مارك ماركيز يحذر من إيقاعه مع المسار الرطب

لومبوك (إندونيسيا)، 19 مار الاسباني مارك ماركيز (ريبسول هوندا RC 213 V) حذر منافسيه من وتيرته خلال الجولة الثالثة من الممارسة الحرة لسباق الجائزة الكبرى للدراجات النارية الإندونيسية في حلبة مانداليكا، حيث كان الأسرع وأيضا الشخص الذي أخذ معظم لفات، واحد وعشرون. تغيرت الاستراتيجية بشكل كبير مقارنة باليوم الأول, عندما شوهد العديد من الدراجين وهم يأخذون الأمور بسهولة, وعمليًا قفز جميع راكبي الدراجات النارية في انسجام تام على المسار بهدف واضح هو إجراء أكبر عدد ممكن من اللفات في الظروف الممطرة. لم يكن الهدف من هذه الاستراتيجية سوى العمل بجد قدر الإمكان على أفضل إعداد ممكن لسباق الأحد، والذي تتوقع العديد من توقعات الطقس أن تكون متطابقة مع تلك التي وقعت يوم السبت وعلى الرغم من حقيقة أن العديد منهم سيضطرون إلى الذهاب من خلال التأهل الأول لمحاولة أن يكونوا في المستقبل. قدر الإمكان في تدريب المخرجات, حاسمة لتحقيق نتيجة نهائية جيدة. مع هذا الوضع والنهج، كان الزعيم الأول مرة أخرى الفرنسي فابيو كوارتارارو (ياماها YZR M 1)، الذي كان يوم الجمعة الأسرع، ولكن «وضعه» لم يدم طويلاً حيث أن الأسترالي جاك ميلر (دوكاتي Desmosedici GP21)، وهو متخصص حقيقي في هذه الظروف، «استقر» في الجزء العلوي من الجدول الزمني مع سجل 1:37 .860، «كرونو» الذي كان أسرع بثانيتين من الفرنسي. كان الإسباني مارك ماركيز (ريبسول هوندا RC 213 V) من أوائل من جربوا إطارات الأسفلت الجافة المستخدمة بالفعل، في محاولة واضحة لتحسين سجلات يوم الجمعة وعلى الرغم من أنه كان قائد هذه الجولة الثالثة من الاختبارات المجانية، إلا أن وقته كان لا يزال خمس ثوان ونصف متخلفة عن أفضل الأوقات. في ذلك الوقت، مع ربع ساعة قبل التدريب، بدأ كل من مارك ماركيز وجاك ميلر في خدش أعشار في أسرع دورة من الدورة، جنبا إلى جنب مع البرتغالي ميغيل أوليفيرا (KTM RC 16) وانضم إليهم سائقون آخرون في المحطة الأخيرة من الجلسة. مرة أخرى، واجه فابيو كوارتارارو مرة أخرى مشاكل مع إلكترونيات دراجته النارية التي أجبرته على دخول ورشته بينما على المسار عاد متسابق ريبسول هوندا إلى أسرع لفة في الجلسة، وهو مرجع واضح لما وتيرة بطل العالم ثماني مرات في سباق تحت هذه قد تكون الظروف، على الرغم من رؤية اضطر للذهاب من خلال التصنيف الأول. سيطر ماركيز بوضوح على الدورة، قبل الإيطالي فرانشيسكو «بيكو» Bagnia (دوكاتي Desmosedici GP21) ومواطنيه ماركو بيزيتشي ولوكا ماريني، سواء على ياماها YZR M 1 المسارات، مع الإسبان أليكس رينز (سوزوكي GSX RR) وبول إسبارجارو (ريبسول هوندا RC 213 V) وراءهم. كانت الجدة الغريبة التي يجب رؤيتها هي جائزة إدارة السباق التي كان جميع راكبي الدراجات النارية يمارسونها في وقت البداية مباشرة في تشكيل البداية وحاول العديد منهم القيام بذلك من مواقع كانت خارج خط الخط أثناء السباق، لمعرفة درجة الأوساخ والافتقار. في تلك النقاط. كان هناك احتمال أن يحاولوا ذلك مرتين، ولكن لم يكن هذا هو الحال بالنسبة للدراجين مثل مارك ماركيز نفسه أو «بيكو» Bagnia، في حين أن فابيو كوارتارارو حاول ذلك، وهذه المرة الثانية فعل ذلك من «موقف القطب»، وهو المركز الأول الذي يشغله في MotoGP عموما مجانا عدد الممارسة.