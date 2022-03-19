ميغيل أراوجو على بيرو ضد أوروغواي: «لقد صنعنا التاريخ في بلدان أخرى، دعونا نأمل أن لا يكون هذا استثناءً»

تحدث ميغيل أراوجو من هولندا وأشار إلى مباريات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤدية إلى كأس العالم قطر 2022. وأشار المدافع المركزي، الذي سيلعب هذا السبت دفاعا عن إف سي إيمين ثم يسافر إلى بيرو للانضمام إلى الدورات التدريبية للمنتخب الوطني البيروفي، إلى الالتزام الحيوي تجاه أوروغواي، حيث يأمل في صنع التاريخ كما هو الحال في المناسبات الأخرى.

«مثل جميع البيروفيين، نريد أن نذهب مباشرة إلى بطولة العالم. أعتقد أنه مع جهد والتزام أحد عشر الذين سيذهبون إلى المحكمة وأولئك الذين سيدخلون، سنحصل على نتيجة جيدة، ولكن علينا أولاً أن نتمتع بالذهول والتركيز. لقد صنعنا بالفعل التاريخ في بلدان أخرى لم نفز فيها، فعلنا ذلك ونأمل أن لا تكون هذه المرة هي الاستثناء».

بالإضافة إلى ذلك، أشار إلى مساهمة المنتخبات الوطنية الأجنبية وقال إنه يرى أن المباراتين نهائيات. «الأحاسيس صعبة، لأنها ستكون نهائيات كما كانت جميع مباريات هذه التصفيات. الآن أولئك منا الذين يلعبون في الخارج سينضمون إلى المنتخب الوطني للحصول على اللياقة البدنية والقدرة على الدخول في هاتين المباراتين اللتين سنلعبها كنهائيات حقيقية».