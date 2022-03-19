ليل ولينس يقتربان من المواقف الأوروبية

أشرق فرق شمال فرنسا يوم السبت، بعد فوز ليل في نانت (1-0) وفاز لينس على كليرمون (3-1)، في الدور التاسع والعشرين من البطولة الفرنسية.

بعد إقصاؤه من دوري أبطال أوروبا من قبل تشيلسي (2-1، 2-0 في الإياب الأولى) يوم الأربعاء، استجاب ليل على أرض الملعب وفاز بملعب بوجوار، وذلك بفضل هدف أمادو أونانا (الدقيقة 41، 1-0).

بعد طرد تيموثي وياه في الدقيقة 64, تراجع ليل, لكنه احتفظ بالنتيجة وصعد إلى المركز السادس, أربع وحدات من المنصة والأماكن المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

نانت، الذي هزم بالفعل في ترويس (1-0) الأسبوع الماضي، انخفض إلى المركز الثامن ويبدو أنه يحافظ على تركيز رؤوسهم على نهائي كأس فرنسا القادم ضد نيس.

عدسة (7)، التي لعبت ضد كليرمون في جيرسي السماء الزرقاء والسراويل الصفراء، ألوان أوكرانيا، يلاحق ليل ويبقى نقطتين وراء جارتهم ومنافسهم.

كان فلوريان سوتوكا بطل المباراة، بعد أن اختبأ خلف ظهر حارس المرمى أوبارين دجوكو، ليظهر عندما دحرج حارس المرمى الكرة. بعد سرقة الكرة، تمكن سوتوكا من التسجيل تقريبًا بدون زاوية وتجاوز فريقه قبل الاستراحة مباشرة (دقيقة 45+3، 2-1).

قوض الهدف معنويات كليرمون (16)، التي لا تزال نقطة واحدة فقط فوق مركز المباراة الفاصلة للبقاء.

— نتائج المباريات من يوم 29 من بطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم 1، والترتيب:

- الجمعة:

سانت إتيان - ترويس 1 - 1

- السبت:

عدسة - كليرمون 3 - 1

نانت - ليل 0 - 1

(12h00 بتوقيت جرينتش) موناكو - باريس SG

(14h00 بتوقيت جرينتش) أنجيه - بريست

بورديوس - مونبلييه

رين - ميتز

(16h05 بتوقيت جرينتش) ريمس - ليون

(19h45 بتوقيت جرينتش) مارسيلا - نيزا

التعارف: سانت جي جي إي ف GF GC Dif

1. باريس SG 65 28 20 5 3 59 24 35

2. مارسيلا 50 28 14 8 6 43 26 17

3. نيس 50 28 15 6 7 38 21 17

4. رين 49 28 15 4 9 57 27 30

5. ستراسبورغ 47 28 13 8 7 50 32 18

6. ليل 46 29 12 10 7 38 35 3

7. عدسة 44 29 12 8 9 45 39 6

8. نانت 42 29 12 6 11 36 31 5

9. موناكو 41 28 11 8 9 40 30 10

10. ليون 41 28 11 9 8 40 37 3

11. مونبلييه 38 28 11 5 12 41 40 1

12. ريمس 35 28 8 11 9 32 31 1

13. بريست 35 28 9 8 11 36 42 -6

16. كليرمون فيران 28 29 7 7 15 28 51 -23

17. لوريان 27 28 6 9 13 24 43 - 19

18. سانت ستيفن 27 29 6 9 14 29 51 -22

19 ميتز 23 28 4 11 13 25 46 -21

20. بورديوس 22 28 4 10 14 38 68 -30

. /بد/إيبا/غو/دام/دكتور