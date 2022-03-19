المليونيرات يصلون إلى خط تاريخي بعد هزيمته مرة واحدة

حصل الفريق بقيادة ألبرتو جاميرو على واحدة من أفضل خطوطه في السنوات الأخيرة. في الآونة الأخيرة، فاز البلوز 1-0 ضد مرة واحدة كالداس دي مانيزاليس، في مباراة لعبت في الجولة الحادية عشرة من البطولة المحلية. تم الحل الوسط في ملعب El Campín وبعد 62 دقيقة من اللعب، سجل دانيال رويز، من نقطة الجزاء، الهدف الذي فاز به السفراء.

كان هناك الكثير من التوقعات حول هذه المباراة، خاصة منذ هزيمة البيازول أمام Fluminense، بسبب التأهل إلى مرحلة المجموعات في كأس ليبرتادوريس. كان السفراء يقودون البطولة ولا يستطيعون تحمل خسارة النقاط. يتبعهم Atlético Nacional عن كثب، ويوضع في المركز الثاني في الجدول. لم تكن اللعبة لافتة للنظر بشكل خاص وكان هناك عدد قليل من الخيارات التي تم إنشاؤها بواسطة كلا الفريقين. ومع ذلك، سيطر الفريق الأزرق أكثر من غيرها، على الرغم من أن البيض في عدة مقاطع سادوا وسيطروا.

في الجزء الأول من الاجتماع، قدم Millonarios صعوبة في إنشاء لعبة. كان غياب ديفيد سيلفا سيئ السمعة. اختاروا، إذن، لقطات المسافات المتوسطة. كان إدواردو سوسا ولاري فاسكيز أول من حاول من الخارج. في كلتا المناسبتين، استجاب حارس المرمى جيراردو أورتز، من الفريق المنافس، بشكل صحيح.

من 15 دقيقة فصاعدًا، بمجرد أن استقر كالداس. لقد ولدوا الخطر مرتين مع مسرحيات متشابهة جدًا. حافة من الفرقة، عد والانتهاء. لم يكن هدف مينديز غارسيا ومارسيلينو كاريازو متناغمًا، لحسن الحظ لأولئك الموجودين في العاصمة. في 30 دقيقة ومنذ ذلك الحين، كان هناك القليل من اللعب. كان الحكم يعاني من سوء التعامل مع المباراة في الشوط الأول.

في الشوط الثاني، بسبب عدم القدرة على الحركة، تم استبدال المهاجم دييغو هيرازو، من أداء متنازع عليه، بجادر فالنسيا. لم يتمكن Millionarios من كسر مقاومة فريق مانيزاليس إلا بعد 60 دقيقة. عند هذه النقطة، يتلقى رويز، رقم 10 من الفريق المضيف، الكرة داخل المنطقة، ويربط إلى الداخل ويسقط من قبل الخصم. أشار الحكم إلى أقصى عقوبة وعلى الرغم من أنه كان من الواضح أن VAR أعاد تأكيدها. كان نفس 10 الذين أعدموا السجن. أعسر إلى منتصف الهدف والهدف.

هرع مدرب الفريق الأبيض، دييغو كوريدور، على الفور مع التغييرات. دخل روبرت ميخيا وخوان ديفيد رودريغيز. ومع ذلك، استمر ميلوس في الهيمنة. في الدقيقة 70، كان لا بد من استبدال أندريس ليناس وأندريس موريلو. كلا اللاعبين تجلى الأمراض الجسدية. خرج سيليس بعد بضع دقائق. دخل خوسيه كوينو كمدافع مركزي، جاء ريكاردو روزاليس للعب كجناح وكان إدغار غيرا متقدمًا على الفرقة.

في الدقيقة 81, خيار آخر لـ Millionarios انتهى به الأمر تقريبًا إلى الحكم على المباراة. بدأت سوسا هجوما مضادا افتتح في القطاع الأيسر مع رويز، الذي مكّن فالنسيا بلمسة خفية ووصل بفارق ضئيل إلى الهدف الثاني. انتهى المهاجم دون دقة. بعد فترة وجيزة، بعد صليب جيد التنفيذ من اليسار، يتوجه فاسكيز وتذهب الكرة فوق المرمى.

خلال الدقائق العشر الماضية، بدأ اللون الأزرق 10 عرضه. سلسلة من gambettes, التمريرات المصفاة, وترددات الحيازة تجعل El Campin تسقط بشكل ضيق. في الدقيقة 89، يخترع الحدث مسرحية رائعة للقطاع الأيسر ويطلق طلقة أعسر طولها 30 مترًا تصطدم بالعصا. صيحات مصدومة من الهدف للجماهير. يصفر الحكم نهاية المباراة ويحصل ميلوس على 3 نقاط.

لم يكن الفوز فحسب، بل يظل السفراء قادة البطولة، برصيد 26 نقطة، ويمددون سلسلة أهدافهم غير المهزومة والمزيد من الانتصارات المستقيمة. لديهم أقل وادي هزيمة من 20 ناديًا في الدرجة الأولى الكولومبية، وهم أفضل فريق زائر في البطولة بأكملها. بالإضافة إلى ذلك، سجلوا بهذا الفوز رقمًا قياسيًا جديدًا لتاريخ النادي، وهو أكبر عدد من الانتصارات المتتالية حتى الآن في البطولات القصيرة، والتي يبلغ عمرها 20 عامًا بالفعل. البلوز لديها بالفعل سبعة انتصارات متتالية ضد يونيون ماغدالينا، ديبورتيفو كالي، أغيلاس دوراداس، جاغوار، كورتولوا، إنديبيندينتي سانتا في، والآن، مرة واحدة كالداس.

التحدي الذي يواجهه الفريق، في السنوات القادمة، هو الحفاظ على هذا الخط الجيد وضمان ترتيبهم. سيكون ديبورتيفو إنديبيندينتي ميديلين منافسه التالي، أحد أفضل الفرق في البطولة الحالية، وستقام المباراة في 23 مارس، الساعة 20:15، في ملعب أتاناسيو جيراردوت.





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