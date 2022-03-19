ليكليرك يفوز بالقطب الأول لهذا العام وسيحل ساينز المركز الثالث في البحرين

الكتابة الرياضية، 19 مار موناكو تشارلز لوكليرك (فيراري) سيبدأ للمرة الأولى هذا الأحد في سباق الجائزة الكبرى البحرين الذي يقام في حلبة صخير والذي يفتتح بطولة العالم للفورمولا واحد، حيث كان هذا السبت الأفضل في التصفيات، متقدما على زميله الإسباني كارلوس ساينز الذي احتل المركز الثالث. حقق لوكليرك، 24 عاما، القطب العاشر له منذ السباق في F1 من خلال تغطية 5,412 متر من المسار في ضواحي المنامة - عاصمة البلاد - في دقيقة واحدة و 30 ثانية و 558 ألف، 123 أقل من الهولندي ماكس فيرستابن (ريد بول)، بطل العالم الأخير، الذي سيحل في المركز الثاني؛ والذي تحسن بمقدار ستة آلاف فقط وقت ساينز، الذي سيبدأ من الصف الثاني، بجانب ريد بول الآخر، وهو المكسيكي سيرجيو بيريز. أما الإسباني الآخر، بطل العالم الأستوري المزدوج فرناندو ألونسو (جبال الألب)، فسيبدأ المركز الثامن، من الصف الرابع؛ وإلى جانب الدنماركي كيفين ماغنوسن (هاس). وسيبدأ كلاهما خلف بطل العالم الإنجليزي سبعة أضعاف لويس هاملتون (مرسيدس) وزميله السابق فالتيري بوتاس، الذي الآن في ألفا روميو، الذي سيبدأ من الصف الثالث. من الخامس، السباق الأول من بطولة العالم للفورمولا واحد - المقرر في 57 لفة، لإكمال مسار 308.2 كيلومتر - الإنجليزي جورج راسل، سائق مرسيدس الجديد؛ وسيواجه الفرنسي بيير جاسلي (ألفا تاوري) السباق الأول من بطولة العالم للفورمولا واحد. رئيس أره/أبا