الذي يستمر لعدة أشهر».

قررت منظمة الصحة العالمية (WHO) أخيرًا تحديد هذا المرض وبالتالي الاعتراف بوجود مرض، وهو دعم أساسي لجميع هؤلاء المرضى الذين اضطروا إلى الاستماع مرات عديدة أن كل شيء كان في رؤوسهم، أو أن كل ما تحتاجه هو الصبر.

إنه إجراء ضروري لدرجة أن الجمعية الإسبانية للأطباء العامين والأسرة (SEMG) لديها بالفعل وصفها الخاص وهي الآن منغمسة في إنشاء أدلة وبروتوكولات لها. نهج. يوضح لورينزو أرمينتروس، المتحدث باسم SEMG، الذي يسعى إلى إنشاء سجل كبير للمرضى يسمح لنا بقياس المرض: «أهمية التعريف هي أنه يعطي وزنًا محددًا وكيانه الخاص للمرض». وبهذه الطريقة، يمكن تحديد المجموعات، ويتم تجميع المرضى وفقًا لخصائص مختلفة مثل العمر أو الجنس أو الأمراض المصاحبة، وبالتالي دراسة الإصابة في كل مجموعة محددة.

ما يسمى بمتلازمات ما بعد العدوى معروفة في الطب. وهي تنشأ نتيجة لعملية فيروسية بشكل عام (مثل الأنفلونزا البسيطة) وتتميز بحالة من التعب مصحوبة أحيانًا بالصداع. لكن COVID المستمر شيء مختلف تمامًا. شيء مماثل لم ينشأ حتى بعد المرض الناجم عن فيروسات كورونا الأخرى مثل السارس وMERS، أو على الأقل لم يكن له أهمية إحصائية.

يعرف الخبراء الآن, وفقًا للإحصاءات المبكرة, أن COVID المستمر يبدو أكثر انتشارًا لدى الرجال. يحدث الشيء نفسه مع مرض خطير، حيث يحدث كل من دخول المستشفى والعقابيل في كثير من الأحيان في الرجال الذين يعانون من أمراض مزمنة. في ما يتم استيعابه كلاهما هو انخفاض معدل الانتشار لدى الأطفال (بين 1٪ و 4٪ لـ COVID المستمر).

قد تكون مشكلة مستقبلية رئيسية أخرى هي الشيخوخة المبكرة، وهناك دراسات تتنبأ بها لأولئك الذين أصيبوا بفيروس كورونا . كما هو الحال مع أي مرض مزمن، هناك جوانب لن نتمكن من معرفتها حتى تمر السنوات، ولكن لا يزال هناك العديد من الأسئلة التي يجب أن نحاول الإجابة عليها اليوم.

من هو الأكثر عرضة لخطر ذلك؟

قد تكون مشكلة مستقبلية رئيسية أخرى هي الشيخوخة المبكرة، لأولئك الذين أصيبوا بفيروس كورونا. (ألكسندرا هوتنيك/نيويورك تايمز)

أطلق العلماء أنفسهم لمحاولة معرفة المرضى الأكثر عرضة لخطر الإصابة بـ COVID لفترات طويلة وما هي محفزات مثل هذا الموقف. تشير الأبحاث التي تم نشرها للتو في خلية الوسائط المتخصصة إلى أن المتخصصين من معهد سياتل لبيولوجيا الأنظمة يبدو أنهم حددوا إجابات جزئية.

يبدو أن الأشخاص الذين لديهم شظايا متداولة من الفيروس التاجي، وأجسام مضادة محددة موجهة ضد أنسجتهم أو أعضائهم، وعودة ظهور فيروس إبشتاين بار معرضون لخطر أكبر ، وفقًا للمتخصصين في ورقتهم. العلماء على الطريق الصحيح لفهم COVID لفترات طويلة والتنبؤ بها بشكل أفضل, التي لا يزال المرضى يواجهون مجموعة واسعة من المشاكل الصحية بعد أشهر من الشفاء. وجد الفريق المكون من أكثر من 50 باحثًا بعض العلامات التي يمكن تحديدها مبكرًا ويبدو أنها مرتبطة بأعراض طويلة الأمد، بغض النظر عما إذا كانت العدوى الأولية شديدة.

تابع الباحثون 309 مريضًا مصابين بـ COVID من التشخيص الأولي إلى النقاهة، بعد شهرين إلى ثلاثة أشهر، وقارنوهم بمواضيع التحكم الصحية. قاموا بتحليل عينات الدم ومسحات الأنف، ودمج البيانات مع السجلات الصحية للمرضى والأعراض المبلغ عنها ذاتيًا.

يسعى العلماء إلى معرفة المرضى الأكثر عرضة لخطر الإصابة بـ COVID لفترات طويلة وما هي محفزات مثل هذا الموقف (EFE)

بعد ثلاثة أشهر، أبلغ أكثر من نصف المرضى عن التعب، وأبلغ الربع عن السعال المستمر. عانى آخرون من أعراض الجهاز الهضمي. كانت نتائج الدراسة معقدة، مع ملفات تعريف مختلفة مرتبطة بأعراض مختلفة. بشكل عام، لاحظ العلماء أن أحد العوامل الأربعة هو مستوى الحمض النووي الريبي لفيروس كورونا في الدم في بداية العدوى، وهو مؤشر على الحمل الفيروسي. آخر هو وجود بعض الأجسام المضادة الذاتية، والأجسام المضادة التي تهاجم عن طريق الخطأ أنسجة الجسم كما تفعل في حالات مثل الذئبة والتهاب المفاصل الروماتويدي. العامل الثالث هو إعادة تنشيط فيروس إبشتاين-بار، وهو فيروس يصيب معظم الناس، غالبًا عندما يكونون صغارًا، ثم يصبح نائمًا.

العامل الأخير هو الإصابة بداء السكري من النوع 2, على الرغم من أن الباحثين أشاروا إلى أنه في الدراسات التي تشمل عددًا أكبر من المرضى, قد يتضح أن مرض السكري هو مجرد واحدة من العديد من الحالات الطبية التي تزيد من خطر الإصابة بـ COVID لفترات طويلة. وأشار المؤلفون إلى أن النتائج التي توصلوا إليها تحدد استراتيجيات العلاج المحتملة التي تشمل «الأدوية المضادة للفيروسات، لأنها لها تأثير على الحمل الفيروسي، والعلاج البديل الكورتيزول، للمرضى الذين يعانون من نقص».

تضمنت الدراسة المعقدة عدة مكونات وشارك فيها عشرات الباحثين في مختلف الجامعات والمراكز, بما في ذلك معهد بيولوجيا النظم, جامعة واشنطن والمركز الطبي السويدي في سياتل, حيث المؤلف الطبي الرئيسي للدراسة, جيسون جولدمان, هو معدي أخصائي الأمراض.

الرسوم البيانية: مارسيلو ريغالادو

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