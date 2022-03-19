Infobae في كييف: الشهادات المفجعة لأولئك الذين فقدوا كل شيء في المباني التي تعرضت للقصف

- هل هذا هو المطبخ؟

-حسنا... كان هذا المطبخ.

-بالتأكيد، آسف.

- اعتادت أن تكون نظيفة ومرتبة. الآن لم يتبق سوى أنقاض.

التحدث إلى شخص فقد منزله للتو ليس بالأمر السهل. أدى تفجير الأمس إلى ترك لودميلا بدون شقة. كنا هناك بعد ساعات قليلة، لكنه لم يكن يومًا للحديث، كان الناتج جيدًا عن تأثير الصاروخ لا يزال ينفخ الدخان. لقد كان يوم صمت في الحي.

بدأ يوم السبت مع جانب آخر. لم تكن هناك تفجيرات على كييف. كانت هناك، نعم، إنذارات، وصواريخ مضادة للطائرات تركت القواعد الأوكرانية. كان هناك أيضًا إطلاق نار في السماء لخفض الطائرات بدون طيار. كان هناك ما يقال العمل، هناك بشكل دائم في الدائرة الروسية التي تحيط بالعاصمة. ولكن لم تكن هناك آثار جديدة، مما سمح لسكان حي بوديلسكي بالعودة إلى الموقع الذي دمره صاروخ أمس ومحاولة استعادة بعض أغراضهم.

التحدث إلى شخص فقد منزله قبل يوم ليس بالأمر السهل أيضًا، لكن الحاجة إلى سرد القصة تحفزهم. «أعيش هنا مع أطفالي الثلاثة. الأقدم ليس في المدينة، ذهبت مع أطفالها إلى قرية صغيرة تعيش فيها جدتها. ابنتي الأخرى، ناتاليا، بقيت في كييف، نحن معا، ولكن لحسن الحظ في وقت التفجير لم يكن هناك أحد في المنزل،» يقول.

لو كان هناك أي شخص، لكان موته مرجحاً جداً. يقع منزل لودميلا في الطابق الأول من المبنى الذي اختفى جداره الجانبي مع الانفجار. من غرفة بناته إلى مكان التأثير هو أقل من عشرة أمتار، ويمكنك أن ترى من الغرفة دون جدران الفجوة الضخمة.

يعمل بعض أصدقاء الابنة على إزالة الأنقاض. يملأ المجرفة، ويرمون الحجر، ويفعلون ذلك مرة أخرى. في الشقة المجاورة لودميلا تعيش سيدة عجوز مع ابنتها. كانوا هناك في الساعة 8:04 يوم 18 مارس، عندما سقط الصاروخ. لا يعرف Ludmila ما إذا كانوا على ما يرام، فقد تم نقلهم إلى المستشفى وينتظرون الأخبار.

«كانت هذه غرفتي، نمت هنا»، كما يقول، مشيرا إلى سرير كرسي أحمر مليء بالغبار. لا يمكنك رؤية لون الأرضية، فهي مغطاة بالأوساخ. الأوساخ, انا اعني, كومة من الأشياء التي تتكون مما كان كتبًا في مكتبة, الحلي, بقايا طاولة القهوة, زجاج طاولة القهوة تلك, قطع من الجدار الساقط. الحالة التي تترك فيها القنبلة بيئة تعسفية للغاية، ولا يمكن فهم أي شيء أين كانت وكيف وصلت إلى هناك. في مطبخ لودميلا تم ضغط المدفأة، كما لو كان قد أعطيت عشرين بالازو. انتهى الأمر برطمانات المربى والأطعمة المحفوظة على المنضدة، ومعظمها يقف، دون قلب. البركة مليئة بالأشياء المليئة بالغبار، وخلف الصنبور توجد بقعة بنفسجية غريبة، نوع من مجرى الدم يجب أن يكون، بدلاً من ذلك، بنجر متفجر، قطعة من البرش متناثرة.

البقايا بعد الهجمات

لودميلا تبلغ من العمر 56 عامًا وتتحدث الإنجليزية بشكل جيد جدًا. تطلب إرسال صورها لمنزلها، مما قد يساعدها في المستقبل. «لحسن الحظ، لم أكن أنا ولا أي شخص آخر هنا، ولا بناتي ولا أحفادي. ومن حسن الحظ انه لم يكن هناك احد لانه لولا ذلك لكان الامر خطيرا».

-لماذا لم يكونوا في المنزل؟ هل تخيلت أنها يمكن أن تقصف هنا؟

لم يكن لدي أي فكرة أن هذا يمكن أن يحدث. إنه حي سكني. أنا أعيش هنا منذ عشرين عامًا وليس لدي شقة بعد الآن.

-أين ستنام اليوم؟

أنا أنام في منزل أحد الأصدقاء اليوم.

- هل هي بعيدة عن هنا؟

-لا، هذا قريب جدا.

-وأنت لا تخشى أن تكون في الجوار إذا كان هناك تفجير آخر؟

- بالطبع أنا خائف. كل دقيقة أخشى. من الخطورة بمكان أن تكون في هذا المكان. لكن اليوم لا أعتقد أن هناك أي ركن آمن للبلاد.

ثلاثة طوابق فوق شقة Ludmila - كان - وقت لينا. يبلغ من العمر 35 عامًا. أغفلت غرفة أطفاله على الساحة التي سقط فيها الصاروخ. اليوم لا توجد جدران أو نوافذ، إنها أرضية مفتوحة مليئة ببقايا الأشياء. كرسي بذراعين (أو سرير، لا يمكن تمييزه)، يتاخم بقية الجدار الذي ظل قائما. على الجانب الآخر من الغرفة، سرير به صورة كبيرة لصبيين فيه. إنه مثقوب في كل مكان. تأخذها لينا وتشير إلى الأولاد: «إنهم أطفالي»، كما تقول. يبلغعمرعمرعمر عمرهم عشرة واثني عشر عامًا، لكنهم لم يكونوا في المنزل، فقد غادروا المدينة منذ أكثر من أسبوع.

على الجانب الآخر من الساحة، أيضًا في المنظر من الغرفة، توجد المدرسة التي يذهب إليها أطفالك. على اليسار، روضة أطفال لا يتم رؤيتها عادة ولكن الآن، كلها مفتوحة، واضحة. يوجد في الغرفة أيضًا خزانة ملابس فارغة، وتقويم معلق، والعديد من الوسائد، وصناديق من الورق المقوى من النعال، ومجلدات الدراسة، والمجلات.

«قنبلة هنا، بجانب المدرسة، بجانب المنازل، لتوليد الذعر. يريد أن يخيفنا جميعًا. انه مجنون ويريد ان يملأنا بالخوف»، متحدثا عن بوتين. فجأة، بصره يعبر شيئا هناك وانه هادئ. يبكي قليلا ويشير. «هناك سيارتنا، في ذلك المرآب، لكنها الآن دمرت بالكامل. لم يعد لدينا سيارة بعد الآن...» يقول. تم حرق السيارات القليلة التي كانت حول المبنى بالفعل: تم إشعال النار فيها مع الانفجار ولم تكن هناك فرصة لإنقاذ أي منها. يبدو البعض منهم مدفوعًا بالرشاشات، لكن شظايا الصاروخ هي التي تجعلهم يبدون كضحايا لإطلاق النار.

«وعد الرئيس زيلنسكي بأن الحكومة ستساعدنا في إعادة بناء واستعادة كل ما فقدناه، لكن ذلك سيستغرق بعض الوقت. هذا جنون. إنها مجنونة»، تقول لينا. أنت على حق، ولكن ها نحن، نقف في هذا الجنون، تحت سقف به صدع ضخم ولا أحد يعرف كم من الوقت يمكن أن يستمر على قدميه. في حين أنه يستطيع، وقال انه يبرز الأشياء الثمينة التي يجدها، ولكن حتى الأشياء التي يأخذها سوف طعم مثل الخسارة.

عند سفح المبنى الرائد أحد عمليات الإزالة هو Andryi. يبلغ من العمر 53 عامًا ويعيش في مبنى على بعد حوالي 70 مترًا من المكان الذي حدث فيه التأثير. لقد رأى كل شيء كانت صفارات الإنذار ترن لفترة طويلة، ولكن هناك بالفعل الكثير، فهي تبدو طوال اليوم، وهذه المرة لم يأخذها في الاعتبار. خرج إلى شرفته وأضاء نفسه سيجارة. ثم، في ثانية، في أقل، رأى كرة نارية تمر بأقصى سرعة أمامه ثم بدا الانفجار. تم طرد أندريي من الخلف وسقط على ظهره في منتصف غرفة معيشته. ضرب رأسه وعين واحدة، ملتهبة تماما والأرجواني، مع السائل الأخضر الذي تم وضعه في المستشفى.

أندريي، 53 عامًا

«أطلب دائمًا أن يعطي الله الصحة لفتيان الدفاع الجوي لدينا، الذين يستجيبون لهذه الوحوش التي تهاجمنا في محاولة لإسقاط هذه الصواريخ. إنهم يدافعون عنا قدر الإمكان. لكن بالأمس في الساعة 8 صباحًا لم يتمكنوا من ذلك. كنت أدخن فقط، كنت أبث المنزل لذا فتحت النافذة، وكانت ثانية. سمعت الصوت و (عفوا الكلمة) سقطت على مؤخرتي على الأرض... انفجر الزجاج، كل شيء. استيقظت بسرعة، وبدأت في مساعدة حماتي، التي هي كبيرة في السن، حتى أتمكن من إخراجها. ثم جاء الأطباء وخياطة جرحي».

«في هذا الحي كلنا نعرف بعضنا البعض، كنا نفس الجيران لسنوات، لا يوجد مبنى عسكري قريب، لا مكان للحكومة، لا شيء، مجرد جيران ومدرسة، روضة أطفال... لماذا تفعل هذا بنا؟ إذا كنت في مبنى عسكري قد أفهم، ولكن لماذا هنا؟ ماذا فعلنا به؟ ». وهو أيضا، مثل الكثيرين، يتحدث إلى فلاديمير بوتين. لا يستطيع أن يقول الكثير دون البكاء أو الألم، والمزيج الذي يتشكل بينهما.

«صديق يعيش في المبنى المدمر، لكنه لم يكن هناك من قبل الحظ. إنه ليس في المدينة ونحن نحاول إخراج كل أغراضه كيف يمكن ذلك؟ أنا رجل إيمان، أسأل الله، أطلب دائما المغفرة عن المذنب، ولكن هذا ليس عمل رجل، هذا شر، هذا شيء آخر...»، كما يقول. ويغلق النظر إلى الكاميرا، متحدثا، كما يقول، للعالم أن يسمع: «من فضلك، أريد السلام. كيف يمكنك التفاوض مع هذا الوغد؟ كيف؟ أنا فقط أريد السلام!»

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