نيويورك ريد بولز تستضيف كولومبوس كرو SC للأسبوع الرابع

بعد انتصار اليوم السابق، يريد الفريق الزائر الحفاظ على حماسة مؤيديه. يحتاج المحلي إلى إضافة ما يصل إلى ثلاثة مرة أخرى بعد هزيمتهم في المباراة الأخيرة.

نيويورك ريد بولز لا تريد أن تندم على سقوط آخر: 0 إلى 1 أنهى مباراتهم ضد مينيسوتا يونايتد.

كولومبوس كرو SC يصل بمزاج قوي بعد فوزه على تورونتو إف سي 2-1. في التواريخ القليلة الماضية فاز بفوز واحد وتعادل واحد.

ستلتقي نيويورك ريد بولز وكولومبوس غدًا في الساعة 15:08 (بتوقيت الأرجنتين). ستلعب مباراة الأسبوع الرابع من الولايات المتحدة - MLS 2022 في ريد بول أرينا.

في آخر 5 مباريات في البطولة لم يرسموا أبدًا. فاز الفريق المضيف بفوزين وفاز الزائر بثلاثة انتصارات.

الحكم المعين للمباراة هو جوزيف ديكرسون.

نيويورك ريد بولز وكولومبوس كرو SC، اعتمادًا على بلد

الأرجنتين: 15:08 مساءً

كولومبيا والمكسيك بتوقيت شرق الولايات المتحدة وبيرو: 1:08 مساءً

المكسيك CST ونيكاراغوا: 12:08 مساءً

المكسيك MST والمكسيك PST: 11:08 صباحًا

فنزويلا: 2:08 مساءً

مصدر الملاحظة و الصورة: داتافاكتوري