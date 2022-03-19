زار البابا فرنسيس الأطفال الأوكرانيين الذين فروا من الغزو الروسي ويتعافون في مستشفى في روما

Pope Francis visits Bambino Gesu Pediatric Hospital to thank for caring for Ukrainian children, who fled the Russian invasion of Ukraine, in Rome, Italy, March 19, 2022. Since the beginning of the conflict, the hospital has taken care of about 50 Ukrainian children. Vatican Media/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

يوم السبت، زار البابا فرنسيس الأطفال الذين وصلوا إلى إيطاليا من أوكرانيا هاربين من غزو روسيا في الأيام الأخيرة ويتم نقلهم إلى المستشفى في مستشفى بامبينو جيسو للأطفال، الذي يديره الفاتيكان.

في حوالي الساعة 4 مساءً، زار فرانسيس المصنع على حين غرة حيث يقع الأطفال في المستشفيات الذين وصلوا من أوكرانيا، وكثير منهم مرضى السرطان، ولكن أيضًا بعض الأطفال الذين أصيبوا من جراء التفجيرات الروسية.

منذ بداية الصراع، كان المستشفى يرعى نحو 50 طفلا أوكرانيا (الفاتيكان ميديا /رويترز)

وفقًا للمعلومات الواردة من الفاتيكان، يوجد حاليًا 19 طفلاً أوكرانيًا بين المقر الرئيسي في روما ومقر المستشفى في بلدة باليدورو، في ضواحي العاصمة، في حين أن أولئك الذين وصلوا منذ بداية الحرب يبلغ ونحو 50 عامًا.

وذكر الكرسي الرسولي أن «البابا توقف في القاعات وزار جميع الأطفال الحاضرين قبل أن يعود إلى الفاتيكان».

تظهر الصور التي أرسلها المكتب الصحفي للفاتيكان البابا، برفقة رئيس بامبينو جيسو، مارييلا إينوك، الذي يداعب فتاة تدعى ليديا تبلغ من العمر حوالي 8 سنوات برأس ضمادات (الفاتيكان ميديا /رويترز)

كان فرانسيس قد تذكر الأطفال الأوكرانيين الذين تم إدخالهم إلى ما يسمى بـ «مستشفى البابا» خلال حضور اليوم مع منظمي وأطفال الجوقة الأنطونية وطلب الصلاة من أجلهم.

وقال البابا فى وقت مبكر من يوم السبت اثناء مخاطبته جوقة الاطفال «دعونا نصلى من اجلهم... ابناء 'بامبينو جيسو 'الذين اصيبوا بالحرب». «إنه وقت صعب. ونحن هنا فى روما سنساعدهم على التحسن».

تعرف البابا على الأطفال الأوكرانيين الذين يتم إدخالهم حاليًا إلى مستشفى بامبينو جيسو للأطفال في روما (الفاتيكان ميديا /رويترز)

هذا الأسبوع، أرسل البابا أيضا رسالة يشكره فيها «على الخدمة، والإحسان، وحب الأطفال الأوكرانيين الجرحى».

ومن بين الذين تم قبولهم، هناك أربع فتيات وصلن مع جمعية تطوعية وتعرضن لإصابات خطيرة في الحرب. وقال البروفيسور ماريو زاما رئيس جراحة التجميل والوجه والفكين في المستشفى لوسائل الإعلام في الفاتيكان إن اثنين منهم عانوا من بتر الأطراف العلوية والفتاتان الأخريان تعانين من صدمة قحفية وجهية شديدة للغاية.

أمسك فرانسيسكو البالغ من العمر 85 عاما يبتسم يده على الأطفال بينما كان يسير عبر عنابر مستشفى بامبينو جيسو (الفاتيكان ميديا /رويترز)

الهيكل الذي يعرفه الجميع باسم «مستشفى البابا» قد عرض أن يأخذ الأطفال الأوكرانيين الذين يعانون من أمراض مختلفة الهروب من رعب الصراع. يتراكم مركز طب الأطفال هذا الخبرة في علاج الأطفال المصابين بالسرطان من أوكرانيا، حيث يوجد معدل مرتفع يرتبط إلى حد كبير بمأساة تشيرنوبيل.

«هذه هي دبلوماسية الرحمة. لقد رحبنا دائمًا بالأطفال من مناطق الحرب»، قالت رئيسة بامبينو جيسو، مارييلا إينوك، في تصريحات لوسائل الإعلام الإيطالية.

في هذا الوقت، عبر ما يقرب من 3.2 مليون شخص الحدود للفرار من أوكرانيا، وفقًا لأحدث بيانات الأمم المتحدة.

مع معلومات من EFE

استمر في القراءة: