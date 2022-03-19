قائمة المعلومات الرئيسية 6 صباحا

العالم اليوم: معلومات أساسية من وكالة أسوشيتد برس

السبت 19 مارس 2022

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حرب أوكرانيا

بشكل غير طوعي - يقول الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن القوات الروسية تمنع المدن الرئيسية في البلاد من تآكل وإخضاع السكان، لكنه يحذر من أن الاستراتيجية ستفشل وأنه إذا لم تنهي الحرب، فإن موسكو ستخسر على المدى الطويل. بقلم كارا آنا. 757 كلمة. صورة AP. أرسلت.

كون:

-UKRAINE-WAR-LATEST: آخر التطورات في الغزو الروسي لأوكرانيا.

حادث أورو-جين النرويج ناتو

هلسنكي - يموت أربعة جنود أمريكيين في حادث تحطم طائرة خلال مناورات حلف شمال الأطلسي غير المرتبطة بالحرب في أوكرانيا، كما يقول رئيس الوزراء النرويجي. 268 كلمة. تم إرسالها

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فقط في التطبيق

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أور-جين أوكرانيا - حرب لفيف

لفيف، أوكرانيا - حتى اصطدمت الصواريخ على مسافة قصيرة من الكاتدرائيات والمقاهي في وسط لفيف، كانت العاصمة الثقافية لأوكرانيا مدينة يمكن الشعور بها بعيدًا عن الحرب. بقلم كارا آنا. 1126 كلمة. صور AP. تم إرسالها

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أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي

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قاتل متسلسل من جين مكسيك

مكسيكو سيتي - يحكم القاضي على أندريس ميندوزا، المعروف باسم «القتل الأنثوي المتسلسل لأتيزابان»، بالسجن مدى الحياة بتهمة القتل التي وقعت في مايو من العام الماضي في ضواحي العاصمة المكسيكية. 313 كلمة. تم إرسالها

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العالم

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فيروس كورونا-جين - الصين

بكين - أبلغت السلطات الصحية الصينية عن وفاة اثنين من COVID-19، وهي أول حالة وفاة في البلاد منذ يناير 2021، في وقت تحارب فيه موجة من الأوميكرون. 376 كلمة. صورة AP. تم إرسالها

أور-جين فاتيكانو - ريفورما

روما - ينشر الفاتيكان الوثيقة التي تؤسس الإصلاح الذي طال انتظاره لبيروقراطية الكرسي الرسولي التي يروج لها البابا فرنسيس. بقلم نيكول وينفيلد. 185 كلمة. صورة AP. تم إرسالها

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الرياضة

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حزام مزدوج من ديب بي

نيويورك - وصل كارلوس كوريا إلى صفقة بقيمة 105.3 مليون دولار لمدة ثلاث سنوات مع مينيسوتا توينز، وهو شخص على دراية بالمفاوضات يقول لوكالة أسوشيتد برس. ينهي الدومينيكان مرحلة سبعة مواسم مع هيوستن أستروس. بقلم رونالد بلوم. 473 كلمة. صورة AP. تم إرسالها

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أسئلة وتعليقات مع مدير الخدمة الإسبانية لوكالة أسوشيتد برس، إدواردو كاستيلو، على ecastillo@ap.org و/أو عبر الهاتف في مكسيكو سيتي +5255 3300-7620.

إذا كان لديك أي أسئلة حول الرسائل المرسلة، يرجى الاتصال على +5255 33007620 و/أو +1212 621-1647 أو الكتابة إلى رسائل البريد الإلكتروني msa@ap.org و SupervisoresLPA@ap.org

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