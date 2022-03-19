التأمل من أجل السلام والتدليك والوصفات النباتية: الواحة الخضراء لـ Lollapalooza

يوجد في وسط Lollapalooza خيمة مثل تلك التي يستخدمها البدو، مزينة بأكاليل وسجاد ووسائد للراحة. إنه يدعو إلى الصمت، والذي يتحقق من خلال سماعات الرأس التي تمنع الأصوات الخارجية للتواصل مع الصوت الداخلي. نعم، في أهم مهرجان في الأرجنتين هناك واحة بعيدة عن المد لأكثر من 100،000 شخص يهتزون على المراحل الأربع مرتبة على أرض ميدان سباق الخيل سان إيسيدرو.

يتم تقديم شاي الأعشاب من النعناع والليمون والشمر هناك. يتم إعدادها من قبل باتريشيا بارانديلا وغابرييلا روبليدو، من أرابي. كلاهما يعرف الكثير عن النباتات والأعشاب وقوة الوصفات الطبيعية. يتشاركون كل معارفهم في ورشة العمل التي أقاموها للأيام الثلاثة للمهرجان. «النمو من الأرض بدون أسمدة يجلب خصائص لا يمكن الاستغناء عنها علينا الاستفادة منها. القليل من النعناع للمساعدة في الهضم، والنعناع بخصائص مسكنة، وبلسم الليمون كحليف مزيل للقلق. يمكن دمج كل شيء في المشروبات الساخنة أو الباردة مثل الشاي، أو في وصفات مثل السلطات أو الأطباق النيئة. لدينا في متناول اليد»، يشرحون.

ليس اقتراح Lolla الوحيد الذي يدعو إلى حياة أكثر صحة. على بعد أمتار قليلة، تمارس خوانا مرونتها في فصل يوغا مدته عشرين دقيقة. تفضل جوستين التوقف عند الحامل المصنوع بالكامل على منصات نقالة تقدم جلسات تدليك مجانية لمدة 15 دقيقة. «المهرجان طويل، عليك المشي والقفز والغناء... ثم نأتي لفترة من الوقت للاسترخاء وإعادة شحن البطاريات والعودة إلى كل شيء. «التمثيل الصامت»، تقول الشابة من بوينس آيرس، التي جاءت لرؤية مايلي سايروس ووس.

الأراجيح التي تدعوك للاسترخاء وإيقاف الجسم لإعادة شحن طاقتك

توقفت الموسيقى عن أن تكون السبب الوحيد لتكون جزءًا من أهم مهرجان على الساحة. تشهد الشعبية المتزايدة لخلوات الصحة والعافية على الاهتمام المتزايد بالرعاية الجسدية والروحية. في المقدمة، وتماشياً مع هذا الاتجاه الصحي، ارتبطت المنظمات والمراجع الشهيرة، والتفكير في ربط جمهور الحدث بنمط حياة صحي ومسؤول وإدراك للمشاكل الاجتماعية.

ويسمى ملجأ العافية Espiritu Verde. إن عبور البوابة يشبه الدخول إلى بوابة أخرى حيث يبدو أن الوقت يمر بوتيرة أكثر راحة وتجريدًا، حيث تتم دعوتك للعيش هنا والآن.

«دعونا نتأمل من أجل السلام»، يدعون من فن المعيشة. شيئًا فشيئًا، تتجمع مجموعة من عشرة أفراد في الجولة لأخذ أنفاس عميقة لهذا الغرض. إنهم يجلسون بالفعل ويغلقون أعينهم ويتركون أنفسهم ينجلون بعيدًا عن طريق الدليل. «نحن جميعًا ثلاثة أيام. الشيء المهم هو أن المزيد من الناس يعرفون فوائد هذه الممارسة القديمة لرفع نوعية الحياة، وزيادة الطاقة وتقوية جهاز المناعة»، كما يقولون من الفضاء.

الأكل الواعي هو ركيزة أخرى للحياة الصحية. هذا هو السبب في وجود قطاع من شاحنات الطعام للأغذية الصحية. نوتري، التي أنشأها رجال الأعمال دومينيك أوهاكو وبيلين بيلفيريدي، هبطت في ميدان سباق الخيل مع البرغر القائم على كينوا. الخيارات تأتي في التحرير والسرد هي الفطر والعدس والسبانخ، وكلها مصحوبة بمزيج من البطاطس والبنجر المقلي. السعر: 1,100 دولار. إنهم لا يتوقفون عن البيع. الأكثر شعبية هي وصفة الفطر الجديدة.

برغا السبانخ القائم على كينوا الذي اقترحه Nutree

جاءت الطبيعة النباتية النباتية لتترك بصماتها على Foodtruck مع الأطباق والمجموعات المقدمة في عبوات قابلة للتسميد بنسبة 100٪. ماذا تأكل: ميدالية كازا فيجانا، بصل بالكراميل، شريحة طماطم، بيستو صاروخ ومايونيز نباتي بسعر 900 دولار. هناك أيضًا ثلاث بيتزا No Cheese، واحدة كبيرة مع ست حصص 800 دولار.

ومن قال إن الآيس كريم ليس صحيًا؟ جيد جدا تعريف أنفسهم كخبراء، وهذا هو السبب في أنهم صنعوا وصفة حرفية مع 170-295 سعرة حرارية فقط في الكيلو الرابع. «بما أننا أردنا أن تكون مثالية، فإننا نفعل ذلك بدون سكر، بدون دهون وخالي من Tacc حتى لا نستبعد أي شخص. وأفضل شيء في النهاية: إنه لذيذ ودسم ومغذي «، يشرحون من المنصة. النكهات كلاسيكية: الشوكولاته والفراولة ودولسي دي ليتشي وغيرها.

في كل منهم، كما هو الحال في كل عربة، تدفع مع السوار. يبدو أن النظام يعمل لعدة أسباب: لا توجد مشاكل في التغيير، ولا يوجد انعدام أمن، ولا يتعين على الأطفال التعامل مع الأموال ولا توجد مجموعات كبيرة تخاطر.

قضية أخرى مهمة هي أنه يجب علينا تقليل القمامة، وهو أمر يولده في مهرجان بهذا الحجم. هذا هو السبب في أن Rock and Recyle تدخل حيز يسعى هذا البرنامج إلى تقليل البصمة البيئية للحدث من خلال الفصل عند مصدر النفايات المتولدة خلال يومين من المهرجان. وتحقيقا لهذه الغاية، هناك سلال متباينة بين القابلة لإعادة التدوير وغير القابلة لإعادة التدوير المتاحة في المباني لاستعادة المواد القابلة لإعادة التدوير وتحقيق إعادة تدويرها اللاحقة. هذا لا يسعى فقط إلى الحد من التلوث الناتج، ولكن أيضًا لإصابة الجمهور بعادات جيدة يمكن تكرارها في منازلهم ومكاتبهم وأحيائهم. خلال إصدار 2019، تم إعادة تدوير 1714 كجم من المواد مقسمة إلى: بلاستيك (284 كجم)، كرتون (338 كجم)، علب معدنية (980 كجم) وزجاج (112 كجم).

مدخل Espirítu Verde عبارة عن مساحة مشتركة مع منظمات أخرى غير ربحية، مصممة خصيصًا لربط جمهور الحدث بنمط حياة صحي ومسؤول وواعي

هناك أيضًا كتيبة من متطوعي القمصان ذات الألوان الأرضية الملتزمين بالقضايا البيئية الذين يشاركون بنشاط في برنامج إعادة التدوير هذا. إنها ترفع الوعي العام وتعزز الفصل الصحيح للنفايات لمنع المواد القابلة لإعادة التدوير من أن تنتهي في سلة المهملات.

تنتهي الجولة فوق دراجة ثابتة ذات قوى خارقة. في إيقاع «Recicleta يهتم بالكوكب»، يتم تحقيق تأثير إيجابي لأن زجاجة الحيوانات الأليفة تنعش على خيط يمكن استخدامه لصنع جميع أنواع الأشياء: المحافظ، مقاود الكلاب، حلقات المفاتيح.

هذا ما يدور حوله إسبيريتو فيردي، العادات الصغيرة التي تولد تأثيرات كبيرة لإنقاذ الكوكب. كم عدد الإضافات.

فرانكو فافاسولي: صور

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