يواجه باتشوكا كروز أزول للبقاء في الصدارة

من المتوقع أن تكون مباراة خاتلة ومتنازع عليها بين فريقين يصلان بثقة بفضل حقيقة أنهم تمكنوا من هزيمة خصومهم في التاريخ السابق.

فاز باتشوكا على تولوكا إف سي 3-0 في مباراته السابقة وسيبحث عن نتيجة إيجابية أخرى على أرضه. في آخر 4 مباريات لعب فاز في 3 مباريات وتعادل في مباراة واحدة.

كروز أزول يصل بروح بعد فوزه على بوماس UNAM بنسبة 2 إلى 1. في التواريخ القليلة الماضية فاز بفوز واحد وخسارتين وتعادل واحد.

سيتم قياس Los Tuzos و La Máquina غدًا في الساعة 00:00 (بتوقيت الأرجنتين). ستلعب مباراة المكسيك 11 - ليغا إم إكس - كلاوسورا 2022 في ملعب هيدالغو.

في تاريخ البطولة، تفضل المبارزات الخمس الأخيرة الزيارة التي تضيف 3 انتصارات بينما كانت المباراتين الأخريين تعادل.

يتصدر المكان 22 نقطة و 7 انتصارات، بينما وصل الزائر إلى 17 وحدة وحصل على المركز الخامس في البطولة.

سيكون بريان غونزاليس فيليس هو القاضي الذي سيحقق العدالة في الاجتماع.

الوقت باتشوكا وكروز أزول، اعتمادا على بلد

الأرجنتين: 00:00 ساعات

كولومبيا والمكسيك بتوقيت شرق الولايات المتحدة وبيرو: 10:00 مساء

المكسيك CST ونيكاراغوا: 9:00

مساء المكسيك MST والمكسيك PST: 8:00 مساء

فنزويلا: 23:00 مساء

مصدر الملاحظة والصورة: مصنع البيانات