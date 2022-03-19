ناقش قادة المعارضة الإرهاب مع نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي جدعون سار

وفي زيارة إلى الأرجنتين، عقد نائب رئيس الوزراء ووزير العدل الإسرائيلي جدعون سار عدة اجتماعات مع القادة السياسيين بمناسبة الذكرى الثلاثين للهجوم على السفارة الإسرائيلية في بوينس آيرس. بالأمس جاء دور اثنين من القادة الرئيسيين لـ Juntos por Cambio : رئيسة PRO، باتريشيا بولريش، ورئيس الائتلاف المدني والنائب الوطني، ماكسيميليانو فيرارو.

في بداية الاجتماع اتفق قادة المعارضة والوفد الذي سافر من تل أبيب على أن «أهمية الاستمرار في العمل حتى يتم تقديم المسؤولين عن الهجوم على المقر الدبلوماسي الإسرائيلي قبل ثلاثة عقود إلى العدالة، وبالتالي إحلال السلام الضحايا و أسرهم و الناجين», ورد في بيان.

كانت مكافحة الإرهاب أحد الموضوعات الرئيسية التي نوقشت في الاجتماع . وركزت المحادثة على الهجمات التي ارتكبت في بوينس آيرس في عامي 1992 و1994، والتي اتهم فيها حزب الله وإيران بتأليفهما الفكري، ووفاة المدعي العام ألبرتو نيسمان، ومذكرة التفاهم الموقعة مع جمهورية إيران الإسلامية.

بالإضافة إلى ذلك، ناقشوا الأمن على الحدود الأرجنتينية الشمالية وأهميته «بشكل رئيسي في النقاط التي يوجد فيها نشاط مرتبط بـ «حزب الله»، وأكدوا على الدور المحوري الذي يلعبه التعاون في الساحات الدولية في تعزيز مكافحة الإرهاب».

ماكسيميليانو فيرارو، رئيس الائتلاف المدني

«العالم يحتاج إلى العدالة والسلام. على ذلك اتفقت مع نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي، @gidonsaar، في حديث عميق عن الأحداث التي تميزنا، مثل الهجمات على السفارة الإسرائيلية و AMIA، واغتيال نيسمان والمذكرة مع إيران. نحن نطالب بالإجابات!» ، نشرت باتريشيا بولريش على وسائل التواصل الاجتماعي.

«تحدثنا عن 4 جروح شاركناها: الهجمات الإرهابية في السفارة و AMIA، المذكرة مع إيران واغتيال نيسمان. نحن متحدون بالآلام التي لا ننساها، ولكن أيضًا تربط الصداقة والتعاون»، علق ماكسيميليانو فيرارو بدوره على حسابه الشخصي على تويتر.

قضية أخرى ناقشوها كانت الحرب بين أوكرانيا وروسيا. وشارك الطرفان قلقهما بشأن الوضع في المجتمع المدني الأوكراني منذ الغزو الروسي وآثار الحرب.

وحضر الاجتماع أعضاء الوفد الآخرون، والمدير العام لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بوزارة الخارجية الإسرائيلية، جوناثان بيليد، والسفير الإسرائيلي لدى الأرجنتين، غاليت رونين. في الأيام الأخيرة، حافظ مبعوثو حكومة الحاشية على جدول أعمال مكثف للأنشطة للاحتفال بالذكرى الثلاثين للهجوم على البعثة الدبلوماسية التي تقدم تقاريرها إلى تل أبيب.

ومن بين هذه الالتزامات، التقى جدعون سار برئيس مجلس النواب سيرجيو ماسا، الذي أشار إليه إلى أهمية إبقاء المنظمة الإرهابية على القائمة الحمراء. وكان في ذلك الاجتماع رؤساء الكتل الحاكمة والمعارضة، مثل جيرمان مارتينيز من جبهة تودوس، وأليخاندرو «توبو» رودريغيز من الكتلة الفيدرالية، وكارينا بانفي من اتحاد الجمهوريات المتحد، وخوان مانويل لوبيز من الائتلاف المدني.

كما شارك الوفد الرسمي لدولة إسرائيل في حفل استقبال فخري نظمه رئيس غرفة التجارة الإسرائيلية الأرجنتينية (CCAI)، ماريو مونتتوتو، كجزء من أحداث الذكرى الثلاثين للهجوم على السفارة.

تقع القضية القضائية التي تسعى إلى توضيح الهجوم ضمن اختصاص محكمة العدل العليا، لأنها هجوم على مقر دبلوماسي أجنبي.

جدعون سار في الاجتماع مع قادة المعارضة

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