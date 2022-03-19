مهرجان التشويش، ولا حتى مدير الصحافة له يعرف ما كان يحدث وانه لا يزال يضع وجهه

توقع الحدث الموسيقي الضخم وصول حوالي 8,000 شخص من أوروبا وما لا يقل عن 5000 شخص من الولايات المتحدة، بالإضافة إلى عدد كبير آخر من دول أمريكا اللاتينية الأخرى. ومع ذلك، كانت أخبار التأجيل أيضًا مفاجأة لهم جميعًا، لأنه بعد ساعات قليلة من الحدث بدا الأمر وكأنه حقيقة واقعة.

حتى أن البعض وصل إلى كولومبيا ومدينة Ibagué حيث سيقام مهرجان Jamming، مع فنانين وتجار وحضور آخرين من أجزاء مختلفة من البلاد. بالنظر إلى ذلك، كانت المنظمة صامتة وفقط حتى وقت متأخر من ليلة الجمعة لم تكشف عن الأسباب التي جعلتهم يقررون إيقاف أداء الحفل الذي استمر ثلاثة أيام.

في خضم الوضع المعقد، لا يبدو أن الحدث يحتوي على مسار ملحوظ للحدث، حيث أعطى البيان أخيرًا بديلين للأشخاص الذين اشتروا بطاقات الاقتراع. من ناحية، يمكنهم حضور حدث آخر تنظمه أحداث Buena Vibra الأمريكية مثل أحداث الأقزام الخضراء أو Vincentico، كما هو موضح، أو طلب استرداد الأموال.

سيكون لدى الأشخاص المتضررين أقصى موعد نهائي لاتخاذ قرار بشأن هذا، وفقًا للتقرير، حتى 30 مارس 2022.

وفى الوقت نفسه, أدى غضب الناس إلى اتخاذ إجراءات واقعية ضد حانة Casa Babylon, حيث دخل العديد من الأشخاص ونهبوا المكان احتجاجًا على مالكي ومنظمي Jamming.

وفي الوقت نفسه، أجرت وسائل الإعلام المحلية El Nuevo Día مقابلة مع ما كان حتى قبل بضع ساعات مضت، رئيس الصحافة في الحدث، Consuelo Restrepo، الذي علق بأنها فوجئت أيضًا بما حدث وقلة التواصل التي حدثت معها من قبل المديرين، قررت الاستقالة. هذا قال:

استقال Consuelo Restrepo، المسؤول الصحفي لمهرجان التشويش. صورة مأخوذة من إل نويفو ديا

أرادت أيضًا الذهاب إلى أبعد من ذلك وإعطاء تفاصيل عن كيفية حدوث الأشياء دون حتى إبلاغها بأي شذوذ حول الحفل بينما كان يتم بناء كل شيء داخل بلايا هاواي، وهو موقع مخصص لجامينغ:

في نفس المحاولة للتواصل مع مديري Jamming، تمكن صحفي El Nuevo Día من الاتصال بمحامي شركة Buena Vibra Eventos E.U، أندريا كاسالاس، الذي بعد أن قال إنهم سيدلي ببيان، الشخص الذي في المساء، يغلق على الفور فجأة دون إعطاء أي بيانات أخرى حول هذا الموضوع.

سيتعين علينا انتظار ما سيحدث في الأيام القليلة المقبلة وإذا كان في النهاية الإشراف على الصناعة والتجارة، الذي أرسل بالفعل بيانًا يفيد بأنهم يتابعون تنظيم هذا الحدث.

استمر في القراءة: