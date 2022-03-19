يشارك أكثر من 1300 رياضي في ألعاب الشاطئ الجامعية في حزب كوستا

لم تعد منتجعات بارتيدو دي لا كوستا مجرد مكان للراحة الصيفية ولكن أيضًا المرحلة التي يشارك فيها الآلاف من الرياضيين من مختلف أنحاء الأرجنتين في مسابقات في 11 تخصصًا مختلفًا، وكلها تجري أمام البحر.

الحدث الذي يجمعهم، الذي نظمته بلدية بوينس آيرس تلك، هو ألعاب الشاطئ الجامعية (جوبلا)، وهو حدث رياضي جمع هذا العام أكثر من 1300 رياضي يمثلون 45 جامعة أرجنتينية: من تشوبوت إلى خوخوي، 202 فريقًا يمارسون رياضات خالصة في أيام.

ما الذي يتنافسون فيه؟ هناك 11 تخصصًا شاطئًا يستفيد أيضًا من فوائد البحر: كرة القدم والكرة الطائرة وكرة اليد والرجبي والهوكي والتنس وكرة السلة والمياه المفتوحة والأكواثلون والفارف والإنقاذ المائي. حتى يوم الأحد، ستقام المباريات التي تحتوي على طرائق للنساء والرجال.

على الرغم من أن قلب المكان هو مركز الشاطئ الرياضي، الذي تم بناؤه أثناء إدارة العمدة الحالي، كريستيان كاردوزو، فإن التدريج واسع جدًا: 12 ملعبًا، 4 منها مع مدرجات، بالإضافة إلى ملعب رئيسي، غرفة طعام بسعة 250 شخصًا، مرحلة مع شاشة LED، 2 مناطق صحفية مجهزة بالكامل و واحد للوفود والسلطات.

الصورة 3 جاء الآلاف من الشباب إلى لا كوستا يمثلون 45 جامعة في جميع أنحاء الأرجنتين. بالإضافة إلى جوبلا، ستستضيف La Costa الأسبوع المقبل ألعاب Evita Beach الوطنية لأول مرة

بالنسبة للرياضيين، كانت هناك مناطق خاصة مع خدمات مختلفة مثل المحاكم مع أنظمة الاستحمام والمراحيض مع غرف تغيير الملابس والاستحمام للنساء والرجال والحكام، بالإضافة إلى مساحة خزانة. بالطبع، بالإضافة إلى ذلك هي العمليات الأمنية والخدمات الطبية في الوقاية من أي احتمال.

يذكرنا النشر الضخم للحدث على الفور بأسلوب تنظيم البلدان المنشأة في الرياضات الشاطئية، مثل البرازيل، وهو معيار في هذه المسألة. يضاف إلى ذلك تغطية DeporTV الحية للبلد بأكمله، بالإضافة إلى المدرجات للجمهور الذي يحضر شخصيًا.

تنظيم هذه الطبعة الثانية من جوبلا هو نتيجة عمل مشترك بين بلدية لا كوستا، والاتحاد الرياضي الجامعي الأرجنتيني (FEDUA)، وأمانة الرياضة في الأمة وجامعة أتلانتيدا الأرجنتين.

يجمع هذا الحدث 1300 رياضي جامعي

سيقام حفل ميدالية جوبلا هذا الأحد، ومن اليوم التالي، تبدأ مباراة لا كوستا للعمل على تنظيم حدث رياضي ضخم آخر: ألعاب شاطئ إيفيتا الوطنية. لأول مرة في التاريخ، ستصل هذه الألعاب التي ترمز إلى أفضل ما في الرياضة في جانبها الاجتماعي إلى حزب La Costa. مرة أخرى، سيهبط الآلاف من الرياضيين من الأرجنتين على شواطئ البلدية الساحلية.

هذه الكفاءات، جنبا إلى جنب مع البنية التحتية والموارد البشرية والبيئة الطبيعية، تعزز حزب لا كوستا كمعيار ومكان للتميز لعقد هذه الأحداث الضخمة، سواء الرياضية أو من جميع الأنواع. إنها سياسة تساهم في صناعة السياحة من خلال تعزيز تدفق الزوار على مدار العام. إنه الالتزام الذي تعمل عليه الإدارة المحلية للبلدية بجد، والذي تجدر الإشارة إليه، يضيف موسمين متتاليين مع العام الحالي 2022، ويحتل موقع الوجهة السياحية الرئيسية للبلاد.

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