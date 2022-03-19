لوحة نتائج يوم المباراة 26

برلين، 19 مارس (EFE) .- - الجمعة - بوخوم 0 بور مونشنغلادباخ 2 (تمت مقاطعته بواسطة كائن ألقيت من المنصة عند خط الخط في الدقيقة 69). - السبت - ماينز 4 بوركاردت (1، 75، ص)، نياكات (65، ص)، إنغارتسن (79، ص.) أرمينيا بيليفيلد 0 — شتوتغارت 3 أنطون (44)، مرموس (79)، تياجو توماس (86) أوغسبورغ 2 هان (6)، غريغوريتش (45) — هيرتا 4 ستارك (40), بلفوديل (64), رام (74, ص)، إنغوارتسن (79) هوفنهايم 0 — الرابع 0 فرايبورغ 0 — بايرن يونيون برلين 18:30. - الأحد - آر بي ليزيغ أينتراخت فرانكفورت (15:30) — فولفسبورج باير ليفركوزن (17:30) — كولوني بوروسيا دورتموند (19:30) — رئيس rz/apa