Lens تفوز في الدوري الفرنسي بينما تعزز السلام

لينس، فرنسا (أسوشيتد برس) - غيرت لينس ألوانها التقليدية «الدم والذهب» إلى اللون الأزرق والأصفر للعلم الأوكراني يوم السبت في فوزها 3-1 على كليرمون في الدوري الفرنسي.

عادة ما يتم تشغيل العدسة باللونين الأحمر والأصفر. وقال النادي الفرنسي الشمالي إن الرسالة كانت لتعزيز السلام بعد الغزو الروسي لأوكرانيا. ارتدى لاعبو الفريق شورتات صفراء وقمصان زرقاء مع كلمة «سلام» مكتوبة بست من اللغات المنطوقة في غرفة خلع الملابس في النادي. كما تم تزيين ملعب المضيفين باللونين الأصفر والأزرق.

في المباراة، تعافت لينس من الخسارة لفترة من الوقت للفوز بالفوز والمركز السادس في الترتيب.

أخذ الباسان رشاني المضيفين على حين غرة لإعطاء كليرمون الصدارة في فترة 8 دقائق. تعادل كيفن دانسو النتيجة من خلال ركلة ركنية ووضع فلوريان سوتوكا لينس أمام مجموع الشوط الأول.

وأغلقت ماساديو هايدارا الفوز بعد ارتداد, بعد تسديدة جوناثان كلاوس التي ضربت العارضة تقريبًا في وقت المباراة.

كان كلاوس قطعة مهمة طوال المباراة وحصل على تحية دائمة عندما غادر الملعب مع دقيقة متبقية، بعد يومين من استدعائه لأول مرة للمنتخب الوطني الفرنسي.

سافر البطل المدافع ليل إلى نانت يوم السبت ويتطلع إلى سد الفجوة مع المتنافسين الآخرين للحصول على تذاكر إلى الدوريات الأوروبية.