الشرطة الإسرائيلية تطلق النار على فلسطيني طعن أحد المارة

اعلنت الشرطة الاسرائيلية اليوم السبت انها اطلقت النار على فلسطيني طعن احد المارة في القدس و «تحييده».

وقالت الشرطة في بيان ان «الشرطة من منطقة القدس اطلقت النار لتحييد المشتبه فيه».

وقال المتحدث باسم خدمات الطوارئ الاسرائيلية زكي هيلر ان المهاجم فلسطيني في العشرينات من عمره وتم اجلاؤه «في حالة خطيرة».

وذكرت خدمات الطوارئ ماجن ديفيد أدوم أن الضحية المطعون كان إسرائيليا في الثلاثينات من عمره، وأصيب بجروح طفيفة.

شاهد صحفي في وكالة فرانس برس الشرطة تستعيد ملابس المهاجم الدموية.

وقعت الأحداث في القدس الغربية، بالقرب من التقاطع مع القطاع الشرقي من المدينة.

القدس هي مسرح اشتباكات متكررة.

وفي أوائل مارس/آذار، قالت الشرطة الإسرائيلية إنها قتلت مهاجم طعن ضابطين في مدينة القدس القديمة.

ويعيش حاليا أكثر من 300 ألف فلسطيني و210 آلاف إسرائيلي في القدس الشرقية، وهي الجزء الفلسطيني من المدينة، الذي احتلته إسرائيل في عام 1967 وضمتها فيما بعد.

استمر الاستعمار الإسرائيلي، غير القانوني بموجب القانون الدولي، في ظل جميع الحكومات الإسرائيلية منذ عام 1967.

داك/هجي/بفي/أون/بل