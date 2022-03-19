غاز LP: هذا سوف تدفع من يوم الأحد 20 مارس

أعلنت هيئة تنظيم الطاقة (CRE) يوم السبت عن الحد الأقصى لأسعار غاز البترول المسال (LP) التي ستدخل حيز التنفيذ من الأحد 20 مارس إلى السبت 26 في جميع أنحاء البلاد.

بالنسبة إلى مكسيكو سيتي (CDMX) وولاية المكسيك (Edomex)، أوضح CRE أن تكلفة الغاز لكل كيلوغرام ستنخفض 46 و 29 سنتًا على التوالي.

الحد الأقصى للسعر في 16 عمدة CDMX اعتبارًا من الأحد 20 مارس سيكون 24.66 بيزو للكيلوغرام الواحد، في حين أن تكلفة التر الواحد ستكون 13.31.

(الصورة: حكومة المكسيك)

بهذه الطريقة، ستكلف أسطوانة 20 كيلو 493.2 بيزو، بينما ستكلف أسطوانة 30 كيلو 739.8 بيزو. حتى يوم السبت 19 مارس، لا يزال يتعين على المستخدمين دفع 25.12 بيزو للكيلو الواحد.

في حين أن الحد الأقصى للسعر في ولاية المكسيك سيكون 24.45 بيزو، لذلك سيدفع المستخدمون 489 بيزو لكل أسطوانة 20 كيلو، و 733.5 بيزو لأسطوانة 30 كيلوجرامًا. في حين أن التكلفة لكل لتر ستكون 12.80.

على المستوى الوطني، سيكون لسعر الطاقة الأقصى أيضًا انخفاض طفيف.

على سبيل المثال، في مدينة بويبلا زادت تكلفة غاز LP من 25.32 بيزو للكيلو الواحد ومن 13.67 للتر الواحد إلى 24.85 للكيلوغرام الواحد و 13.42 للتر الواحد.

وفي الوقت نفسه، في غوادالاخارا، خاليسكو؛ سيزيد كيلو غاز LP من 26.31 بيزو إلى 25.83 بيزو، بينما سينخفض اللتر من 14.21 بيزو إلى 13.95 بيزو.

وكان الانخفاض في تكاليف الطاقة هامشياً للغاية. (الصورة: كريسانتا إسبينوزا أغيلار/كوارتوسكورو/أرشيف)

في مونتيري، نويفو ليون، سيرتفع سعر الكيلو من 28.89 بيزو إلى 28.36 ولتر من 15.60 بيزو إلى 15.31 بيزو.

بينما في مدن أخرى في البلاد، تتراوح التكاليف القصوى لغاز البترول المسال للكيلو الواحد من 24.39 بيزو إلى 25.35 بيزو. لكل لتر، تتراوح الأسعار من 13.17 بيزو إلى 13.67؛ حسب المدينة.

للاطلاع على قائمة التكاليف في جميع الولايات والمدن، يمكنك الرجوع إليها من خلال الرابط: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/710843/PRECIOS_M_XIMOS_VIGENTES_DEL_20_AL_26_DE_MARZO_DE_2022.pdf

تأثرت أسعار الغاز والبنزين والنفط في جميع أنحاء العالم بالصراع بين روسيا وأوكرانيا. (الصورة: كوارتوسكورو/أرشيف)

أدى الصراع بين روسيا وأوكرانيا إلى زيادة ليس فقط في أسعار النفط العالمية، ولكن أيضًا في الغاز، حيث تعد روسيا ثاني أكبر منتج للغاز الطبيعي في العالم وأكبر مورد في أوروبا، حيث تمثل 16.6٪ من إجمالي العرض العالمي.

في فبراير الماضي، قال الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور (AMLO) إن حكومة المكسيك لديها خطة للتخفيف من التأثير، على الرغم من أنه لم يعط تفاصيل.

وقال «لقد كنا مستعدين لبعض الوقت حتى اذا ارتفع سعر الغاز المستورد كثيرا، يمكننا بدء جميع محطات الطاقة الكهربائية التي لا تتطلب ذلك، لتجنب زيادة التكاليف».

«لدينا بالفعل تلك الخطة للعمل. أنتج المزيد من الكهرباء بالماء. في حالة البنزين، نفس الشيء. هناك إعانة. لذلك، حتى لو ارتفع سعر الواردات أو النفط الخام، فإن ذلك لا ينتقل إلى المستهلكين، فإنه لا يرتفع فوق التضخم»، قال الرئيس المكسيكي.

ومع ذلك، أصدرت وزارة الطاقة ولا وزارة الاقتصاد «الخطة» حتى الآن.

الصورة: EFE/إدغار أفيلا/أرشيف

وفقًا للعديد من المحللين، فإن الحرب التي هي بالفعل بعد شهر من بدايتها، كان لها تأثير على أسعار البنزين والغاز على الصعيد الدولي، مما سيؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم على مستوى العالم، بما في ذلك المكسيك.

في البلاد وحدها، وصلت مستويات التضخم إلى 7.28٪ في فبراير، فوق تقديرات المحللين، وفقًا للمعهد الوطني للإحصاء والجغرافيا (Inegi)، وهو وضع يمكن أن تطول بسبب الحرب.

بالإضافة إلى ذلك، حذر الخبراء من أن الوضع في أوكرانيا يمكن أن يؤثر أيضًا على إنتاج الحبوب وحتى ضعف أسعار القمح العالمية.

تمثل روسيا وأوكرانيا معًا أكثر من ربع صادرات القمح العالمية, بينما تمثل أوكرانيا وحدها ما يقرب من نصف صادرات زيت عباد الشمس. كلاهما من المواد الخام الرئيسية المستخدمة في العديد من المنتجات الغذائية.

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