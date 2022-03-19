البابا فرنسيس يصدر دستورًا جديدًا للفاتيكان

أصدر البابا فرنسيس يوم السبت دستوراً جديداً يعيد تنظيم الهيئة الحاكمة في الفاتيكان، مع إدخال المزيد من الشفافية المالية وفتحه أمام النساء والأشخاص العاديين، والوفاء بالوعد الذي قطعه قبل انتخابه في عام 2013.

الدستور الجديد، الذي سيدخل حيز التنفيذ في 5 يونيو، يصلح أجزاء من كوريا الرومانية (حكومة الفاتيكان) وسيحل محل «مكافأة القس» التي أصدرها يوحنا بولس الثاني عام 1988.

من بين التغييرات الرئيسية إمكانية أن يرأس الأشخاص العاديون والنساء الكاثوليكيات إدارات الفاتيكان, وكذلك دمج اللجنة الاستشارية المعنية بالاعتداء الجنسي في كوريا.

كانت ديكاستيريز (وزارات) كوريا، التي تعمل بتمويل مبهم وخلف أبواب مغلقة لعقود، مترددة في البداية في قبول إدارة أكثر مركزية، مكرسة الآن في Magna Carta الجديدة.

- التبشير -

تتضمن الوثيقة العديد من الإصلاحات التي نفذها البابا الأرجنتيني بالفعل، ولكنها تحتوي أيضًا على بعض الميزات الجديدة، مثل الرغبة في توسيع الكاثوليكية بما يتجاوز 1.3 مليار المؤمنين.

الدستور الجديد المكون من 52 صفحة «Praedicate Evangelium» يخلق «ديكاستيري» جديدة للتبشير، والتي سيترأسها فرانسيس نفسه.

من خلال أن يصبح «كبير المبشرين, "البابا يجلب «تحولًا تكتونيًا نحو كنيسة أكثر رعوية وتبشيرية, "ديفيد جيبسون, مدير مركز الدين والثقافة في جامعة فوردهام, قال لتويتر.

على هذا المنوال، يؤكد البابا أن أي مسيحي معمد هو مبشر.

وقال «لا يسعنا إلا أن نأخذ ذلك في الاعتبار عند تحديث كوريا، التي يجب أن يضمن إصلاحها مشاركة العلمانيين والنساء، بما في ذلك أدوار الحكومة والمسؤولية».

«يعمل البابا فرنسيس على هيكل تنظيمي جديد للفاتيكان منذ تسع سنوات. إنه جانب مهم من إرثه»، قال جوشوا ماكلوي، من المراسل الوطني الكاثوليكي، على تويتر.

- حماية القاصرين -

ويتضمن النص، الذي نُشر في الذكرى التاسعة لبابوية فرانسيس، لجنة الفاتيكان لحماية القصر - وهي هيئة استشارية بابوية - في الكارثة التي تشرف على التحقيقات الكنسية في حالات الاعتداء الجنسي على رجال الدين.

وفقًا للكاردينال شون أومالي، الذي يرأس اللجنة، إنها «خطوة مهمة إلى الأمام»، والتي ستعطي وزنًا مؤسسيًا لمكافحة آفة دمرت الكنيسة في جميع أنحاء العالم.

لكن ماري كولينز، الناجية الأيرلندية من الانتهاكات الدينية التي كانت جزءًا من اللجنة قبل استقالتها في عام 2017 بسبب إدارة الكنيسة للأزمة، هي خطوة إلى الوراء.

وقال على تويتر: «لقد فقدت اللجنة رسميا أي مظهر من مظاهر الاستقلال».

فكرة/حلمة/js