اللعب مع قطتك يطور قطته «يجري»

Sophie Ghaziri, who now lives outside Beirut, carries her cat at home in Byblos, Lebanon July 20, 2021. "Not until we sat down with ourselves, did we have time to process what we had gone through. That's when the panic attacks started, that's when I thought my heart was going to come out of my chest?. we moved as far away from Beirut as possible and it feels a lot safer here..I didn?t lose a family member and I didn?t lose anything, I just lost myself in this". 34-year old Journalist and producer, Sophie Ghaziri, said. Picture taken July 20, 2021. REUTERS/Emilie Madi

اللعب مع قطتنا، سيجعله ينمو ويشعر بمزيد من القط كل يوم. قد يشير هذا إلى أنها ستتطور جسديًا ولكن نموها من خلال اللعب سيجعلها أكبر عاطفيًا وفكريًا.

من خلال اللعبة، لن تكون قطتنا قادرة على الاستمتاع والترفيه فحسب، بل ستعزز أيضًا المهارات التي ستساعده على شحذ غريزة الصياد، من خلال التحفيز العقلي والعاطفي. باختصار، كل هذا سيجعله أكثر قطة.

القطط هي صيادون جوهريون يهتزون ويستمتعون بفن مطاردة فرائسهم، وهو أمر صعب عندما يتم تدجينهم وحتى أكثر من ذلك عندما يعيشون في بيئات حضرية.

اللعبة كنسخة أو رسم كاريكاتوري للواقع يجعل القط أقرب إلى نشاط طبيعته البرية، مما يجعل غرائزه إلى السطح نعسان من قبل أجيال من التدجين وفي الوقت نفسه السماح لها بالحفاظ على جسدها وعقلها في الشكل.

من خلال اللعبة، لن تكون قطتنا قادرة على الاستمتاع والترفيه فحسب، بل ستعزز أيضًا المهارات التي ستساعده على شحذ غريزة الصياد (رويترز/كاي Pfaffenbach)

عندما تكون المساحات صغيرة، سيتعين علينا شحذ براعتنا لتكرار السلوكيات المفترسة من خلال اللعب.

إذا استخدمنا عناصر و/أو ألعاب مرتبطة بالحبل، فسنقوم بتقليد حركات الفريسة الأكثر شيوعًا للقطط الصغيرة: الطيور أو القوارض الصغيرة. بهذه الطريقة، ستعطى الحياة الحضرية لإحدى الطرق الرئيسية لصيد القطط، والتي تتكون من متابعة فريستها.

طريقة تحديدها هي من خلال فرع أو عصا في نهايتها سنقوم بربط حبل صغير أو خيط صغير لا يقل عن متر واحد نعلق عليه في الطرف الآخر كرة صغيرة قابلة للنفخ (قطعة قماش تلتف رغوة القطن أو النايلون) أو الفلين البسيط.

دعونا نأخذ العصا من طرف واحد وبحركة متعرجة نقلد حركات الفريسة بسحبها، بحيث تطاردها القطة. الشيء المهم هو أنه يمكن أن تكون مدفوعة بحيث ينتهي تسلسل الصيد بنهاية سعيدة ومنتصرة.

الألعاب، التي هي أفضل بكثير من أنها محلية الصنع، يجب أن تجذب انتباه القط وهذا هو السبب في أن لديهم صوت (AFP)

طريقة أخرى للعب هي الكرات أو الكرات الورقية، خاصة إذا كانت ترتد. سوف يمنحهم الارتداد وضع «على قيد الحياة» من خلال المقاومة ومحاولة الهروب. يمكن تحقيق هذا التأثير من قبل القط نفسه من خلال السماح له بالاستيلاء على كرة ذات حجم مناسب. القطة عندما ترى لفة لها، سوف تضع نفسها لمطاردتها ومهاجمتها. بمجرد أن تقف ساكنة، ستحاول الإمساك بها بين أرجلها الأربعة، بالأظافر والفم، متظاهرًا بأنها اصطياد فريسة، والتي أعطتها مطاردتها «الحياة».

يجب أن تجذب الألعاب، التي هي أفضل بكثير من كونها محلية الصنع، انتباه القطة وهذا هو السبب في أنها تتمتع بصوت. J amás يجب أن نلعب مع قطتنا مع مشاعل ضوء الليزر: نظرًا لأن فضوله سيجبره على متابعته، ونشر كل براعته الجسدية ليتمكن من الإمساك بها دون نجاح القدرة على اصطياد الفريسة. سيؤدي ذلك إلى إحباط الحيوان وقد يكون له عواقب وخيمة على سلوكه المستقبلي.

في القطط الأصغر سنا، والتي غالبا ما تستخدم مخالبها للقبض على الألعاب، لوحظ ميل أكثر لعوب. من المهم جدًا أنه عند اللعب مع القطط، نستخدم أشياء وسيطة ولا نستخدم أيدينا أو أقدامنا أبدًا لإبعاد عادة نشر مخالبهم عليها، ومنع الضرر اللاحق.

*الدكتور خوان إنريكي روميرو @drromerook هو طبيب بيطري. متخصص في التعليم الجامعي. درجة الماجستير في علم النفس المناعي uroendocrinology. المدير السابق لمستشفى مدرسة الحيوانات الصغيرة (UNLPAM). أستاذ جامعي في العديد من الجامعات الأرجنتينية. محاضر دولي.

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