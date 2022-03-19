إيطاليا تصنع التاريخ في ويلز

كتابة الرياضة, 19 مارس صنع المنتخب الإيطالي التاريخ في كارديف بفوزه على ويلز (21-22) وإنهاء سلسلة من 36 خسائر متتالية, في بطولة الرجبي الستة الأمم. بروفة أخيرة من قبل إدواردو بادوفاني (m79) وتحول باولو غاربيسي مع مرور الوقت ختمت فوز فريق 'azzurri'، الذي لم يفز منذ فبراير 2015، عندما تغلبوا على اسكتلندا في مورايفيلد 19-22. كانت العلامة التجارية والتحويل مكافأة للمباراة الجيدة التي لعبها الفريق الإيطالي، والتي أحبطت العودة التي قام الفريق الويلزي ببطولتها، والتي كان أداؤها في هذه الطبعة من البطولة أكثر من مخيبة للآمال، بعد أن حقق انتصارًا واحدًا فقط. سمح الجهد على جميع الخطوط لإيطاليا بالقيادة على لوحة النتائج بناءً على ضربات العقوبة التي حولها باولو غاربيسي. في الشوط الأول غادر مع ميزة 7-12 بعد فترة أولى لم يشهد فيها سوى بروفة من قبل أوين واتكين صحوة للسكان المحليين. يبدو أن علامتين من بحيرة ديوي (m52) وجوش آدامز (m69) يؤكدان رد فعل ويلز (21-15). هذه المرة لم تختف إيطاليا، قاومت وفي المراحل النهائية مزيج بين Angel Capuozzo و Padovani، جنبًا إلى جنب مع لقطة Garbisi، أعطتهم انتصارًا للتاريخ. على الرغم من الفوز, لا يمكن لإيطاليا تجنب المركز الأخير بأربع نقاط, ثلاثة أقل من الفريق الويلزي, الذي يشهد على المركز الخامس الحزين بعد عام من إعلانه بطل. رئيس jap/apa